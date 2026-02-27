Nvidia acelera su máquina de generar caja y augura que la inversión en IA será todavía mayor

Nvidia ha vuelto a presumir ante la comunidad financiera de músculo, tanto tecnológico como financiero, y ha insistido en su afirmación de que no hay burbuja en la inteligencia artificial (IA). El gigante de los chips disparó sus ingresos un 65% el pasado ejercicio, hasta 215.900 millones de dólares, nuevo récord histórico, con unos beneficios de 116.997 millones, un 58% más, por encima de las previsiones del mercado. En este escenario de euforia en las cuentas, Nvidia, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, ha alardeado de su capacidad para generar caja.

En la call conference con inversores y analistas que siguió a la presentación de las cuentas, su CEO, Jensen Huang, afirmó que la compañía registró un flujo de caja libre de 97.000 millones de dólares en el conjunto del año, 35.000 millones en el cuarto trimestre. “Si bien prevemos que persistirá la escasez de suministro para nuestras arquitecturas avanzadas, confiamos en nuestra capacidad para aprovechar la oportunidad de crecimiento que se avecina gracias a nuestra escala, nuestra amplia cadena de suministro y nuestras sólidas alianzas”, dijo el ejecutivo, quien adelantó que los ingresos del grupo en el primer trimestre del año rondarán los 78.000 millones, un nuevo récord histórico, gracias a la fortaleza del negocio de centros de datos, que creció un 75% en el último trimestre, hasta superar los 62.300 millones.

Huang señaló que Nvidia devolvió a los accionistas 41.000 millones de dólares en el ejercicio, equivalentes al 43% del flujo de caja libre, entre recompra de acciones y dividendos. “Seguimos invirtiendo en nuestra tecnología y nuestro ecosistema para impulsar el desarrollo del mercado, impulsar el crecimiento a largo plazo y, en última instancia, generar una rentabilidad total para los accionistas superior a la del mercado o a la de nuestros competidores”, afirmó.

Algunos analistas apuntaron a que Nvidia superará los 100.000 millones de dólares en efectivo este año y sugirieron una mayor recompra de acciones. La directora financiera, Colette Kress, especificó que la empresa analiza su rentabilidad de capital con mucho cuidado, si bien dejó claro que no van a parar: “Por supuesto, seguiremos recomprando acciones y pagando dividendos. Seguiremos encontrando oportunidades únicas y adecuadas durante el año para realizar estas compras”.

La empresa debe convencer a unos inversores que parecen tener dudas. La acción de Nvidia ha vivido una auténtica montaña rusa en las últimas 24 horas, llegando a subir más de un 3% en los mercados fuera de hora tras presentar las cuentas, volviendo a superar los 203 dólares, para, posteriormente, caer más de un 5% en el inicio de la sesión del jueves, perdiendo los 186 dólares. Y todo, en un escenario de subida generalizada de recomendaciones por parte de los analistas.

Lo cierto es que, en la call conference, Huang puso el acento también en la fortaleza del negocio de la IA, con su implantación masiva en todas las industrias, alejando las especulaciones sobre la burbuja y descartando los riesgos de las inversiones masivas anunciadas para este año por Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft. El ejecutivo señaló que las expectativas de los analistas para el gasto de capital (capex) de 2026 de los cinco principales proveedores de nube e hiperescaladores, que en conjunto representan poco más del 50% de los ingresos del área de centros de datos de Nvidia, han aumentado casi 120.000 millones de dólares desde principios de año y se acercan ya a los 700.000 millones de apuesta para este año; en este caso, por encima de las previsiones. “Seguimos esperando que la transición de las cargas de trabajo clásicas de los centros de datos a la computación acelerada por GPU y el uso de la IA para mejorar las cargas de trabajo de hiperescala actuales contribuyan a aproximadamente la mitad de nuestra oportunidad a largo plazo. Todos los países construirán y operarán partes de su infraestructura de IA, al igual que ocurre con la electricidad e internet hoy en día”, aseguró.

Huang insistió en que confía en el crecimiento del flujo de caja de los hiperescaladores. “La razón es muy simple. Hemos visto el impacto de la IA con agentes y la utilidad de los agentes en empresas de todo el mundo. Debido a ello, se está observando una increíble demanda de computación, y en este nuevo mundo de la IA, la computación es ingresos. Sin computación, no hay forma de generar tokens. Sin tokens, no hay forma de aumentar los ingresos. Así que, en este nuevo mundo de IA, la computación equivale a ingresos”, vaticinó.

Huang presumió del póker de alianzas estratégicas de Nvidia con OpenAI; xAI (start-up controlada por Elon Musk, ahora integrada en SpaceX), Anthropic, en la que confirmó una inversión de 10.000 millones de dólares; y Meta. El directivo celebró el lanzamiento de GPT-5.3 Codex por parte de OpenAI, afirmando que sus ingenieros adoran esta tecnología. “Seguimos trabajando con OpenAI para alcanzar un acuerdo de colaboración y creemos que estamos cerca de cerrarlo. Estamos encantados con OpenAI, una empresa única en su generación con la que hemos tenido el placer de colaborar desde sus inicios”, aseveró. En septiembre pasado, ambas empresas anunciaron una alianza que incluía una inversión de 100.000 millones a largo plazo, que finalmente no se ha materializado, y podría ser sustituida por una inyección de 30.000 millones en la ronda que ultima la start-up que dirige Sam Altman.

El ejecutivo destacó que Meta Superintelligence Labs está creciendo a un ritmo vertiginoso, mientras que, en relación a Anthropic, dijo que entrenará e inferirá en los sistemas Grace Blackwell y Vera Rubin de Nvidia. Así, declaró que la plataforma de agentes Claude Cowork de Anthropic es revolucionaria y ha abierto las puertas a la adopción de la IA empresarial. “Entre Claude Cowork y OpenAI, la demanda de computación se dispara, y ha llegado el momento ChatGPT de la IA agentica. Con alianzas que abarcan Anthropic, Meta, OpenAI y xAI, Nvidia está presente en todas las nubes”, indicó.

Huang explicó que los inventarios crecieron un 8% secuencialmente, precisando que los compromisos de compra aumentaron significativamente para asegurar el suministro, y abordar la demanda a largo plazo hasta 2027. “Esto está más alejado en el tiempo de lo habitual y refleja la mayor visibilidad de la demanda que tenemos”, apuntó el directivo, quien parece haber salido al paso ante algunas especulaciones que apuntaban a una estrategia aplicada por Nvidia para inflar los ingresos con un aumento de los inventarios al vender equipos a socios, tal y como hicieron grupos como Lucent y Nortel en la crisis del puntocom. La generación de caja de Nvidia sería un argumento contra ese escenario.

Huang, que resaltó el crecimiento del grupo en áreas como el gaming, la robótica y el coche autónomo, también se refirió al reciente acuerdo de no licencia con Groq, en una de las principales operaciones de la historia de Nvidia, para su tecnología de inferencia de baja latencia. De hecho, se dice que está valorado en 20.000 millones de dólares. “Dimos la bienvenida a un equipo de ingenieros brillantes. Al igual que hicimos con Mellanox, ampliaremos la arquitectura de Nvidia con las innovaciones de Groq para permitir nuevos niveles de rendimiento y valor en la infraestructura de IA”, declaró.

Con respecto al crecimiento internacional, Nvidia presumió de que su negocio de IA soberana se triplicó con creces en tasa interanual durante el pasado año, superando los 30.000 millones de dólares, impulsado principalmente por clientes con sede en Canadá, Francia, Países Bajos, Singapur y el Reino Unido. A largo plazo, la empresa prevé esta actividad crecerá al menos en línea con el mercado de infraestructura de IA, a medida que los países inviertan en esta tecnología proporcionalmente a su PIB.

No obstante, Huang mostró sus dudas con respecto a China. Si bien el gobierno estadounidense aprobó pequeñas cantidades de productos H200 para clientes en China, Nvidia todavía no ha obtenido ingresos y desconoce si se permitirán importaciones al gigante asiático. “Nuestros competidores en China, impulsados ​​por recientes salidas a Bolsa, están progresando y tienen el potencial de alterar la estructura de la industria global de la IA a largo plazo. Para mantener su liderazgo en la computación de IA, EE UU debe involucrar a todos los desarrolladores y ser la plataforma predilecta para todas las empresas comerciales, incluidas las chinas. Seguiremos colaborando con los gobiernos de Estados Unidos y China y defendiendo la capacidad de EE UU para competir a nivel mundial”, concluyó.