Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad para el 8M: “No dejaremos que el pasado avance”:

A través del concepto “mujeres de alto valor” popularizado en redes sociales por comunidades machistas, el ministerio hace hincapié en el avance de la ultraderecha y la violencia digital

01:23
Ángela Molina protagoniza la campaña por el 8M del Ministerio de Igualdad
Los medios graban imágenes de Ángela Molina en la nueva campaña con motivo del Día Internacional de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.Foto: Carlos Luján/ Europa Press | Vídeo: MINISTERIO DE IGUALDAD
Paola Mendoza
Paola Mendoza
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

“Podría parecer una postal de 1950″, dice la legendaria actriz española Ángela Molina ante el regreso de ciertos discursos misóginos que otorgan valor a las mujeres que cumplen con las normas y formas de actuar que han sido definidos histórica y socialmente como positivos para ellas: ser prudentes, callar, sonreír. La campaña “Las mujeres de alto valor no necesitamos tu validación”, del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres, presenta un contraataque al término popularizado en redes sociales por comunidades machistas que indican como debe comportarse una mujer.

En la presentación de la campaña este lunes, la ministra Ana Redondo ha señalado que en la actualidad las mujeres se encuentran viviendo lo que ha denominado como “violencia 5.0″: violencia online. Ha referido que se están “romantizando los roles de género tradicionales” por medio de conceptos como las tradwives, las madres y esposas devotas y entregadas. Una serie de conceptos que buscan que las mujeres retrocedan en la lucha por sus derechos y la igualdad. “La revolución silenciosa ha sido la feminista, ahora la manosfera pretende devolvernos al silencio, al hogar y al ámbito privado, con una estrategia articulada”, ha denunciado Redondo.

La ministra y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, han hecho hincapié en que este tipo de mensajes buscan hacer retroceder los avances del feminismo en España y en el mundo, amparados por el auge de discursos de ultraderecha. En el vídeo promocional, Molina se transforma. Pasa de ser una mujer que “cuida su apariencia, es femenina, exclusiva, pura y sumisa”, a una que toma la pancarta con el mensaje “No dejaremos que el pasado avance”. Y sale a las calles.

Guijarro ha resaltado que a España aún le hacen falta 60 años de trabajo en favor de las mujeres para llegar a una igualdad efectiva. En este contexto, ha enfatizado que “los discursos que venden obediencia y retroceso deben ser atacados de manera frontal”. Esta campaña se mostrará del 4 al 22 de marzo a lo largo y ancho del territorio nacional con mayor énfasis en televisión, redes sociales, radio y publicidad en las calles, de marquesinas, a paradas de bus y pantallas automáticas. No se precisó el monto de la inversión.

Según estudios internacionales, más del 73% de las mujeres que usan internet han sufrido acoso, control, amenazas o difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta violencia, aunque ocurra en el entorno digital, es real y tiene graves consecuencias.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 9,99€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_