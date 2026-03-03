Última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán, en directo | Dos drones alcanzan la embajada de EE UU en Riad y causan “daños menores” al edificio
Netanyahu afirma que el conflicto tomará “un tiempo”, pero no se extenderá por años | La Guardia Revolucionaria iraní dice haber destruido una base de EE UU en Baréin | Israel bombardea Beirut por segundo día consecutivo
Momentos clave
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la embajada de Estados Unidos en la capital del país, Riad, ha sufrido un ataque con dos drones que causó “un pequeño incendio y daños menores al edificio”. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha afirmado que la ofensiva contra Irán durará “un tiempo”, pero no se extenderá por años. El mandatario aseguró a la cadena de televisión Fox News que se tratará de una acción “rápida y decisiva” y que no se convertirá en una “guerra sin fin”. Mientras, el Ejército israelí ha vuelto a bombardear los suburbios en el sur de Beirut, por segundo día consecutivo. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que ha lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y asegura haberla destruido.
Ante una guerra, cada país europeo lucha con sus propios fantasmas. El del Reino Unido se llama Irak. Solo así se entiende la declaración solemne de Keir Starmer este lunes ante el Parlamento británico, cuando compareció para explicar la posición de su Gobierno ante el caos desatado en Oriente Próximo por Estados Unidos e Israel, con su ataque, e Irán, con su respuesta.
Los precios del petróleo siguen al alza
Los precios el petróleo siguen al alza y suben hoy más del 2%, tras dispararse ayer un 8%, ya que el conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo de los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz agravan las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro. El Brent, de referencia en Europa, se acerca a los 80 dólares el barril, mientras que crudo West Texas se sitúa en los 72,58 dólares el barril. La escalada de las tensiones tras el ataque de EE UU e Israel a Irán ha sumido ha inyectado una prima de riesgo geopolítico significativa en los mercados energéticos.
La Guardia Revolucionaria da por cerrado el estrecho de Ormuz pero EE UU lo niega
El Comando Central de EE UU ha negado que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como había anunciado previamente la Guardia Revolucionaria iraní, según la cadena Fox. El general de la Guardia Revolucionaria Ebrahim Yabari había asegurado en una entrevista en la televisión estatal iraní que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” a través de esa ruta, por la que pasa el 20% del petróleo mundial, y ha amenazado con incendiar cualquier barco que intente pasar. (Reuters)
La Guardia Revolucionaria iraní dice que ha destruido una base de EE UU en Baréin
La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la mañana de este martes haber lanzado una nueva oleada de ataques, dirigida esta vez contra una base militar de Estados Unidos en Baréin, y afirma haberla destruido.
“En este ataque, 20 drones y tres misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base área de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible”, afirma la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars. (Efe)
El Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirma este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur de Líbano para combatir al grupo chií Hezbolá, aliado de Irán. (Efe)
Arabia Saudí confirma un ataque con drones contra la embajada de EE UU en Riad
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en la capital del país, Riad, sufrió un ataque con dos drones que provocó “un pequeño incendio y daños menores al edificio”.
La embajada ha emitido una alerta de seguridad y notificación de refugio para las ciudades de Yeda, Riad y Dhahran. También ha limitado los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región. “Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en el reino que se refugien inmediatamente y eviten la embajada hasta nuevo aviso”, han advertido en redes sociales.
Netanyahu afirma que el conflicto tomará “un tiempo”, pero no se extenderá por años
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que la ofensiva contra Irán durará “un tiempo”, pero no se extenderá por años. El mandatario aseguró a la cadena de televisión Fox News que se tratará de una acción “rápida y decisiva” y que no se convertirá en una “guerra sin fin”. Añadió que espera que los ataques contra Irán se conviertan en una oportunidad para una paz duradera en la región. De acuerdo con Netanyahu, Estados Unidos e Israel están creando las condiciones para que los ciudadanos iraníes cambien a su gobierno. (Reuters)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán y de la situación en Oriente Próximo, en este martes 3 de marzo.
