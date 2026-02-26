Última hora de la actualidad política, en directo
El Congreso vota de nuevo el decreto del escudo social, que será rechazado con los votos de Junts, PP y Vox
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
El Congreso vota este jueves por separado las medidas del decreto ómnibus que el PP, Vox y Junts tumbaron en enero, cuando el Gobierno las presentó en un único paquete. El miércoles, Junts ya advirtió de que volverá a votar en contra de la norma, puesto que considera que la moratoria hasta fin de año de los desahucios de familias vulnerables supone proteger la okupación de viviendas de alquiler, por lo que unirá sus votos a PP y Vox en el rechazo al decreto. El Ejecutivo da por derrotado el paquete legislativo que contiene además, otras medidas sociales, como el bono social eléctrico o ayudas a los afectados de la dana. La revalorización de las pensiones para este año sí tiene visos de prosperar después de que todos grupos hayan anunciado su apoyo a la medida, que beneficiará a unos 13 millones de ciudadanos.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este jueves, marcada por el impacto de los papales desclasificados del 23-F, que avalan el papel del rey Juan Carlos como freno de los golpistas.
Además, el Congreso vota de nuevo el decreto que contiene las medidas del escudo social, como las ayudas a los afectados de la dana o la moratoria de los desahucios de familias vulnerables. Este último punto, que la derecha considera dar carta blanca a la ocupación, provocará que sea rechazado de nuevo y el Gobierno coseche una nueva derrota parlamentaria, después de anunciar Junts que votará en contra -“escudo social sí, ocupación no”- clamó ayer la portavoz de los independentistas en el Congreso, Miriam Nogueras, que unirá sus votos a los de PP y Vox
Sí saldrá adelante la subida de las pensiones, que el Gobierno accedió a separar del resto de medidas.
