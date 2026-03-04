Ha nacido una estrella demócrata: la moderación progresista de James Talarico gana las primarias de Texas

James Talarico, estrella ascendente de los demócratas de 36 años, ganó este martes las primarias de su partido en Texas para optar a uno de los dos escaños de ese Estado en el Senado para las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Con su perfil progresista en el fondo y moderado en las formas, Talarico se impuso con el 53% de los votos frente al 45% de la congresista afroamericana Jasmine Crockett, una de las políticas más aguerridas de Washington por su oposición al presidente Donald Trump.

El ganador de esa pugna, que se vio empañada por una disputa por el recuento en Dallas, donde Crockett jugaba en casa y se retrasó un par de horas el cierre de las urnas, tendrá que esperar hasta mayo para saber cuál será su rival republicano en la cita de noviembre. En ella, se renuevan la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado en unos comicios en los que está en juego la viabilidad de la segunda mitad de la segunda presidencia de Trump. Las encuestas vaticinan que su partido se arriesga a perder el control de una de ellas, tal vez el de las dos.

Los republicanos vivieron este martes, por su parte, su propia noche electoral, que acabó, como se preveía, sin un resultado claro. El veterano John Cornyn (senador desde 2002) fue el aspirante más votado (obtuvo el 42,3% de los votos, con un 77% escrutado), seguido del fiscal general de Texas, Ken Paxton (40,8%), y, en tercer lugar, del representante Wesley Hunt (13,1%; el resto se lo repartieron entre otros cinco aspirantes). Dado que ninguno cosechó más del 50% de los votos, se volverán a ver las caras en una segunda vuelta. Trump no había respaldado a ninguno de los tres candidatos.

La cita con las urnas fue seguida de cerca a escala nacional por lo que las opciones presentadas suponen de argumentos para el debate de qué deben de hacer los dos partidos para ganar en noviembre. Fueron además las primarias más caras de la historia, con una inversión de 110 millones de dólares, 71 de los cuales los gastó Cornyn para defenderse de las críticas de no ser lo “suficientemente MAGA” (siglas de Make America Great Again, lema del trumpismo). El hecho de que los republicanos vayan hasta mayo para su segunda vuelta vaciará aún más las arcas republicanas con vistas a noviembre, lo que es una buena noticia para Talarico. Por si fuera poco, este cuenta con dos meses más que su rival, sea cual sea, para seducir a los votantes.

En el bando demócrata, se trataba de elegir entre la moderación progresista, pero de sólidos valores cristianos, del congresista estatal Talarico, y el izquierdismo aguerrido de Jasmine Crockett, representante del área de Dallas en el Capitolio de Washington que se ha convertido en los últimos tiempos en una de las congresistas más odiadas por Trump, a la que insulta con frecuencia. Su apuesta era la de movilizar a las bases del partido. ¿La de Talarico? Seducir a los votantes indecisos y a algunos conservadores desencantados con el rumbo de la Casa Blanca actual con un programa populista en lo económico y un mensaje que propone cambiar la polarización por el “amor al prójimo” .

Por esa sintonía, la victoria de Talarico, al que le fue mejor en las áreas rurales y conquistó al electorado hispano, acerca la opción de que los demócratas ganen el escaño en liza. Si así sucede, se trataría de la primera vez que el partido cosecharía un triunfo de alcance estatal. Los estrategas del partido siguen fantaseando con la posibilidad de que llegue el momento en el que los caprichos demográficos provoquen que el territorio más grande de Estados Unidos, después de Alaska, deje de ser rojo (republicano) para convertirse en púrpura (bisagra). Entre tanto, Trump se llevó Texas en 2024 por 14 puntos.

Valores tradicionales

En el Partido Republicano, la pelea era entre los valores tradicionales del venerable senador (Cornyn), frente a lealtad ciega al movimiento MAGA de Paxton, cuya adscripción sin fisuras al trumpismo le ha permitido superar una serie de escándalos capaces en otro tiempo (que es como decir en otra América) de hacer descarrilar una carrera política. Estos incluyen una infidelidad que llevó a su esposa de toda la vida a obtener el divorcio por “razones bíblicas” y un impeachment o proceso de destitución que no prosperó por, entre otros cargos, soborno, abuso de cargo público y corrupción.

John Cornyn, el lunes en un acto electoral en Schertz, en Texas. Joel Angel Juarez (REUTERS)

Las primarias de Texas, junto a las de Arkansas y Carolina del Norte, sirvieron este martes para inaugurar la larga campaña de las elecciones de medio mandato. Se trata de una cita con las urnas que suele ser mala para el partido en el poder. Este año no será una excepción, y se espera un severo examen al desempeño de Trump en la Casa Blanca. Su impopularidad es manifiesta, y las encuestas arrojan el descontento entre los estadounidenses por su manejo de la economía y la incapacidad para sujetar el coste de la vida. Tampoco ayudan la guerra en Irán, su agresiva agenda migratoria y la brutalidad de las campañas contra lugares como Minneapolis.