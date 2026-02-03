Enero cierra con un 85% más de lluvias de lo normal y suelos saturados en casi toda la Península

Una mujer se protege de la lluvia a primera hora de este martes en Madrid.

La Aemet avisa del riesgo de inundaciones por la incapacidad del suelo de absorber más agua

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha traducido a cifras la sensación que buena parte de la población de la península Ibérica tiene desde hace semanas. Sí, está lloviendo mucho. En concreto, en el enero que se acaba de terminar ha llovido un 85% más de lo normal.

Lo normal, según explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, es la media de precipitaciones de enero del periodo comprendido entre 1991 y 2020. Y los 119,3 litros por metro cuadrado que se han acumulado este enero en el conjunto de la España peninsular están un 85% por encima de la media de ese periodo para el primer mes del año.

Del Campo señala que ha sido un arranque del año muy húmedo. Se trata del séptimo enero más lluvioso de la serie histórica, que arranca en 1961, y el segundo de lo que se lleva de siglo. Hay que retroceder hasta 2001 para encontrar un enero con más precipitaciones, cuando se acumularon 131,5 litros por metro cuadrado.

Suelos saturados y riesgo de inundación

Estas precipitaciones tan continuadas en el tiempo han dejado un rastro de suelos saturados que no admiten más agua en buena parte de la Península, con especial riesgo en el sur. Por eso del Campo advierte del “riesgo de escorrentía” una vez que los suelos ya no son capaces de almacenar más.

El portavoz de Aemet pone el foco sobre el sur de la Península, donde se espera “mucha lluvia” durante los próximos dos días debido a una persistente borrasca.

Desembalse en la presa de Gergal, en Gillena, Sevilla. Francisco J. Olmo (Europa Press)

De hecho, esta agencia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha activado un aviso especial por “lluvias intensas y extraordinariamente persistentes” para el miércoles y el jueves. En ese aviso se explica que “se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas”, lo que puede desencadenar en inundaciones.

Mientras, el nivel de los embalses sigue creciendo. Y en algunas cuencas ya están teniendo que recurrir a los desembalses para evitar riesgos. Es el caso del Tajo, donde la confederación hidrográfica ya empezó con los desembalses controlados en seis presas de esta cuenca al haberse alcanzado el nivel amarillo de riesgo.