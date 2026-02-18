Nvidia acuerda vender millones de chips a Meta y se dispone a rentabilizar la nueva inversión de las ‘big tech’ en IA

Ambas compañías firman una alianza plurianual para las nuevas infraestructuras digitales en las que la matriz de Facebook invertirá hasta 135.000 millones este año

Alianza estratégica entre Mark Zuckerberg y Jensen Huang en las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial (IA). Nvidia ha firmado un acuerdo plurianual para vender a Meta Platforms millones de sus chips de IA, actuales y futuros, incluidas unidades centrales de procesamiento que compiten con productos de rivales como Intel y Advanced Micro Devices. De esta manera, Meta construirá centros de datos a hiperescala optimizados tanto para entrenamiento como para inferencia en apoyo de su hoja de ruta de infraestructura de IA a largo plazo.

Los términos financieros del acuerdo no han sido desvelado. En cualquier caso, Nvidia busca hacerse fuerte en los renovados planes de inversión en IA anunciados en las últimas semanas por los grandes hiperescaladores, entre los que figuran Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta, que superarán los 600.000 millones de dólares (casi 507.000 millones de euros) este año. En el caso de la matriz de Facebook, el gasto de capital para este año se moverá en un rango entre 115.000 y 135.000 millones.

Con el acuerdo, Nvidia, la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, estaría mandando señales de su posición para rentabilizar esta apuesta inversora de las big tech. Los mercados financieros dieron la bienvenida al acuerdo. Las acciones de Meta subieron más de un 1,23% en los mercados fuera de hora tras el cierre de Wall Street del martes, hasta recuperar la cota de los 187 dólares, tras haber ganado más de un 1,2% en la sesión regular. Meta, por su parte, subió casi un 1% tras el fin de la jornada.

El acuerdo incluye los actuales chips de Nvidia Blackwell, así como sus próximos equipos Rubin de IA. También incorpora instalaciones independientes de sus procesadores centrales Grace y Vera.

Nvidia presentó estos procesadores centrales, basados ​​en tecnología de Arm Holdings, como complemento de sus chips de IA en 2023. Sin embargo, el nuevo anuncio parece indicar que la compañía busca impulsar estos chips en ámbitos emergentes como la ejecución de agentes de IA, así como en mercados para procesadores utilizados en tareas técnicas cotidianas como la ejecución de bases de datos.

El acuerdo también aclara algunas dudas para la empresa de Jensen Huang. De hecho, el anuncio de Nvidia coincide con los desarrollos de Meta de sus propios chips de IA y las conversaciones con Alphabet sobre el uso de los chips de Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU) de la matriz de Google para el trabajo de IA.

Nvidia nunca ha desvelado el importe de sus ventas a Meta, si bien en el mercado se cree que la matriz de Facebook está entre los cuatro clientes que representaron el 61% de sus ingresos en su último trimestre fiscal.

“Nadie implementa IA a la escala de Meta: integra investigación de vanguardia con infraestructura a escala industrial para impulsar los sistemas de personalización y recomendación más grandes del mundo para miles de millones de usuarios”, afirmó Huang, quien añadió que “mediante un diseño de código profundo en CPU, GPU, redes y software, ponemos la plataforma Nvidia completa a disposición de los investigadores e ingenieros de Meta mientras construyen las bases para la próxima frontera de la IA”.

“Nos entusiasma ampliar nuestra colaboración con Nvidia para crear clústeres de vanguardia utilizando su plataforma Vera Rubin y ofrecer superinteligencia personal a todo el mundo”, afirmó Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta.

Dentro del acuerdo, los equipos de ingeniería de Nvidia y Meta participarán en un profundo proceso de codiseño para optimizar y acelerar modelos de IA de vanguardia en las cargas de trabajo principales de la matriz de Facebook. Estos esfuerzos combinarán la plataforma integral de Nvidia con las cargas de trabajo de producción a gran escala de Meta para impulsar un mayor rendimiento y eficiencia de las nuevas capacidades de IA utilizadas por miles de millones de personas en todo el mundo.