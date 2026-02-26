Última hora de la actualidad política, en directo

El Congreso vota de nuevo el decreto del escudo social, que será rechazado con los votos de Junts, PP y Vox

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.

El Congreso vota este jueves por separado las medidas del decreto ómnibus que el PP, Vox y Junts tumbaron en enero, cuando el Gobierno las presentó en un único paquete. El miércoles, Junts ya advirtió de que volverá a votar en contra de la norma, puesto que considera que la moratoria hasta fin de año de los desahucios de familias vulnerables supone proteger la okupación de viviendas de alquiler, por lo que unirá sus votos a PP y Vox en el rechazo al decreto. El Ejecutivo da por derrotado el paquete legislativo que contiene además, otras medidas sociales, como el bono social eléctrico o ayudas a los afectados de la dana. La revalorización de las pensiones para este año sí tiene visos de prosperar después de que todos grupos hayan anunciado su apoyo a la medida, que beneficiará a unos 13 millones de ciudadanos.