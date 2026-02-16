Última hora de la actualidad política, en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el 11 de febrero.

Sánchez presenta el fondo España Crece, dotado con 10.500 millones de euros | El CIS publica el barómetro de febrero con estimación de voto para las generales | Illa regresa al Palau de la Generalitat tras un mes de baja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentan este lunes el fondo soberano España crece, dotado con 10.500 millones de euros, de los que una parte se destinará a construir vivienda para alquiler asequible. Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy su barómetro de febrero, que incluye estimación de voto ante unas hipotéticas elecciones generales. Mientras, en Cataluña, el president, Salvador Illa, regresa este lunes al Palau de la Generalitat, tras un mes de baja por una infección que le causó un déficit motor en las piernas, en un contexto de alto voltaje político marcado por la crisis de Rodalies, las protestas de maestros y agricultores y la gestión de un temporal de viento.

