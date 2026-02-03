La Aemet activa un aviso por lluvias intensas y persistentes para el miércoles ante la llegada de la borrasca ‘Leonardo’

La inestabilidad se mantendrá en la Península y Baleares este martes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias persistentes en Galicia y el oeste de Andalucía. La agencia meteorológica ha activado avisos naranjas en A Coruña y Pontevedra por mala mar para toda la jornada. Además, caerán chubascos ocasionales en la vertiente atlántica, el oeste del Cantábrico, Alborán y los Pirineos. Sin embargo, el tiempo da una pequeña tregua, previa a la llegada de la borrasca Leonardo este miércoles, que recrudecerá las condiciones meteorológicas hasta el final de la semana. La Aemet ha activado un aviso especial por “lluvias intensas y extraordinariamente persistentes” para los próximos días.

Las precipitaciones se generalizarán en el suroeste con la llegada de un frente hacia el final de este martes. La cota de nieve se situará entre los 900 y los 1.200 metros, con probables acumulados significativos en las montañas del centro y norte peninsular. Se formarán bancos de niebla en zonas montañosas y extensas brumas al fin de la jornada en la mitad suroeste peninsular. Se prevén rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en litorales de Galicia y Andalucía, así como en puntos del extremo este peninsular y Baleares. En Canarias, los cielos serán nubosos y hay baja probabilidad de que caiga alguna lluvia débil en el norte de las islas montañosas.

Las temperaturas máximas tendrá un descenso generalizado, exceptuando el entorno del Ebro y tercio suroeste peninsular, con pocos cambios. Las mínimas bajarán en la fachada oriental y nordeste peninsular, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Se esperan heladas débiles en las montañas de la mitad norte y sureste peninsular y moderadas en el Pirineo.

Aviso especial por ‘Leonardo’

La Aemet ha publicado un aviso especial para este miércoles y jueves por tiempo adverso, debido a la llegada de la borrasca Leonardo. Se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, “donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas”, según advierte el comunicado de la agencia. Las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas, “dando lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo”, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, “así como a probables deslizamientos de tierra”. Además, Leonardo causará una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y un temporal marítimo, “pudiendo ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras”.

El miércoles será el día más álgido del episodio, con lluvias intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. “Las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia”, según adelanta la Aemet. Las precipitaciones se extenderán con intensidad moderada al resto de la Península y Baleares, manteniéndose la cota de nieve en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, pero ascendiendo rápidamente después. Por lo tanto, a primeras horas se esperan nevadas que afectarán, además de a los principales sistemas montañosos, al norte y al este de Castilla y León. Se darán rachas muy fuertes de viento desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular, extendiéndose a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles. Se podrían alcanzar rachas de 100 kilómetros por hora en el área del Estrecho. El temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con olas de entre cuatro y cinco metros.

El jueves, las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del día. Las acumulaciones más significativas serán en la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental. Cantidades similares se alcanzarán en puntos de las Béticas que ya habrían recibido muchas precipitaciones durante la jornada previa. Además, en el oeste y sur peninsular se prevén chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía. Sin embargo, “se espera que la variable más significativa de este día sea el viento”, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio, a excepción del cuadrante nordeste. También arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, y en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares.

A partir del viernes, hay mayor incertidumbre en las previsiones, pero se espera que Leonardo continúe su influencia sobre el territorio, aunque en menor medida que durante los días anteriores. Es probable que continúe el temporal marítimo y las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental durante el viernes y el sábado.