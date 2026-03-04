Los problemas de coordinación del Gobierno de Estados Unidos hacen tropezar la repatriación de sus ciudadanos desde Oriente Próximo

El Departamento de Estado tuvo que modificar su plan tras las quejas de que la línea habilitada no proporcionaba información a los afectados

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que está trabajando para organizar vuelos de repatriación para ciudadanos que deseen abandonar Oriente Próximo, en medio de crecientes cuestionamientos por los problemas de coordinación para asistir a los que se han quedado varados por el conflicto y la cancelación de vuelos en la región.

El Departamento de Estado ha tenido que ajustar su estrategia luego de que varios usuarios denunciaron en redes sociales que la línea oficial de contacto que se compartió inicialmente no ofrecía respuestas claras sobre opciones de salida tras la orden de evacuación de países como Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, debido a “serios riesgos de seguridad”.

El martes, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales Dylan Johnson aseguró en X que la Administración del presidente Donald Trump ha estado en contacto con cerca de 3.000 estadounidenses en el extranjero. “El Departamento de Estado está trabajando activamente para conseguir aviones militares y vuelos chárter para los ciudadanos estadounidenses que deseen abandonar Oriente Próximo”, escribió. Sin embargo, la publicación se llenó de comentarios que señalaron que en el teléfono proporcionado no se ofrecía información concreta y que, en algunos casos, recibieron respuestas que negaban que el Gobierno estuviera coordinando vuelos de evacuación.

Tras las quejas, el Departamento de Estado publicó un nuevo portal para recabar información de quienes buscan ser repatriados. Según información compartida por el secretario Marco Rubio, cerca de 18.000 estadounidenses han regresado de forma segura a Estados Unidos desde el inicio de la Operación Epic Fury, como el Gobierno ha bautizado al ataque armado en Irán. “Sabemos que vamos a poder ayudarles. Va a llevar un poco de tiempo porque no controlamos los cierres del espacio aéreo. Dicho esto, puede que haya más gente ahí fuera que necesite ayuda. Necesitamos saber quiénes son”, dijo Rubio.

Las críticas también llegaron desde el Congreso. La representante demócrata Ilhan Omar cuestionó la falta de previsión de la Administración antes de desplegar el operativo militar. “Deberían haber tenido un plan antes de iniciar una guerra. La única orientación que han recibido los estadounidenses ha sido que encuentren su propia manera de volver a casa. El Departamento de Estado necesita organizar vuelos y autobuses inmediatamente”, escribió.

¿Qué hacer?

El Departamento de Estado ha habilitado un formulario en el que solicita información como la ubicación actual del ciudadano, si desea abandonar el país y si necesita asistencia gubernamental. El documento también recoge datos de contacto para que cada solicitud sea atendida por el equipo correspondiente.

Las autoridades también recomiendan registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), monitorear las redes oficiales y en caso de emergencia comunicarse a los siguientes números: +1-202-501-4444 (desde el extranjero) y +1-888-407-4747 (desde EE UU y Canadá). Sin embargo, estos canales han sido cuestionados por la falta de claridad en la información disponible.