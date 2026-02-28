Santi Comesaña: “A Lamine le pasa lo que le pasó a Messi; vieron que era buenísimo y empezaron a cubrirlo de otra manera”

Los equipos con rumbo estable tienen centrocampistas con visión de futuro, aunque sea para anticipar lo que se encontrarán al doblar la esquina. Santi Comesaña (Vigo, 29 años) es el guía de este Villarreal que, a falta de una defensa aplomada y una delantera más eficaz, se asienta en el tercer puesto de la Liga gracias a la actividad de sus interiores. Junto a Pape Gueye y Dani Parejo, son los directores de la expedición que este sábado en el Camp Nou (16.15, Movistar+) pondrá a prueba el liderato del Barça.

Pregunta. Usted vive los partidos como si quisiera participar en cada jugada, todo el tiempo. ¿Eso es el alma del centrocampista que trae de fábrica o es algo adquirido?

Respuesta. De pequeño jugué en todas las posiciones. Delantero, mediapunta, extremo, defensa… Y en etapa juvenil un entrenador empezó a ponerme de mediocentro y ahí me quedé. Creo que lo que me caracterizó es que siempre quise leer el juego. Sin quererlo, sin estudiarlo, te sale solo el pensar: ‘Si se la paso al mediapunta, ¿cuál es la mejor forma de pasársela para que él haga lo que yo quiero que haga? ¿Quiero que se desplace a la derecha o a la izquierda…?’. Intentaba imaginarme en esa posición y me decía: ‘¿Cómo querrías que te pasen el balón si jugases en esa posición?’. Jugar en todos los puestos me ayudó a imaginarme cómo es estar en ese lugar.

P. ¿Jugar al fútbol es imaginar lo que puede pasar un segundo después?

R. Totalmente. Siempre tienes que tener una idea. No dar pases por dar pases sino darlos para que aquel que reciba la pelota haga algo que tú imaginas. Los jugadores nos tenemos que entender: así surgen las ideas. Me pasaba mucho con Trejo [su compañero en el Rayo]. Yo lo veía y ya sabía dónde y cómo quería que se la pasara, porque sabía lo que él tenía en la cabeza. Yo sé por ejemplo que si se la doy a Pépé se la tengo que dar con mucho espacio para que tenga de frente al lateral, porque sé que en el uno para uno es muy bueno. Y sé que a Gerard [Moreno] se la puedo pasar aunque tenga un central encima, porque se va a girar igual.

P. Gerard Moreno parece que no llega pero...

R. Parece que se cae, que le rebotan los balones… Yo sabía que era muy bueno pero la primera semana que entrené con él, lo veías y decía: “Éste es el mejor del equipo, ¡pero de largo!“. Tiene algo distinto. Siempre mejora las jugadas.

P. Cuando los delanteros como Mikautadze van tanto a la profundidad y no bajan a ayudar al mediocampo en la salida, ¿no corren el riesgo de meter a los centrocampistas en una dificultad, porque pueden encontrarse sin líneas de pase?

R. Marcelino va cambiando en función de los rivales que te encuentras y de los jugadores que tenemos. A Gerard no le pide que vaya al espacio porque él puede ser mucho más organizador, así es que le buscamos más al pie que al espacio. Mikautadze puede tener ambas cosas. Contra el Barça tienes que tener un poco de venir a recibir pero si eres delantero la mayoría de los pases te los van a dar al espacio. Porque contra una defensa tan adelantada tienes que tener ese timing. Lo que Marce más le pide a los atacantes es que ganen duelos. Contra el Valencia les pedía a los delanteros que ganaran duelos porque había momentos en los que sufríamos. Pero es complicado ganar esos duelos ya que el delantero viene de espalda y el central que lo marca va de cara. Tami [Oluwaseyi] es mucho más ganador de duelos porque es mucho más físico, mientras que Mika te puede venir más al pie. Tenemos muchas variantes.

P. Antes que encontrar a los delanteros, contra el Barça el problema para los pivotes será escapar de la presión sin exponerse a un error y a una contra. ¿Esto genera una responsabilidad mayor cada vez que reciban una pelota?

R. No hay que agobiarse por perder balones contra el Barça. La mentalidad es: “Si perdemos este balón no pasa nada”. Tienes que saber que vas a sufrir, que vas a estar la mayor parte del partido en tu campo, pero que vas a tener tus opciones. Porque con esa defensa adelantada, en el momento en el que fallen en la presión y tengamos ese buen timing, vamos a tener ocasiones. Si empezamos a perder balones y nos agobiamos, vamos a tener un problema. Debería no pasar nada por perder un balón. Obviamente el Barça te lleva a que haya 22 jugadores en el mediocampo. Habrá muy poco tiempo para pensar y muy poco espacio. Pero en el momento que tengas una salida vas a tener una ocasión medianamente clara. Hay que tener la mente fría y esperar nuestro momento porque lo vamos a tener seguro.

P. ¿Cuál es la consecuencia de tanta presión en campo contrario? ¿Los pivotes tienen menos tiempo que nunca para pensar en el primer pase? ¿Hay cada vez más miedo a pedir la pelota?

R. Hoy el fútbol es mucho más táctico porque te exige saber cuándo arriesgar y cuándo no. Todo está medido. La presión alta, el bloque medio, el bajo y el alto. Hasta se calcula la presión que debes hacer a cada jugador en particular. Más que pedir el balón continuamente tienes que saber cuándo pedirlo. Hoy en día te mueves para que no te la den. Te mueves para generar un espacio y que la reciba el otro pivote.

P. ¿Marcelino les pide que no arriesguen cuando reciben la pelota y los rivales están cerca?

R. No somos el equipo que más sale jugando desde atrás de la Liga. No arriesgamos en exceso porque a veces tienes más que perder que ganar. Si podemos la sacamos jugada, pero si hay complicaciones el balón largo puede ser una muy buena opción. Muchos te presionan con uno menos arriba para quedarse con uno más en su defensa, pero cuando te vienen al hombre, dar un buen balón largo para provocar un duelo de tu delantero contra su defensa, uno contra uno, puede ser una buena opción, porque si lo ganas tienes una ventaja grande en campo rival.

P. ¿Qué jugadores le inspiraron?

R. Cuando era pequeño me encantaba Ronaldinho. Cuando jugué contra Busquets vi que era un espectáculo. ¡Extremadamente inteligente presionando hacia delante! Nadie me ha resultado más difícil de sobrepasar. Ese Barça sí que era tremendamente agobiante ¡No pasabas del mediocampo! Y Busi era una máquina de robar balones.

P. ¿Qué le parece este Barça?

R. Más intermitente. Si les faltan piezas clave sufren. Si Pedri o Raphinha no están, sufren porque los dos presionan muy bien. Raphinha porque corre mucho y Pedri porque es muy inteligente. Hay partidos en que viven mucho de su presión. El día que no te dejan respirar son muy difíciles de batir. Pero el día del 4-0 con el Atlético les pudieron meter más porque tenían la línea muy adelantada y la presión no estaba siendo buena. Si no agobian al que tiene el balón y le dan tiempo para pensar y dar pases a su espalda, la defensa obviamente va a sufrir porque a sus zagueros en campo abierto les cuesta cerrar.

P. El año pasado el 80% de los goles del Barça se originaban en jugadas que directa o indirectamente provocaba Lamine Yamal. ¿Cree que su producción bajó porque es muy niño para sostener un equipo solo o es que ahora le están esperando más los rivales?

R. Es más lo segundo. Pero creo que él, con la cantidad de recursos que tiene para asociarse y regatear, seguro que se irá adaptando. A Messi le pasó lo mismo. Vieron que era buenísimo, empezaron a cubrirlo de otra manera y Messi evolucionó para acabar siendo igual de bueno. A Lamine le pasa un poco eso. Cuando empezaba le cubría un lateral. Ahora le cubre un lateral más el mediocentro que está por dentro. Así es muy difícil que se vaya. Pero hace un trabajo invisible: tiene a dos rivales con él, por lo tanto hay uno del Barça que se queda solo. A nosotros nos pasó con Pépé. En la primera temporada Pépé volaba hasta que los rivales vieron que era muy difícil de marcar y le empezaron a cubrir con dos. Con Lamine esto se multiplica. Cuando analizamos vídeos del Barça el míster dice: “A este chico no hay que dejarlo uno para uno. ¡Al lateral siempre hay que ayudarle!“. Y en el momento en que falla la ayuda, Lamine se va. Siempre hay que estar pendiente de él y lo normal es que todo le vaya costando más. Pero se irá adaptando. ¿Quién sabe? A lo mejor acaba haciendo como Messi y se va hacia el centro para no tener ese uno para dos constante.

P. Usted como interior también tiene que especializarse en buscar soluciones para que sus atacantes encuentren espacios cuando los marcan escalonadamente.

R. Muchísimas veces yo como interior rompo al espacio cuando la tiene mi extremo, no para que me la pase sino para llevarme a ese que le hace el dos para uno, para que me siga. Así dejo a mi extremo uno para uno. Y si no, igual me quedo con el balón controlado delante del portero...

P. A usted y a Pape se les le ve muy activos en el último tercio. Son los protectores de los centrales pero marcan goles, dan asistencias… ¿Cómo hacen para que el equipo no se descubra atrás?

R. Muchas veces lo hablamos. A veces hasta cambiamos de perfil y Pape se pasa a la derecha porque tiene un buen golpeo desde ahí. Si estamos los dos y va el balón a la banda le digo: “Entra tú y llega al remate”. O al revés. Pape ha vuelto de la Copa de África en un nivel impresionante.

P. ¿Sienten que han asegurado el puesto de Champions?

R. Nadie piensa eso. Las temporadas son muy largas. Son nueve puntos los que le sacamos al Betis: tres partidos. No son tantos porque todos los partidos nos van a costar muchísimo. Nos costó muchísimo el de Levante, el del Valencia… La Liga está hiperapretada del octavo puesto al descenso. Todo el mundo se juega cosas y para todos será complicado sacar puntos.