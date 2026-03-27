María Guadalupe Reyes en su casa, en Ciudad de México. R. Oropeza La lenta muerte de las vecindades de Ciudad de México Juan Carlos Espinosa | México Las presiones económicas y el abandono histórico orillan a los habitantes de las icónicas urbanizaciones a abandonar sus hogares

Chaves consolida su alineamiento con Trump: Costa Rica recibirá más migrantes deportados por EE UU Álvaro Murillo | San José (Costa Rica) La oposición y organismos de derechos humanos critican la decisión como una concesión excesiva ante Washington

Donald Trump, en el Foro de Davos (Suiza), en enero. GETTY Trump estampará su firma en los dólares, la primera vez que lo hace un presidente de EE UU en ejercicio Los billetes rediseñados saldrán con ocasión del 250º aniversario de la independencia y prescindirán del sello del tesorero, algo sin precedentes desde que se emitió el papel moneda hace 165 años