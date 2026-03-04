Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | EE UU e Israel intensifican los ataques contra Irán mientras Teherán lanza misiles y drones en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar

Reino Unido alerta de un “ataque” contra buque frente a Emiratos y de un segundo incidente

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado esta madrugada de un “ataque” contra un buque mercante al este de la localidad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), horas después de informar de otra “actividad sospechosa” cerca del estrecho de Ormuz.

El segundo incidente se produjo a las 23.40 (hora peninsular española), según el aviso difundido por UKMTO en la madrugada de este miércoles, después de que el capitán de la embarcación informara de que había sido alcanzada por un proyectil. El impacto provocó daños en el revestimiento de acero del buque, aunque no se registraron incendios ni entrada de agua y toda la tripulación se encuentra a salvo, mientras las autoridades investigan lo sucedido, señala el texto.

UKMTO recomendó a los barcos que transiten por la zona que extremen la precaución y reporten cualquier actividad sospechosa.

Horas antes, dicha organización había informado de una “actividad sospechosa”, después de que el capitán de otro buque reportara una fuerte explosión en las proximidades de la embarcación, seguida de humo en el agua cerca del estrecho de Ormuz. El incidente se produjo a unos 250 kilómetros al este de Mascate, la capital de Omán, y según la información difundida por el UKMTO, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.

El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió en la televisión estatal de que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. La agencia oficial iraní Tasnim tituló una de sus notas con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó declaraciones tan directas del general. (EFE)

