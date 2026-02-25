La conciliación retrocede y enquista la brecha de género en España

Si hubiera que comparar los avances en paridad de género en España con el paso de un animal, habría que recurrir a la tortuga. Es la sensación que se desprende de la sexta edición del Índice Closingap, que recoge que la igualdad entre ambos sexos se situó en el último año en el 65,7%, entendiéndose 100% como la paridad absoluta. Desde el anterior informe publicado el año pasado, la brecha apenas se ha cerrado un 0,2%. Este pequeño porcentaje hace que no se haya recortado el tiempo necesario para alcanzar la igualdad de género. Si en 2025 hacían falta 37 años, ahora son necesarios 36. En palabras de Lucila García, directora general de la asociación empresarial Closingap, el índice “mejora tímidamente”, pero no hay “la aceleración que necesitan la sociedad y la economía española”.

El indicador, que se elabora a partir de 28 variables de cinco grandes categorías —empleo, educación, conciliación, salud y digitalización— mide también el impacto directo en la economía que tiene esta desigualdad. Según sus cálculos, cerrar la brecha en la tasa de actividad y en la de empleo, así como en las horas trabajadas y en la distribución por sectores, supondría un aumento en el producto interior bruto (PIB) de 271.159 de euros, lo que equivale al 17% del total registrado en 2024. En el informe también se recoge que aunque las mujeres representan el 51,% de la población en edad de trabajar, solo generan el 43,3% del PIB.

Esta situación es consecuencia de una participación más reducida en el mercado laboral y el empleo, lo que se traduce en un menor número de horas trabajadas debido a una mayor presencia en puestos de jornada parcial y a la sobrerrepresentación de las trabajadoras en sectores económicos con poca productividad.

Por categorías, en la que hay una mayor brecha de género es la conciliación. “Es uno de los aspectos que ha frenado durante muchos años, y continúa haciéndolo, la progresión profesional y económica de la mujer, además de las consiguientes implicaciones en la salud y el bienestar”, se lee en el informe presentado este martes. Tras varios años mejorando, aunque siempre se ha mantenido por debajo del 50%, en el último índice se registra un descenso de 0,2 puntos porcentuales, hasta el 44,2%. Se debe a que ha empeorado la variable de tiempo dedicado al ocio por las mujeres, ha explicado Ana Merino, autora del estudio y socia de estrategia y economía de PWC, una de las 14 compañías que conforman la asociación Closingap.

Con respecto a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral, tanto Merino como García han asegurado que teóricamente sí puede ayudar a mejorar la conciliación. Pero han preferido mantenerse cautas en sus declaraciones aludiendo a que no hay estudios al respecto.

Otra categoría que ha empeorado ligeramente con respecto al año anterior, con una caída del índice de 0,3 puntos porcentuales hasta el 69,9%, es la educación. En este caso, lastra la disminución de mujeres en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (las conocidas como STEM, por sus siglas en inglés). Es la única variable de las cuatro de educación en la que no se alcanza la paridad.

En lo referente al empleo, la paridad ha aumentado en 1,8 puntos porcentuales respecto al año pasado, hasta el 69,9%, y se explica, principalmente, por la mayor presencia de mujeres en puestos de liderazgo dentro del sector público. “El liderazgo en la empresa privada sale fatal”, ha apuntado Merino. “Una cosa es el consejo de administración y otra el resto del liderazgo”, ha añadido García.

La categoría más cercana a la paridad es la salud y bienestar, donde la igualdad es del 83,8%. Solo baja uno de los indicadores, el referido a salud percibida y calidad de vida. García y Merino se han mostrado de acuerdo al afirmar que puede tener relación con que las mujeres son más dadas a expresar lo que sienten. “En lo que respecta a salud emocional, salimos peor quizá porque nosotras lo contamos más”, ha sostenido la socia de PWC. Por último, la digitalización repite el porcentaje del 75,1% que ya marcó el año pasado.