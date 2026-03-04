El sistema de defensa de la OTAN derriba un misil en dirección al espacio aéreo de Turquía

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, en Dortyol, en la provincia de Hatay, según ha informado el Gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos. “Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental”, ha señalado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha hablado por teléfono con su homólogo iraní , Abbas Aragchi , para trasmitir su protesta. Según fuentes diplomáticas, el ministro turco ha exigido a Irán que evite acciones que puedan extender el conflicto. Turquía ha condenado el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y, de hecho, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha enviado condolencias por el asesinato del líder supremo iraní, Ali Jameneí.

La OTAN ha condenado el lanzamiento del misil y ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los “ataques indiscriminados” de Teherán. “Condenamos que Irán haya atacado a Turquía. La OTAN se mantiene firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”, ha afirmado la portavoz de la OTAN, Allison Hart.

La Alianza ha reafirmado que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos”, también en lo que respecta a la defensa aérea y antimisiles, sobre todo tras el primer incidente de este tipo tras el inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán el sábado.

“No hay fallecidos o heridos por el incidente”, ha manifestado en su comunicado Ankara, en el que ha recalcado que “la determinación y capacidad para garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos están en su nivel más alto”.