Los primeros españoles evacuados de Oriente Próximo a su llegada a Barajas: “Felices, por fin en casa”

Charo San Pedro esperaba a su hijo Marco cuando a las 20.50 lo vio salir por una de las puertas de llegada del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas. Es uno de los españoles que han sido evacuados de Abu Dabi en plena escalada del conflicto bélico en Oriente Próximo tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los ciudadanos llegaron a bordo de un vuelo de Etihad Airways que había despegado a las 14.32. Nada más tocar tierra, el pasaje estalló en aplausos. “Felices, por fin en casa”, contaba Silvia Aidillo, que había pasado tres días entre explosiones, alertas y noches en vela.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció a primera hora de la tarde que España ha iniciado una operación de repatriación para sacar a los ciudadanos bloqueados en la región desde Emiratos Árabes Unidos y otros puntos estratégicos. También confirmó que hasta ahora no hay españoles fallecidos ni heridos en el conflicto y que 13.000 nacionales —más del 40% de los 30.000 que se encuentran en Oriente Próximo— residen en Emiratos Árabes Unidos. Muchos han quedado atrapados tras el cierre de los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, ambos esenciales para las conexiones entre Europa y Asia.

Más información Albares anuncia la llegada de un primer vuelo de repatriación de Abu Dabi con 175 españoles

Entre los evacuados está Marco Huertas, atrapado desde el sábado en Abu Dabi tras el repentino cierre del espacio aéreo cuando hacia una escala de apenas una hora en su regreso desde Malasia. “Salir al aeropuerto y ver cazas sobrevolando, escuchar los antimisiles… fue duro”, relataba aún con la tensión en la voz. La noche anterior, asegura, fue la peor: “Hubo dos o tres horas que no paraban; pensé que en algún momento iba a tener que salir del hotel o ir a una zona evacuada”. La confirmación de que podría embarcar no llegó por canales oficiales, sino directamente a su móvil: “Me apareció la tarjeta de embarque en la aplicación; hemos tenido suerte”. Su madre, la mencionada Charo San Pedro, lo esperaba en Barajas desde primera hora.

DVD1308 (03/03/2026) El repatriado Marco Huertas saluda a familiares al llegar de Abu Dabi a la T4 en el aeropuerto de Barajas en Madrid. ANDREA COMAS Andrea Comas

La muerte del líder supremo iraní de 86 años, Alí Jameneí, ha elevado aún más la tensión. La ofensiva denominada Operación Furia Épica por el presidente estadounidense Donald Trump ha desencadenado una escalada inmediata que ya ha cobrado 787 vidas en Irán, según el último balance de la Media Luna Roja.

Dubái, la ciudad que ha sido símbolo del lujo en Oriente Próximo, ha sufrido bombardeos iraníes dirigidos a bases militares estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. Estos ataques han provocado el cierre del espacio aéreo y la paralización de las operaciones en el aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo. Aunque los hoteles españoles no se encuentran en la zona más afectada, se ha pedido a los clientes que permanezcan en sus establecimientos. Allí se encontraba Silvia Aidillo, que decidió no regresar al hotel donde tenía reserva porque un proyectil había caído en el edificio de al lado. “Nunca hubiéramos pensado vivir algo así”, explicaba. Pasó las noches refugiada en casa de unos amigos, recibiendo alertas en el móvil que les pedían mantenerse alejadas de ventanas y puertas. “Lo más angustiante fue escuchar las bombas, los proyectiles”, recordaba.

Más información Sánchez asume el riesgo de impedir que EE UU use las bases españolas

Otra de las pasajeras, Cristina Cordero, llegaba aún con el cuerpo tenso por la experiencia. “Ha sido difícil, estamos súper agradecidos de haber llegado y acordándonos mucho de la gente que se ha quedado y no ha tenido la suerte que hemos tenido nosotros”, decía. “Solo esperamos que puedan venir pronto y que haya paz. Necesitamos paz solo”. Para ella, el proceso de salida fue “duro”, pero el alivio de pisar España lo compensaba todo. Visiblemente emocionada explica que su experiencia ha estado marcada por la incertidumbre constante tras días de alertas, explosiones y noches sin descanso.

DVD1308 (03/03/2026) Familias saludan a repatriados que llegan de Abu Dabi a la T4 en el aeropuerto de Barajas en Madrid. ANDREA COMAS Andrea Comas

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares confirmó que las operaciones de repatriación ya están en marcha en distintos países de la región sin dar mayores detalles. El Ministerio de Exteriores asegura que “se están barajando todas las opciones para evacuar tanto por vía terrestre como por vía aérea”, aunque reconoce la dificultad de garantizar operaciones seguras en un entorno tan inestable. El ministro subrayó que la seguridad de los más de 30.000 españoles en Oriente Próximo es la prioridad absoluta del Gobierno, así como la del personal diplomático y sus familias. Albares también pidió a los españoles desplazados temporalmente que se inscriban en el Registro de Viajeros, para facilitar el seguimiento y la asistencia.

Albares y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han respaldado este martes la decisión del Presidente Pedro Sánchez de no autorizar el uso de las bases estadounidenses en España de Rota y Morón para las operaciones en Irán.

La medida también ha sido aplicada por otros gobiernos que han decidido evacuar a sus ciudadanos para evitar que queden atrapados en caso de que el conflicto se intensifique. Es por ello que las embajadas y consulados mantienen una asistencia permanente a los ciudadanos, con teléfonos de emergencia activos y la división de emergencia consular operativa las 24 horas. Se han habilitado líneas adicionales para reforzar la atención.