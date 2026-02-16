Investigado el conductor de un autobús escolar por cuadruplicar la tasa de alcoholemia mientras llevaba a 49 niños a bordo

La Guardia Civil de Soria investiga al conductor de un autobús de transporte escolar, en el que viajaban 49 menores junto a cinco adultos, por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante. El hombre “presentaba evidentes síntomas de conducir bajo la influencia del alcohol”, según el comunicado remitido por las autoridades, y fue interceptado el pasado lunes 9 de febrero en un control preventivo de alcohol y drogas en la autovía A-2, por donde circulaba como piloto de una excursión escolar. Los agentes hicieron apearse al individuo y allí confirmaron las sospechas: marcó 0,67 y 0,63 miligramos de alcohol por litro de sangre, cuadruplicando la tasa permitida para este tipo de conductor y vehículo, que es de 0,15. El sujeto se quedó en un área de servicio y un trabajador de la compañía llegó para llevar a los menores y a sus cuidadores a su destino.

Los hechos sucedieron a las 11.45 del pasado lunes 9 de febrero en el kilómetro 176,6 de la autovía A-2, en Soria, a su paso por el término municipal de Santa María de la Huerta. Las patrullas del área de Tráfico de la provincia estaban realizando un control de transporte, alcohol y drogas cuando ordenaron que se detuviera el vehículo de transporte escolar, en el que viajaban los niños, de entre nueve y 12 años, acompañados por dos monitores y tres profesores rumbo a una excursión educativa. Los uniformados se dieron cuenta de que el conductor del autobús “presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas”, lo cual fue confirmado en cuanto lo sometieron a las pruebas pertinentes.

Una vez que quedó acreditado el estado de alcoholemia del piloto, “el vehículo fue trasladado por otro conductor a lugar apropiado con servicios, donde quedó inmovilizado” a la espera de que otro empleado de la empresa se hiciera cargo del volante para continuar el viaje. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial, al estar al volante con síntomas “evidentes” de haber consumido bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Los resultados de las pruebas que se le realizaron fueron entregados en la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Almazán (Soria).

Por esta clase de delitos, el ahora investigado puede enfrentarse a penas de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En todos los casos, al conductor puede privársele del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempos de entre uno y cuatro años. La Guardia Civil ha insistido en su comunicado oficial en la importancia de evitar el alcohol y las drogas al ponerse al volante por los graves efectos que puede causar sobre el tráfico, “creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial”.