Putin pierde a Maduro y Jameneí en dos meses y acusa a Trump de violar “todas las normas” en otro golpe sin respuesta del Kremlin

Jameneí, uno de los primeros líderes en recibir a Putin tras la invasión de Ucrania, en su cumbre en Teherán en julio de 2022

Hace un año Rusia celebraba la llegada al poder de Donald Trump. Su élite y su propaganda insistían en que no podía ser peor que el demonizado Joe Biden y podrían negociar con un político que desdeñaba los valores democráticos el reparto de medio mundo en zonas de influencia. Pero Trump ha demostrado a Putin que no necesita socios cuando ya tiene a Wall Street y el ejército más poderoso del planeta de su parte. Los dos últimos meses han dejado desnuda la debilidad de las alianzas rusas en el exterior: el presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado; el ayatolá iraní, Alí Jameneí, muerto en un ataque; Cuba, asediada; Armenia, poniendo sus ojos en Washington; los petroleros rusos bajo sanciones, asaltados por las fuerzas especiales estadounidenses; y los clientes de su crudo, como la India, acatando las nuevas prohibiciones de la Casa Blanca.

“Se ha acabado con ellos [Jameneí y varios familiares] en una cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional”, ha lamentado Putin este domingo a través de una carta de pésame dirigida a la presidencia iraní. Como sucedió con Venezuela en enero, esta misiva solo incluía palabras de solidaridad, ninguna promesa de apoyo real a su aliado, pese a que hace un año Irán y Rusia también firmaron un acuerdo de defensa mutua.

“Las partes cooperarán para contrarrestar las amenazas militares comunes y las amenazas a la seguridad de carácter bilateral y regional”, recogía el tratado de 47 puntos sellado con Teherán, un pacto similar a los rubricados por Putin con Venezuela y Corea del Norte. Sin embargo, en el momento decisivo poco ha podido hacer Rusia por Irán al estar totalmente enfrascada en su propia guerra.

La desestabilización de Irán puede tener graves repercusiones para Rusia. Uno de los jefes de los equipos negociadores de Putin, el empresario Kirill Dmítriev, ha intentado convencer en las redes sociales de que esta crisis encarecerá el mercado petrolero internacional, lo que beneficiará a las arcas rusas. “Más de 100 dólares [84,6 euros] por barril pronto”, ha manifestado el jefe del Fondo de Inversión Directa ruso en su perfil de X. Sin embargo, la realidad es más compleja.

Rusia elude las sanciones occidentales a través del llamado corredor Norte-Sur, una ruta marítima y terrestre que conecta Rusia con la India a través de Azerbaiyán e Irán. Si el país de los ayatolás queda sumergido en una guerra, la exportación petrolera rusa se verá gravemente comprometida. Muchas de sus plantas y refinerías se encuentran en la parte europea del país y la otra alternativa viable que queda es la ruta del Báltico y el Mediterráneo, donde los países europeos pueden interceptar fácilmente los petroleros de la flota en la sombra rusa.

Esta ruta es una de las principales arterias rusas para eludir las sanciones. Apenas unos días antes del ataque contra la cúpula iraní, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsivilev, anunció que Teherán y Moscú habían acordado la construcción a partir del 1 de abril del último tramo ferroviario que quedaba pendiente, la conexión Rasht-Astara (que pasa por el territorio de Irán junto al mar Caspio), para no depender del arduo transporte por carretera. Por su parte, otra importante empresa logística rusa, Astra, había anunciado un nuevo sistema de carga en alta mar para acelerar el comercio por esta ruta.

Por otro lado, está por verse el impacto que puede tener la guerra contra Irán en la ofensiva rusa sobre Ucrania. El suministro de drones iraníes Shahed fue clave en 2023, pero Rusia ha gastado enormes recursos y ya cuenta con su producción propia. Hace pocos días las factorías que producen estos aparatos en masa en la zona económica especial de Alabuga, en Tartaristán, promocionaban la contratación de jóvenes de 18 a 23 años en sus talleres con sueldos de hasta 350.000 rublos al mes, unos 3.800 euros.

Pactar con el diablo

Putin se encuentra ante un dilema. Enfrascado en una guerra de desgaste en su obsesión de hacer capitular a Ucrania, quiere que el Gobierno estadounidense se ponga de su parte mientras observa impotente cómo Trump destruye sus alianzas en el resto del planeta. Y dentro de Rusia preocupa una política exterior cada vez más contradictoria.

En los canales de Telegram rusos, desde la oposición democrática a los sectores ultranacionalistas, se ha viralizado este fin de semana una rueda de prensa que concedió Putin después de que Israel y Estados Unidos atacasen Irán el año pasado. Preguntado por un teórico intento de asesinato contra Jameneí, Putin se puso a la defensiva para no criticar a Trump. “No voy a discutir esta posibilidad, no quiero”, dijo el mandatario ruso visiblemente consternado por la pregunta.

La muerte del ayatolá iraní podría tener un profundo impacto en las futuras negociaciones. Putin, buscado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, se atrevió en agosto del año pasado a pisar una base estadounidense en Alaska para reunirse con Trump. Pocos meses después, el mandatario ruso ha visto cómo la Casa Blanca capturaba a Maduro y mataba a Jameneí por no ceder a sus exigencias.

Vladímir Putin y Donald Trump, el pasado 15 de agosto, en Anchorage (Alaska).

Además, ya no cala entre los rusos que el abandono de sus aliados vaya a tener una contraprestación en su guerra contra Kiev. “¿Ya se ha lanzado una campaña anticrisis en torno a un ‘plan astuto’ que dice ‘nosotros entregamos Irán y ellos nos entregan Ucrania’? ¿O no?“, ha ironizado por ejemplo un conocido bloguero militar ruso, Volodímir Romanov, en su canal de Telegram.

Vladímir Putin se deshizo en elogios hacia Trump varias veces el año pasado. “Siento un gran respeto por el actual presidente de Estados Unidos. Ha recorrido un largo, difícil y peligroso camino para regresar al poder y a la Casa Blanca. Todos lo sabemos bien”, decía el mandatario ruso hace poco más de medio año acerca de “un hombre valiente” que, a sus ojos, había logrado superar la supuesta persecución judicial de los demócratas.

Pero estas palabras aduladoras hacia Washington no han inclinado la guerra del lado ruso. Aunque Trump ha presionado al extremo a Kiev para firmar una paz rápida y ha dejado de suministrarle armas directamente, no le ha retirado ni el apoyo de sus servicios de inteligencia ni la venta de armamento a través de los países europeos. Y el frente sigue enquistado sin victorias estratégicas para Rusia.

La intromisión de Trump en lo que Moscú consideraba sus esfera de influencia ha provocado que el Kremlin eleve ligeramente el tono en el último mes. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, equiparó el Gobierno estadounidense actual con su odiado predecesor al afirmar que la política de Trump “es bidenismo como el agua clara”. Por su parte, Putin, hasta ahora indeciso al confrontar públicamente al presidente norteamericano, ha tardado apenas 24 horas en acusarle de violar todas las normas internacionales.

Asimismo, con las conversaciones sobre Ucrania estancadas de fondo, el Ministerio de Exteriores ruso ha insinuado por primera vez que Washington no se toma sus negociaciones en serio.

“La magnitud y la naturaleza de los preparativos militares, políticos y propagandísticos que precedieron a esta temeraria acción, incluido el despliegue de una gran fuerza militar estadounidense en la región, no dejan lugar a dudas de que se trató de un acto de agresión armada planificado”, subrayó este sábado la diplomacia rusa. Y otros altos cargos, como el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, apoyaron este mensaje al acusar a Washington de “encubrir” sus verdaderos planes bajo negociaciones ficticias.

Por su parte, el Representante Permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, también ha condenado los ataques como una “auténtica traición a la diplomacia” y ha calificado los pretextos de Washington y Tel Aviv de “completamente infundados”. Según Lavrov, su jefe al frente de la diplomacia rusa, Moscú fue engañada al recibir de Israel “garantías de que no tenía interés en entrar en una confrontación militar con Irán”.