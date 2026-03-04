El Senado condena el “acoso” de Vito Quiles a Santaolalla en una declaración sin apoyo de PP y Vox

La senadora Rocío Briones, que acompañaba a la tertuliana el pasado lunes durante el incidente, ha sido la encargada de leer el texto

Todos los senadores PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís se han ausentado del pleno de la Cámara Alta este miércoles para leer una declaración institucional impulsada por los socialistas contra el agitador ultra Vito Quiles. La inciativa, promovida, se produce tras el “hostigamiento” y “acoso” que han denunciado varias senadoras y Sarah Santaolalla el lunes por la tarde tras un acto sobre igualdad en el Senado. “Frente a la intimidación: más democracia, frente al machismo: más igualdad y frente al intento de silenciar a las mujeres: una respuesta firme, colectiva e institucional”, ha dicho la senadora socialista Rocío Briones, que ha sido la encargada de leer el texto de una propuesta que no ha contado con el apoyo del PP y Vox.

Briones, una de las senadoras que acompañaba a Sarah Santaolalla en el incidente que se produjo a las puertas de la Cámara Alta, ha sostenido que, al condenar lo sucedido, el Senado “reafirma su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y con la erradicación de todas las violencias machistas, incluida la violencia digital y el acoso en el espacio público”.

“El señor Vito Quiles se personó en el Senado y estuvo deambulando por la zona de Pasos Perdidos con la clara e inequívoca intención de acosar a Sarah Santaolalla, algo que viene haciendo de forma reiterada desde hace tiempo. No acudió a informar, no acudió a preguntar, no acudió a debatir. Acudió a hostigar”, argumenta el texto.

“La democracia no consiste solo en votar. La democracia exige que quienes participan en el debate público puedan hacerlo sin miedo, sin persecución y sin agresiones. La libertad de expresión no ampara el acoso. Ninguna acreditación profesional puede utilizarse como escudo para intimidar, perseguir o violentar a una mujer por ejercer su derecho a participar en la vida pública”, sigue el texto promovido por los socialistas.

El pasado lunes, Santaolalla había acudido al Senado para participar en un acto. A su salida, Vito Quiles la siguió y la increpó para que contestase a sus preguntas. Santaolalla también grabó el incidente y más tarde subió una fotografía a sus redes sociales en las que mostraba un cabestrillo tras haber acudido al hospital. Tanto el PSOE, como la tertuliana, han denunciado en una comisaría de Madrid al agitador ultra. Por su parte, Vito Quiles también ha denunciado a Santaolalla acusándola de haber emitido una denuncia falsa.

El Congreso abrió en diciembre un expediente a Quiles en aplicación del nuevo reglamento que trata de poner coto a los incidentes protagonizados desde hace tiempo por activistas que actúan en la Cámara acreditados como reporteros. Quiles fue denunciado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie televisiva ‘Anatomía de un Instante’. Quiles tiene pendiente otra denuncia por haber acosado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la Cámara a la presentación de un libro de discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba.