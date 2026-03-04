Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | EE UU e Israel intensifican los ataques contra Irán mientras Teherán lanza misiles y drones en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar
Washington asegura que ha desplegado 50.000 soldados en la república islámica y que ha alcanzado cerca de 2.000 objetivos | El Ejército israelí denuncia el lanzamiento de proyectiles desde Líbano y desde Irán
Momentos clave
Estados Unidos e Israel han intensificado en las últimas horas de este miércoles los ataques contra Irán, al mismo tiempo que Teherán sigue respondiendo con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Washington. Esta madrugada, Arabia Saudí, Kuwait y Qatar han vuelto a registrar ataques, mientras el ejército israelí, por su parte, ha informado de proyectiles procedentes de Líbano y que, en su mayoría, fueron interceptados y ha acusado a Irán de haber lanzado misiles hacia su territorio, horas después de que Israel anunciara una “amplia” oleada de ataques en la república islámica. En Líbano, al menos cuatro personas han muerto en Baalbek, en el este, por la ofensiva entre Israel y la milicia chií Hezbolá. El Ejército de EE UU asegura que ha destruido 17 buques militares de Irán, así como unos 100 misiles balísticos, durante las operaciones realizadas en el marco de la misión Furia Épica contra Irán, que arrancó el sábado y ha causado más de 700 víctimas en la república islámica. El Comando Central del Ejército de EE UU ha detallado en un mensaje compartido en la madrugada en X que ha alcanzado cerca de 2.000 objetivos en estos cuatro días y que ha desplegado 50.000 soldados.
Los futuros de las Bolsas europeas dudan tras el batacazo en Asia
La aversión al riesgo por el conflicto entre EE UU e Irán y el aumento de los precios de la energía han desatado una ola de ventas en los mercados bursátiles. Los inversores se muestran preocupados por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lugar de tránsito para petroleros y gasistas, lo que ha socavado la confianza. El descalabro continúa en las Bolsas asiáticas, mientras los futuros de Wall Street y Europa reducen las fuertes pérdidas, después de que el presidente Donald Trump haya ofrecido garantías sobre la protección del transporte marítimo a través de Ormuz, lo que ayuda a calmar los ánimos.
Reino Unido alerta de un “ataque” contra buque frente a Emiratos y de un segundo incidente
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado esta madrugada de un “ataque” contra un buque mercante al este de la localidad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), horas después de informar de otra “actividad sospechosa” cerca del estrecho de Ormuz.
El segundo incidente se produjo a las 23.40 (hora peninsular española), según el aviso difundido por UKMTO en la madrugada de este miércoles, después de que el capitán de la embarcación informara de que había sido alcanzada por un proyectil. El impacto provocó daños en el revestimiento de acero del buque, aunque no se registraron incendios ni entrada de agua y toda la tripulación se encuentra a salvo, mientras las autoridades investigan lo sucedido, señala el texto.
UKMTO recomendó a los barcos que transiten por la zona que extremen la precaución y reporten cualquier actividad sospechosa.
Horas antes, dicha organización había informado de una “actividad sospechosa”, después de que el capitán de otro buque reportara una fuerte explosión en las proximidades de la embarcación, seguida de humo en el agua cerca del estrecho de Ormuz. El incidente se produjo a unos 250 kilómetros al este de Mascate, la capital de Omán, y según la información difundida por el UKMTO, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.
El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió en la televisión estatal de que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz. La agencia oficial iraní Tasnim tituló una de sus notas con “El Estrecho de Ormuz está cerrado” e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó declaraciones tan directas del general. (EFE)
Los precios del petróleo siguen al alza: el Brent sube un 2%
Los precios del petróleo han subido más del 13% en lo que va de semana, hasta superar los 82 dólares por barril. Hoy siguen al alza y suman cerca del 2%. Los precios del gas en Europa han subido un 70% desde finales de la semana pasada. En las divisas, el euro se deprecia un 0,2% y baja del nivel de los 1,15 dólares, ya que los inversores prevén que Europa se verá gravemente afectada por el aumento de los costes energéticos. “El impacto de la guerra con Irán en el cruce del euro con el dólar se reduce a una sola cosa: la energía”, indica George Saravelos, director global de análisis de divisas de Deutsche Bank. “Se está produciendo un shock negativo de oferta que representa un impuesto directo para los europeos, que debe pagarse a los productores extranjeros en dólares”, apunta.
Al menos cuatro muertos en Líbano en medio de los ataques entre Hezbolá e Israel
Nuevas oleadas de ataques impactaron Líbano en la madrugada de este miércoles, según recoge la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), que cifra en cuatro las víctimas mortales a raíz de unos bombardeos todavía no confirmados por Israel.
Según la ANN, un ataque golpeó la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano, y dejó cuatro muertos y seis heridos. La misma agencia también informó de un ataque contra un hotel en Hazmieh, cerca de Beirut, sin informar de víctimas.
El Ejército de Israel, que no ha confirmado haber atacado Líbano, emitió dos órdenes de evacuación que suelen preceder los bombardeos, pero todos para zonas del sur del país, alejadas de los puntos reportados por la ANN.
“Las actividades de Hizbulá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar en su contra con contundencia”, explicó en la orden de evacuación Avichay Adraee, portavoz del Ejército para los medios de comunicación árabes.
Hezbolá, por su parte, atacó durante todo el martes posiciones del norte de Israel, como la base naval de Haifa o un tanque en Metula, además de un ataque contra “un grupo de fuerzas enemigas” en el norte de Kfar Yuval.
Las FDI reportaron haber interceptado la mayoría de los ataques provenientes de Líbano, menos uno que cayó en un área abierta “sin víctimas”. (Efe)
Israel acusa a Irán de lanzar una nueva oleada de misiles hacia su territorio
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este miércoles que han identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, en el quinto día de guerra desde la ofensiva contra el país persa lanzada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y EE UU el sábado.
Los servicios de emergencias israelíes no reportaron impactos, aunque aseguraron que sus “sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza”, según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.
Las FDI informaron sobre el envío de una alerta a los teléfonos móviles en las zonas afectadas, sin concretar cuáles, para que los ciudadanos “entren en un espacio protegido y permanezcan allí hasta nuevo aviso”.
El Maguén David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, no informó sobre víctimas mortales, pero notificó que sus médicos “salieron a atender a varios heridos de camino a la zona protegida y a víctimas de ansiedad”.
Las FDI han avisado de al menos tres incursiones de misiles iraníes en su espacio aéreo a lo largo de la noche, a la vez que también anunció lanzar una nueva oleada de ataques contra Irán.
El Ejército israelí ha llevado a cabo 1.600 incursiones aéreas y ha lanzado 4.000 bombas en los últimos cuatro días de ofensiva a Irán, más que las que lanzó en la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, informó ayer el portavoz militar, teniente coronel Nadav Shoshani, en una conferencia con prensa internacional. (Efe)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del ataque de EE UU e Israel a Irán, en este miércoles 4 de marzo. El Gobierno de Estados Unidos ha informado en la madrugada de que ha desplegado 50.000 soldados, 200 cazas y dos portaaviones en el marco de la operación Furia épica. En las últimas horas, distintos medios internacionales han reportado nuevos ataques por parte de Israel contra Irán.
Varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de los ataques de Irán, como Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, han vuelto a registrar ataques con misiles y drones.
El ejército israelí también ha informado de proyectiles procedentes de Líbano y que, en su mayoría, fueron interceptados.
