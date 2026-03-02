España rechaza prestar apoyo militar al ataque a Irán y se desmarca de Francia, Alemania y Reino Unido

España rechaza prestar apoyo a la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y se desmarca de la posición adoptada por Francia, Alemania y Reino Unido, que se han mostrado dispuestas a emprender incluso “acciones ofensivas proporcionales” en respuesta a los ataques de Teherán contra los países del golfo Pérsico y Chipre. “Cada país toma sus decisiones en política exterior. España tiene una posición muy clara: la voz de Europa tiene que ser en estos momentos una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y para que se regrese a las mesas de negociación”, ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. “Una lógica de violencia como estamos viendo solo lleva a una espiral de violencia y acciones militares unilaterales fuera de la Carta de Naciones Unidas, fuera de cualquier acción colectiva, no tiene ningún objetivo claro. Europa debe defender el derecho internacional, la desescalada y la negociación”, ha insistido.

El ministro ha condenado los ataques “absolutamente injustificados” de Irán contra los países del golfo Pérsico y, en particular, contra Chipre, un país de la UE que este semestre ejerce la presidencia rotatoria de la Unión, a la que ha transmitido “todo el apoyo y la solidaridad”. Pero ha optado por ar una respuesta diplomática a estas agresiones: ha convocado al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, y le trasladado “el rechazo y la condena” de esos ataques, cuya cese inmediato le ha reclamado, recordándole que también ponen en peligro a los 30.000 españoles que se encuentran en la región.

La negativa de España a prestar apoyo militar al ataque contra Irán ha provocado que el Pentágono retire la decena de aviones cisterna KC-135 desplegados en la bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y, en menor medida, Rota (Cádiz) para suministrar combustible en el aire a sus cazabombarderos, según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tras asegurar “rotundamente” que España no ha dado ningún tipo de asistencia al ataque contra Irán, Robles ha explicado que el convenio de cooperación con EE UU, que sirve de paraguas a la presencia de tropas estadounidenses en España, “debe operar en el marco de la legalidad internacional” y en este momento lo que se están produciendo son acciones unilaterales, sin respaldo de una organización multilateral, como la ONU, la OTAN o la UE. “Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde el punto de vista humanitario. Hasta que no haya una resolución, el tratado no es de aplicación”, ha insistido.

Robles ha dado por hecho que esta decisión española es conocida por Washington, que por ese motivo se ha llevado a los aviones de reabastecimiento deMorón a otras bases europeas. “Lo que está claro es que los aviones cisterna no han realizado ni iban a realizar ninguna actuación de apoyo [al ataque a Irán]. Probablemente por eso, el Ejército americano ha tomado una decisión soberana de llevárselos a otras bases”, ha concluido.

Esta posición es compatible con el hecho de que, tal como adelantó EL PAÍS, dos destructores destacados en la base de Rota (Cádiz) estén desplegados en el Mediterráneo Oriental para reforzar la protección de Israel ante los ataques con misiles balísticos lanzados en represalia por Irán. Los buques, a diferencia de los aviones, pueden pasar meses fuera de su base principal y recibir las órdenes mientras están navegando, por lo que España no tiene la posibilidad de vetarlas.

Respecto a la situación de los más de mil militares españoles desplegados en la región (casi 700 en Líbano, 275 en Irák y 150 en Turquía) la ministra ha explicado que todos se encuentran bien y han adoptado todas las medidas de “prevención, prudencia y seguridad”. Los primeros, encuadrados en la misión de Naciones para Líbano (Unifil) han pasado la noche “bunkerizados”, ha añadido, ante la reanudación de las hostilidades entre Israel y la milicia chií Hezbolá, con intercambio de cohetes y proyectiles.

La negativa del Gobierno español a ceder el uso de las bases se conocer después de que Francia, Reino Unido y Alemania abrieran la puerta a lanzar “acciones defensivas proporcionadas” contra Irán para proteger sus intereses en Oriente Próximo. Los dirigentes de los tres países europeos advirtieron al régimen iraní para que cese los “ataques indiscriminados” en la región y han acordado afrontar esta amenaza en coordinación con Estados Unidos.