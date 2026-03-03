Gandia gana, pero se disputará el rectorado de la Universitat de València con Solanes en la segunda ronda

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía y la catedrática de Filosofía del Derecho Ángeles Solanes.

El catedrático de Economía Financiera obtiene el 42,6% del voto ponderado, pero al no llegar a la mayoría absoluta se enfrentará a la catedrática de Filosofía del Derecho, que logra el 38,9%

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Juan Luis Gandía y la catedrática de Filosofía del Derecho Ángeles Solanes se disputarán el Rectorado de la Universitat de València (UV) en la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará el próximo 12 de marzo.

Ambos han sido los candidatos más votados en la jornada electoral que ha desarrollado este martes la institución y a la que han concurrido un total de cuatro aspirantes: Gandía y Solanes, además del doctor en Filología Clásica Carles Padilla y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales Fran Ródenas.

Los resultados del voto ponderado, dados a conocer esta noche, han dejado a la opción de Juan Luis Gandia a la cabeza, con más del 42,6% del voto ponderado, seguida de la encabezada por Ángeles Solanes, que ha recabado el 38,9%.

Los otros dos candidatos, Carles Padilla (11,4%) y Fran Ródenas (6,4%), quedan fuera de la carrera por convertirse en rector de la Universitat.

Al no obtener ninguna de las candidaturas la mayoría absoluta del voto ponderado, habrá una segunda vuelta el 12 de marzo. Así las cosas, Juan Luís Gandia o Ángeles Solanes sucederán a la actual rectora, Maria Vicenta Mestre, cuyo mandato concluye tras agotar las dos legislaturas de cuatro años (el máximo permitido por la anterior norma). La candidatura de Solanes está considerada como de continuidad.

La participación global se ha fijado en el 15,17% con el índice más elevado -un 82%- en el colectivo del profesorado doctor con vinculación permanente (PDI). El porcentaje ha sido del 36,6% en el PDI no doctor; de un 8,43% -el más bajo- entre los estudiantes; del 51,67% en el Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), tecbic y gestion y del 24,5% en el Personal Investigador en Formación (PIF).

A la cita con las urnas estaban convocadas 57.919 personas de la comunidad universitaria -de las que han ejercido su derecho 8.784- en una votación por sufragio universal ponderado que determinará la política universitaria durante los próximos seis años.

En este sentido, cabe recordar que con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), estos comicios se realizan para un único mandato de seis años sin posibilidad de reelección.

El proceso electoral se rige por un sistema de sufragio universal ponderado para garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria mediante cinco colegios electorales agrupados por colectivos. El Colegio A, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente (PDI), reúne a 2.359 personas y concentra el 51% del voto ponderado; el Colegio B, del PDI no doctor o sin vinculación permanente, suma 2.693 electores y el 12,67% del peso; el Colegio C, integrado por más de 49.000 estudiantes, aporta el 25% del total; el Colegio D, del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), cuenta con 2.960 personas y el 10% del voto; y el Colegio E, del Personal Investigador en Formación (PIF), incluye a 661 electores y el 1,33% restante.