Estados Unidos torpedea un buque de guerra iraní en el Índico

El secretario de Defensa sostiene que sus fuerzas están a punto de controlar el espacio aéreo de Irán y anuncia una nueva fase más intensa de

Un submarino de Estados Unidos ha hundido un buque de guerra iraní en aguas internacionales en el océano Índico, lejos del escenario de operaciones de la ofensiva, según ha reconocido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, este miércoles en una rueda de prensa en el Pentágono. Según el alto cargo, las fuerzas estadounidenses están a punto de hacerse con el control del espacio aéreo iraní y ya han diezmado la fuerza naval de ese país. “Estamos ganando”, ha asegurado. “Esta guerra no estaba pensada para ser equilibrada, y no lo está siendo”.

“Ayer (por este martes) en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que se creía seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa”, declaró el jefe del Pentágono, que apuntó que se trataba del “primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial” — una afirmación inexacta: el crucero General Belgrano argentino también fue al fondo del mar por los torpedos del submarino británico Conqueror en la guerra de las Malvinas en 1982. Sí sería el primer buque hundido por un submarino estadounidense desde el conflicto global.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor, ha precisado que el buque iraní fue alcanzado por un solo torpedo, del tipo Mark 48. “Esta es una demostración increíble del alcance global de Estados Unidos para perseguir, encontrar y matar” en cualquier punto del océano, ha añadido.

El hundimiento del navío, identificado como el IRNS Dena, representa una ampliación de los confines de la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el pasado sábado. Las autoridades de Sri Lanka habían informado del hundimiento del buque en aguas internacionales cercanas a las suyas a primeras horas de este miércoles. Según el ministro de Exteriores esrilanqués Vijitha Herath, a bordo se encontraban 180 personas.

El portavoz de la Armada de Sri Lanka, Buddhika Sampath, declaró que su fuerza recibió una llamada de alerta de un buque iraní, lo que desencadenó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron barcos y aviones de la isla. Al llegar al punto desde donde se había lanzado el aviso, las embarcaciones de rescate ya no vieron ningún barco, únicamente una mancha de combustible. Al menos 32 personas pudieron ser rescatadas y se encuentran ingresadas en un hospital en la ciudad costera de Galle.

Personal sanitario descarga los cuerpos de los iraníes fallecidos en el buque de guerra 'IRIS Dena', después de que este se hundiera tras ser atacado por un submarino estadounidense cerca de las costas de Sri Lanka. Eranga Jayawardene (AP)

En la rueda de prensa de este miércoles, el Pentágono ha lanzado un mensaje triunfalista sobre la marcha de la operación Furia Épica, en la que asegura haber alcanzado más de 2.000 objetivos iraníes y hundido una veintena de barcos de ese país.

“En unos pocos días, en menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más potentes del mundo tendrán control completo de los cielos iraníes, no tendrán rival en ese un espacio aéreo. Eso quiere decir que volaremos todo el día, toda la noche sobre Irán y encontraremos y destruiremos los misiles y la base industrial de Defensa del ejército iraní. Encontraremos y destruiremos a los líderes y los militares, volaremos sobre Teherán, sobre Irán, todo el tiempo que queramos, hasta que nos apetezca”, ha declarado Hegseth.

Nueva oleada de bombardeos

También próximamente comenzará una segunda oleada de bombardeos aéreos para lanzar bombas de 250 kilos y una tonelada contra sus objetivos, según Hegseth. “Como ha dicho el presidente Trump, llegan oleadas más grandes y más intensas”, ha asegurado. “Acabamos de empezar. Estamos acelerando, no frenando”.

En esa nueva fase de la ofensiva, ha agregado por su parte Caine, las fuerzas estadounidenses pasarán de atacar objetivos principalmente en la costa de Irán para centrarse en el interior del país, de noventa millones de habitantes. Las fuerzas estadounidenses “se adentrarán progresivamente en el territorio iraní y establecerán una libertad de maniobra adicional para las fuerzas estadounidenses”, ha prometido el jefe del Estado Mayor conjunto de la Defensa estadounidense.

Caine también ha asegurado que, como consecuencia de los intensos bombardeos estadounidenses e israelíes, Irán ha perdido mucha de su propia capacidad de lanzamiento de misiles. El número de proyectiles con los que ese ejército ha respondido a la ofensiva enemiga ha caído de forma drástica desde el primer día de enfrentamientos, el sábado.

“Los disparos de misil balístico lanzados desde el terreno de operaciones iraní han descendido un 86% desde el primer día de combates”, ha revelado el alto mando militar. Esa caída se ha precipitado en las últimas horas. “Hay una disminución del 23% en las últimas 24 horas, y los ataques de sus drones unidireccionales se han reducido un 73%”, ha apuntado.

Pete Hegseth anuncia hundimiento de submarino iraní El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda), este lunes en una rueda de prensa en Washington.

En los días previos al comienzo de la guerra habían circulado informaciones en la prensa estadounidense que apuntaban a la preocupación de Caine por la posible escasez de munición en el conflicto, dado que Estados Unidos envió buena parte de sus reservas a Israel durante la ofensiva en Gaza y a Ucrania para responder a la invasión rusa.

Los responsables del Pentágono han asegurado en su rueda de prensa que Estados Unidos cuenta con reservas más que suficientes para funcionar mientras dure esta ofensiva, que el presidente, Donald Trump, ha calculado en al menos “cuatro o cinco semanas” pero que ha advertido que podría prolongarse más allá de ese plazo. “Irán no va a poder aguantar más tiempo que nosotros. Nosotros vamos a ser los que sentemos el tono y el ritmo de esta lucha”, ha sostenido un Hegseth desafiante. “Los únicos límites que tenemos son el deseo del presidente Trump de lograr metas específicas en pro del pueblo estadounidense”.