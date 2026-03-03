Ir al contenido
'PODCAST' | ATAQUE A IRÁN

El ataque a Irán divide a Europa: “Francia no tenía ninguna intención de participar en una operación militar de este tipo”

Alemania, Francia y Reino Unido no entran a debatir sobre si EEUU e Israel han respetado el derecho internacional

Ana FuentesAndrea RizziVíctor Rojo
Madrid -
El conflicto en Oriente Próximo es también un problema europeo: por las bases militares, por la energía, por la seguridad… y por la política. La UE se divide entre quienes se alinean con Estados Unidos e Israel y quienes, como España, condenan el ataque por considerarlo una violación del derecho internacional.

“No se usarán las bases para nada que no tenga encaje en la Carta de las Naciones Unidas”. Así de contundente se ha mostrado el ministro Albares ante la posibilidad de que las tropas norteamericanas utilicen sus bases militares en territorio español para operaciones que impliquen atacar a Irán.

En este episodio, Ana Fuentes analiza con Andrea Rizzi, corresponsal de asuntos globales de EL PAÍS, la situación en la que el conflicto en Oriente Próximo deja a Europa. Intervienen desde Francia, Reino Unido y Alemania los corresponsales de EL PAÍS Daniel Verdú, Rafa de Miguel y Marc Bassets, respectivamente.

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

