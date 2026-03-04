Una madre y un estudiante de 20 años: los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra en Irán

Seis militares de EE UU han fallecido en el conflicto. Sus familias los recuerdan como entregados a su trabajo y con planes de futuro

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado pasado en Irán acabó con la vida del líder supremo, Alí Jameneí, y otros altos mandos del Estado islamista, pero cientos de personas más murieron en los ataques. En el lado estadounidense, seis soldados resultaron abatidos. El Departamento de Defensa ha revelado la identidad de cuatro de ellos. Todos perecieron un día después del inicio de la Operación Furia Épica, cuando en respuesta al ataque, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y varios Estados del Golfo que albergan tropas estadounidenses. Los soldados formaban parte del 103° Comando de Sustentabilidad destinado en Kuwait, que proporciona alimentos, combustible, agua, municiones, equipo de transporte y suministros.

“Su sacrificio y el de sus familias nunca serán olvidados”, afirmó en un comunicado el teniente general Robert Harter, comandante general del Comando de Reserva del Ejército de Estados Unidos. “El incidente está bajo investigación”, dijo el Departamento de Defensa en el comunicado donde desveló la identidad de las víctimas.

Nicole Amor, 39 años

A la sargento primera Nicole M. Amor, de 39 años, le faltaban solo unos días para regresar a casa junto a su familia cuando murió. “Ya casi estaba en casa”, dijo su esposo, Joey Amor, desde su casa en White Bear Lake, Minnesota. “Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar, y que ella sea una de las primeras... duele”, lamentó, según informa AP. Fuentes familiares declararon a medios estadounidenses que Amor tenía pensado retirarse para pasar más tiempo con sus hijos. Su hijo de 18 años se estaba graduando de secundaria y tenía una hija de 9 años.

Amor se unió a la Guardia Nacional como especialista en logística automatizada en 2005, y fue transferida a la Reserva del Ejército un año después. En 2019 la destinaron a Irak y Kuwait para desempeñar labores logísticas. Amor le dijo a su marido, con quien habló unas horas antes de su fallecimiento, que había sido trasladada fuera de la base a un edificio tipo contenedor de carga sin defensas.

Noah Tietjens, 42 años

El también sargento primero Noah Tietjens, de 42 años, estuvo destinado dos veces en Kuwait, en 2009 y 2019. Estaba casado y tenía un hijo adolescente. Los tres practicaban artes marciales en su ciudad natal de Bellevue, en Nebraska. Tietjens obtuvo un cinturón negro en combates filipinos y taekwondo y fue instructor. “Entrenaba con un propósito, lideraba con humildad y ayudaba a formar el carácter de quienes estaban a su lado”, dijo la Martial Arts International en un comunicado en Facebook.

Tietjens se había certificado como instructor y soñaba con abrir su propio estudio algún día. El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en su honor. “Noah dio un paso al frente para servir y defender al pueblo estadounidense de enemigos extranjeros en todo el mundo, un sacrificio que nunca debemos olvidar”, declaró Pillen en un comunicado.

Cody Khork, 35 años

El capitán Cody A. Khork, de 35 años, se alistó en la Guardia Nacional en 2009 como especialista en sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples y dirección de fuego. Vivía en Lakeland, Florida, y había estado destinado en Arabia Saudita en 2018, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en 2021, y en Polonia, en 2024. En su servicio recibió varios premios y condecoraciones. “Era profundamente patriota y se enorgullecía de servir a algo más grande que él mismo”, dijo la familia, que señaló que le gustaba la historia y se había licenciado en Ciencias Políticas. Su familia lo describió como “el alma de la fiesta, conocido por su espíritu contagioso, su corazón generoso y su profundo cariño por quienes sirvieron junto a él y por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”.

Declan Coady, 20 años

El sargento Declan J. Coady recibió un ascenso póstumo. Tenía 20 años. Residía en Des Moines (Iowa) y se alistó en la Reserva del Ejército en 2023 como especialista en tecnología de la información del Ejército. La semana pasada, Coady le había comunicado a su padre que lo habían recomendado para un ascenso de especialista a sargento.

Coady cursaba el segundo año en la Universidad Drake en Des Moines, donde estudiaba sistemas de información, ciberseguridad e informática, según la universidad. Era un estudiante querido y muy dedicado que tenía un futuro brillante por delante, según declaró la universidad en un comunicado. Tomaba clases en línea mientras estaba en Kuwait y quería convertirse en oficial. Era uno de los más jóvenes de su clase, pero parecía impresionar a sus instructores, declaró su padre, Andrew Coady, el martes. “Era muy bueno en lo que hacía”, afirmó.