La mayoría de estadounidenses considera que Trump se está volviendo “errático” con la edad

Una encuesta de Reuters/Ipsos, publicada horas antes del discurso presidencial sobre el estado de la Unión, refleja que incluso un 30% de los republicanos tienen esa idea del presidente

Una nueva encuesta de Reuters/Ipsos publicada este martes concluye que seis de cada diez estadounidenses (61%) ven al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como alguien “que se ha vuelto errático con la edad”. Esa cifra asciende al 89% entre los votantes demócratas registrados y al 64% entre los independientes; y baja al 30% cuando la pregunta la responden los republicanos.

El sondeo también certifica una pequeña mejora en la popularidad de Trump, que, con todo, sigue estancada en torno al 40%. Eso son dos puntos más que la que le dio la misma encuesta a principios de febrero, pero siete menos que cuando el republicano regresó en enero de 2025 a la Casa Blanca por segunda vez.

La agencia británica de noticias publica su encuesta el mismo día en el que el presidente de Estados Unidos se dispone a cumplir con la tradición anual del discurso sobre el estado de la Unión a una audiencia conjunta de senadores y congresistas en el Capitolio. Además de para fijar las prioridades por venir de su Administración, la cita servirá para comprobar si Trump ofrece ese desempeño “errático” que le atribuye el sondeo. De momento, este ya ha avisado de que será un discurso largo, tal vez el más largo de la historia.

Reuters/Ipsos también aprovechó para preguntar a una muestra 4.638 adultos estadounidenses en todo el país, que respondieron por Internet, sobre la avanzada edad de la clase política estadounidense. El sondeo (con un margen de error de dos puntos porcentuales) arroja que el 79% de los consultados está de acuerdo con la afirmación de que “los funcionarios electos en Washington, son demasiado mayores para representar a la mayoría de los estadounidenses”. La edad promedio en el Senado de Estados Unidos es de unos 64 años, y en la Cámara de Representantes, de 58.

El 58% de los demócratas afirmó que el líder de su partido en el Senado, Chuck Schumer, político neoyorquino de 75 años, es demasiado mayor para desempeñar su cargo. Schumer no es el único anciano del Capitolio. Ahí están los senadores Chuck Grassley (el plusmarquista, con 92 años) o Bernie Sanders (84) y los representantes Maxine Waters (87) y Steny Hoyer (86) o la delegada del Distrito de Columbia, Eleanor Holmes (88).

El antecedente de Biden

Cuando Trump asumió la presidencia por segunda vez lo hizo como el hombre de mayor edad de la historia en jurar el cargo. Hasta entonces, esa marca la ostentaba su antecesor, Joe Biden, cuya única legislatura estuvo marcada por las dudas sobre su idoneidad física y mental para pilotar la primera potencia mundial y por una reclusión de los medios que contrasta con el ritmo vertiginoso y la constante exposición pública de Trump. Finalmente, Biden renunció a su empeño de presentarse de nuevo cuando esos problemas se evidenciaron en un debate electoral desastroso celebrado en Atlanta.

El continuo trato con la prensa, su tendencia a dar discursos fuera de guion y el uso extensivo y sin filtros que hace de sus redes sociales han contribuido en ocasiones a alimentar más que a despejar las dudas sobre el estado de Trump. No ayudan tampoco salidas de tono como una carta enviada al primer ministro noruego en la que le hacía responsable de que el Comité del Nobel de Oslo no le hubiera dado el premio de la paz que ansía, los insultos de la semana pasada a los jueces del Tribunal Supremo o aquel post en el que dijo que seis diputados demócratas, veteranos de las Fuerzas Armadas, podrían ser “ejecutados” después de publicar un video en el que instaban a los miembros del ejército estadounidense a rechazar cualquier orden ilegal de la Administración de Trump.

Según la encuesta recién publicada, el 45% de los consultados en febrero describió a Trump como “mentalmente agudo y capaz de afrontar los desafíos”. En septiembre de 2023, esa cifra era del 54%. Los republicanos (81%) sí siguen considerando al presidente agudo. Entre los demócratas, el porcentaje que considera al presidente capaz de afrontar los desafíos se redujo en tres años del 29% al 19%. La caída entre Elos independientes fue del 53% (de 2023) al 36% actual.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas de la agencia de noticias sobre el sondeo recién publicado.