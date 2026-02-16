Última hora de la actualidad política, en directo |
Sánchez presenta el fondo España Crece, dotado con 10.500 millones de euros | El CIS publica el barómetro de febrero con estimación de voto para las generales | Illa regresa al Palau de la Generalitat tras un mes de baja
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentan este lunes el fondo soberano España crece, dotado con 10.500 millones de euros, de los que una parte se destinará a construir vivienda para alquiler asequible. Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy su barómetro de febrero, que incluye estimación de voto ante unas hipotéticas elecciones generales. Mientras, en Cataluña, el president, Salvador Illa, regresa este lunes al Palau de la Generalitat, tras un mes de baja por una infección que le causó un déficit motor en las piernas, en un contexto de alto voltaje político marcado por la crisis de Rodalies, las protestas de maestros y agricultores y la gestión de un temporal de viento.
Illa se reincorpora este lunes al frente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reincorporará a partir de este lunes “de forma progresiva” a sus responsabilidades, tras la baja que le ha obligado a retirarse por una infección que le ha causado una osteomielitis púbica. Illa realizará a las 8.10 una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat y, posteriormente, seguirá con su agenda. El equipo médico ha avalado su reincorporación progresiva a las actividades presenciales, aunque el presidente continuará con el tratamiento antibiótico que lleva siguiendo desde que le detectaron la enfermedad, y que compaginará con la rehabilitación y otras pautas médicas.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este lunes, marcada por la vuelta a la actividad del president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, tras más de un mes de baja por una infección ósea en la pelvis. A las 8.00, realizará una declaración institucional.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para la subida del 3,1% del salario mínimo para 2026, hasta 1.221 euros brutos mensuales. Además, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentará el fondo soberano España crece, dotado con 10.500 millones de euros, de los que una parte se destinará a construir vivienda para alquiler asequible.
