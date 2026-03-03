Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Dos drones alcanzan la embajada de EE UU en Riad y causan “daños menores” al edificio

Una columna de humo se levanta tras un ataque israelí en los suburbios de Beirut, este martes.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la embajada de Estados Unidos en la capital del país, Riad, ha sufrido un ataque con dos drones que causó “un pequeño incendio y daños menores al edificio”. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que la ofensiva contra Irán durará “un tiempo”, pero no se extenderá por años. El mandatario aseguró a la cadena de televisión Fox News que se tratará de una acción “rápida y decisiva” y que no se convertirá en una “guerra sin fin”. Mientras, el Ejército israelí ha vuelto a bombardear los suburbios en el sur de Beirut, por segundo día consecutivo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que ha lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y asegura haberla destruido.

