Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad para el 8M: “No dejaremos que el pasado avance”:

A través del concepto “mujeres de alto valor” popularizado en redes sociales por comunidades machistas, el ministerio hace hincapié en el avance de la ultraderecha y la violencia digital

“Podría parecer una postal de 1950″, dice la legendaria actriz española Ángela Molina ante el regreso de ciertos discursos misóginos que otorgan valor a las mujeres que cumplen con las normas y formas de actuar que han sido definidos histórica y socialmente como positivos para ellas: ser prudentes, callar, sonreír. La campaña “Las mujeres de alto valor no necesitamos tu validación”, del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres, presenta un contraataque al término popularizado en redes sociales por comunidades machistas que indican como debe comportarse una mujer.

En la presentación de la campaña este lunes, la ministra Ana Redondo ha señalado que en la actualidad las mujeres se encuentran viviendo lo que ha denominado como “violencia 5.0″: violencia online. Ha referido que se están “romantizando los roles de género tradicionales” por medio de conceptos como las tradwives, las madres y esposas devotas y entregadas. Una serie de conceptos que buscan que las mujeres retrocedan en la lucha por sus derechos y la igualdad. “La revolución silenciosa ha sido la feminista, ahora la manosfera pretende devolvernos al silencio, al hogar y al ámbito privado, con una estrategia articulada”, ha denunciado Redondo.

La ministra y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, han hecho hincapié en que este tipo de mensajes buscan hacer retroceder los avances del feminismo en España y en el mundo, amparados por el auge de discursos de ultraderecha. En el vídeo promocional, Molina se transforma. Pasa de ser una mujer que “cuida su apariencia, es femenina, exclusiva, pura y sumisa”, a una que toma la pancarta con el mensaje “No dejaremos que el pasado avance”. Y sale a las calles.

Guijarro ha resaltado que a España aún le hacen falta 60 años de trabajo en favor de las mujeres para llegar a una igualdad efectiva. En este contexto, ha enfatizado que “los discursos que venden obediencia y retroceso deben ser atacados de manera frontal”. Esta campaña se mostrará del 4 al 22 de marzo a lo largo y ancho del territorio nacional con mayor énfasis en televisión, redes sociales, radio y publicidad en las calles, de marquesinas, a paradas de bus y pantallas automáticas. No se precisó el monto de la inversión.

Según estudios internacionales, más del 73% de las mujeres que usan internet han sufrido acoso, control, amenazas o difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta violencia, aunque ocurra en el entorno digital, es real y tiene graves consecuencias.