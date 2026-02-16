La semana comienza con lluvias persistentes en el norte peninsular

El norte de la Península recibirá lluvias persistentes este lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los mayores acumulados de agua se darán en Galicia, el Cantábrico oriental y la cara norte del Pirineo. Se prevén rachas muy fuertes de viento en el tercio oriental peninsular. Por ello, la agencia ha activado el aviso naranja, que indica riesgo importante, en Tarragona, donde las rachas alcanzarán los 90 kilómetros por hora. Un anticiclón hará que los próximos días sean menos lluviosos que en semanas previas, según el portavoz de la agencia, Rubén del Campo, que explica que el miércoles y jueves habrá precipitaciones en el norte y el oeste, pero mucho menos intensas.

Durante esta jornada, predominarán los cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o en los entornos de montaña del centro y sur, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nublados. Nevará en los Pirineos por encima de los 1.800 metros, aunque la cota descenderá a los 1.500 al final del día.

El tiempo será estable en Canarias, con cielos despejados. Habrá calima con concentraciones significativas, en especial en el sur de las islas. Se formarán bancos de niebla en Galicia y en las montañas de la vertiente atlántica, y serán también posibles en la meseta sur, con brumas frontales en amplias zonas del extremo norte peninsular.

Las temperaturas tendrán un ascenso notable. Las máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en Canarias. Solo irán en descenso en el Cantábrico oriental y tendrán pocos cambios el valle del Guadalquivir. Las mínimas crecerán de manera generalizada, con un aumento notable en el interior de la mitad norte peninsular y en la meseta sur. Se prevén heladas, aunque restringidas a cotas altas del Pirineo.

El martes, continuará lloviendo en el extremo norte de la Península, aunque serán precipitaciones más débiles y, excepto en Galicia, “la tendencia será a que vayan cesando”, según detalla Del Campo. En el resto del país habrá algunos intervalos nubosos, pero los cielos estarán, en general, despejados. Soplará el viento con fuerza un día más en el noroeste peninsular y también en el este, aunque irá a menos. Las temperaturas nocturnas bajarán en el norte. Durante el día habrá máximas superiores a 12 grados Celsius en buena parte del interior, 18 grados en el Cantábrico y 20 grados en el área mediterránea, comenta el portavoz y añade: “Valencia, Murcia o Castellón rondarán los 25 grados de máxima”.

El miércoles habrá un cambio de tiempo: llegará un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la península, aunque no llegarán al tercio oriental peninsular y tampoco a Baleares. Las precipitaciones serán débiles, aunque más abundantes en el tercio norte. En la comunidad gallega podrán ser fuertes y persistentes, acompañadas de tormenta. Nevará a partir de unos 1.300 metros en la mitad norte y la cota podrá bajar a 1.000 metros en el noroeste. Disminuirán las temperaturas en buena parte del país. Sin embargo, en el Cantábrico se rondarán los 18 grados y en el sureste se superarán los 24 grados.

El jueves, una masa de aire frío y húmedo dará lugar a lluvias en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos. Serán persistentes, localmente fuertes y con tormenta. Las temperaturas serán más bajas. Según Del Campo, en la meseta norte y en zonas del centro “no se llegará con de temperatura máxima ni a 10 grados y la cota de nieve bajará debido a ese descenso térmico”, por lo que “podría nevar no solo en las montañas, sino también en zonas aledañas más bajas”. Además, durante la jornada habrá rachas de viento muy fuertes en el norte y este peninsular y en Baleares.

A partir del viernes, el tiempo será estable. Amanecerá con heladas en el interior de la mitad norte peninsular, pero con cielos despejados. Y el fin de semana será soleado y con precipitaciones débiles acotadas al extremo norte. Habrá un aumento generalizado de las temperaturas.