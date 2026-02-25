El estadounidense Mike Fincke es el astronauta enfermo que causó la primera evacuación médica en el espacio

El astronauta de la NASA Mike Fincke tras regresar de la Estación Espacial Internacional en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego, California, el jueves 15 de enero de 2026.

El piloto de la NASA revela que fue él quien sufría el problema médico que obligó a cancelar la misión Crew-11

El primer astronauta evacuado del espacio por razones médicas era el estadounidense Mike Fincke, según ha desvelado él mismo en un comunicado publicado por la agencia espacial estadounidense.

“El 7 de enero, mientras me encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional, sufrí un evento médico que requirió la atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación. Gracias a su rápida respuesta y a la guía de nuestros cirujanos de vuelo de la NASA, mi estado se estabilizó rápidamente”, reza el texto, publicado por la NASA en la red social X.

La agencia espacial estadounidense decidió traer de vuelta a los cuatro tripulantes de su misión Crew-11 por una urgencia médica que sufría uno de los tripulantes, que no fue identificado. Tampoco se detalló qué dolencia era. Era un procedimiento habitual para proteger la privacidad de los astronautas. Finalmente, ha sido el propio piloto de la nave Dragon de Space X el que se ha identificado.

“Tras una evaluación posterior, la NASA determinó que el curso de acción más seguro era el regreso anticipado de la Crew-11; no como una emergencia, sino como un plan cuidadosamente coordinado para poder aprovechar imágenes médicas avanzadas que no están disponibles en la estación espacial. El 15 de enero, amerizamos frente a la costa de San Diego después de una increíble misión de cinco meses y medio”, ha detallado el astronauta estadounidense, de 59 años.

“Estoy profundamente agradecido con mis compañeros de la Expedición 74 —Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev— así como con todo el equipo de la NASA, SpaceX y los profesionales médicos del Scripps Memorial Hospital La Jolla, cerca de San Diego. Su profesionalismo y dedicación garantizaron un resultado positivo", ha escrito, según el comunicado publicado por NASA. “Me encuentro muy bien y continúo con el reacondicionamiento estándar posterior al vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Los vuelos espaciales son un privilegio increíble y, a veces, nos recuerdan lo humanos que somos. Gracias a todos por su apoyo”, resalta.

La tripulación pasó más de cinco meses en el espacio, incluidos 165 días a bordo del laboratorio en órbita, recorriendo casi 71 millones de millas y completando más de 2.670 órbitas alrededor de la Tierra. Mientras vivían y trabajaban a bordo de la estación, la tripulación realizó cientos de experimentos científicos y demostraciones tecnológicas.

Antes del término de su misión, previsto para marzo, la NASA decidió el regreso de todo el equipo tras anunciar que uno de ellos padecía un problema médico que no se podía resolver en el espacio. No era una “emergencia”, pero sí una “urgencia” debida a un problema “grave”, según explicó el astronauta privado y multimillonario Jared Isaacman, que ha sido confirmado como nuevo administrador de la NASA.

La vuelta de la Crew-11 desde la Estación Espacial Internacional se produjo sin incidentes el pasado 14 de enero. Los cuatro tripulantes de la cápsula Dragon amerizaron en el oceano Pacífico, fueron remolcados a un barco y salieron de la nave en aparente buen estado de salud.

La agencia espacial es extremadamente celosa con la privacidad de sus astronautas, especialmente en casos de problemas médicos, como ha sucedido en casos anteriores en 2024 y en 2020, cuando un tripulante tuvo que ser atendido en el espacio por un trombo en el cuello. Por eso en parte se les traslada a los cuatro al hospital, para que no se pudiese identificar al afectado.