La reserva de agua embalsada bate el récord de crecimiento semanal tras las borrascas encadenadas

En solo siete días el nivel de los pantanos ha crecido 10 puntos porcentuales. Este 2026 ha llovido más del doble de lo normal

Las borrascas encadenadas que afectan a buena parte de la España peninsular desde el arranque de este año —se han registrado ocho temporales de alto impacto a los que se le ha puesto nombre desde el inicio de 2026— han dejado mucha más lluvia de lo normal. Según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre el 1 de enero y el 8 de febrero se acumularon de media 193 litros por metro cuadrado. Se trata de casi dos veces y media más que la media para ese mismo tramo del año del periodo comprendido entre 1991 y 2020, que es de 80 litros por metro cuadrado.

Esta cantidad tan alta de precipitaciones y tan continuada en el tiempo ha saturado los suelos de agua, lo que tiene a su vez un impacto en el aumento de las escorrentías e inundaciones. Y también hace que la reserva hídrica —el agua que se acumula en los embalses de la España peninsular— siga creciendo a ritmo de récord. Según los datos que ha facilitado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, entre el 2 y el 9 de febrero la reserva hídrica de la España peninsular ha aumentado en 5.634 hectómetros cúbicos. Supone el mayor crecimiento semanal de esta reserva registrado desde que arrancan en 1988 los registros del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con ese crecimiento semanal, los embalses del país están ahora al 77,3% de su capacidad. Son 10,1 puntos porcentuales más que hace solo siete días. El anterior récord databa de la primera semana de 1996: 4.735 hectómetros cúbicos, lo que supuso 9,2 puntos porcentuales de incremento semanal.

Pero, como ha resaltado Aagesen, el crecimiento de esta semana se suma al incremento también espectacular de la semana anterior. En total, en 15 días la reserva ha aumentado en más de 10.000 hectómetros cúbicos, una enormidad. Dicho de otra forma: en solo dos semanas, la reserva de agua embalsada ha aumentado un 20%.

Aagesen ha advertido también que hay que tener en cuenta que todavía no ha terminado este episodio de lluvias continuadas causadas por un tren de borrascas desde que comenzó el año. Todas las cuencas están realizando desembalses para evitar inundaciones.

La ministra, al igual que los expertos, ha recordado que los fenómenos extremos, como estas lluvias, son cada vez más duros y frecuentes. Por eso ha insistido en que “la lucha contra la emergencia climática” es la “principal política de seguridad”. “Negarlo es una temeridad”, ha señalado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.