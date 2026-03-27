La justicia de EE UU revoca el fallo que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones por la expropiación de YPF
“Ganamos en el juicio de YPF. Todo marcha de acuerdo al plan”, celebra Milei
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El expresidente de Brasil logró la prisión domiciliaria por 90 días
Irán mantiene sus amenazas sobre el estrecho de Ormuz y advierte de que los buques que lo atraviesen sufrirán “graves consecuencias”
Los ataques cruzados entre EE UU y Teherán contra milicias pro y antiiraníes en suelo iraquí amenazan con derivar en un conflicto abierto
El mayor templo del fútbol mundial se sometió a una polémica y retrasada remodelación dos años antes de que iniciara la Copa del Mundo. Este sábado se reinaugura con un amistoso entre México y Portugal
Las presiones económicas y el abandono histórico orillan a los habitantes de las icónicas urbanizaciones a abandonar sus hogares
La oposición y organismos de derechos humanos critican la decisión como una concesión excesiva ante Washington
Los billetes rediseñados saldrán con ocasión del 250º aniversario de la independencia y prescindirán del sello del tesorero, algo sin precedentes desde que se emitió el papel moneda hace 165 años
La medida aprobada no incluye fondos para el ICE ni la Patrulla Fronteriza, pero sí para los funcionarios de seguridad en los aeropuertos
En 2024, la Corte IDH declaró que el Estado había violado varios derechos humanos por no ponerle freno a las emisiones del complejo metalúrgico
Aprendió a tocar el tres, guitarra tradicional cubana, cuando veía a su padre en el campo. En los noventa fue el miembro más joven de Buena Vista Social Club. A punto de cumplir 80 años, repasa su vida
El scout de los jóvenes, Julio Guevara, fue apresado acusado de tráfico de personas
El fondo soberano saudí, que reúne en Miami a otros fondos del golfo Pérsico, inversores estadounidenses y latinoamericanos, cree que es un momento idóneo para nuevos negocios como la IA o las criptos
Un estudio muestra cómo los cetáceos entraron en una bahía poco profunda como respuesta al estrés creado por los depredadores
Se cumplen 40 años de ‘Dirty Work’, el álbum que casi terminó con el grupo
Las aseguradoras retoman la venta de pólizas de guerra millonarias mientras Teherán permite un mínimo tránsito bajo estrictas condiciones, peaje incluido
La fuerte subida de la Bolsa en los tres últimos años, las lagunas legales y los avances tecnológicos aumentan los servicios destinados a ahorrar impuestos a los inversores
Se situó en el 5,1% del PIB, siete décimas menos que el año precedente. La deuda disminuye por primera vez en el cuarto trimestre, aunque se eleva al 115% del PIB
El mercado considera que los vínculos de las entidades españolas con el fenómeno es “limitado”
La experta asesora a ministerios para desarrollar normativas sobre la aplicación de la inteligencia artificial en las aulas: “Cambiará la forma de evaluar a los estudiantes”
El proyecto de destruir al otro marca las relaciones en Oriente Próximo desde hace décadas
La sentencia contra Meta y YouTube busca proteger de las plataformas a los menores, pero quizá los adultos también necesiten cuidado
EL PAÍS rinde homenaje a Manuel Vicent con una selección de columnas que recorren medio siglo de periodismo
El diario habilita una línea de WhatsApp para que los lectores puedan compartir sus mensajes en vídeo y verlos publicados en elpais.com
La exposición ‘La fraternidad de las metáforas’ reúne en La Virreina de Barcelona más de 300 piezas en torno al cineasta y la influencia en su obra de tragedias como las de España, Bosnia y Palestina
El debut novelado de la poeta Aria Aber narra la violencia y los exilios con la cotidianidad real de nuestras sociedades
La cantante colombiana actuará también los días 10 y 11 de octubre
El matrimonio formado por el exfutbolista y la excantante de las Spice Girls compró este exclusivo terreno de la campiña inglesa en 2016
El intérprete que alcanzó la fama internacional como Jacob Black en la saga de vampiros basada en los libros Stephenie Meyer ha compartido con sus 11 millones de seguidores fotos junto a su esposa (y tocaya) con las ecografías del futuro bebé
Pese al aumento de mujeres que practican entrenamientos de fuerza, el acoso hace que muchas sientan que el gimnasio no es un lugar seguro
Fomentar el autoconocimiento de las menores desde una edad temprana y darles oportunidades para que habiten espacios reservados para los niños ayuda a las niñas a reafirmar sus sueños y su confianza
El país de Oriente Próximo vive días difíciles. Aquí presentamos una oda a su gastronomía y dónde disfrutarla en la capital mexicana
En nuestros huertos crecen incontables variedades de guisante y todas ellas se desvanecen al ser servidas como lágrima. Todas, entonces, saben a lo mismo, a bebé planta, porque no han tenido tiempo de mostrarse como realmente son
The US president has extended the deadline he gave Tehran to accept his terms until April 6, warning that he will ‘unleash hell’ if it fails to do so