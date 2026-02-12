España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero

Las principales nacionalidades de los inmigrantes en el cuarto trimestre del año fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí

La población de España supera los 49,5 millones de habitantes. De ellos, más de 10 millones han nacido en el extranjero, según los datos de la Estadística Continua de Población, publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la primera vez que se supera esa cifra, según destaca el propio INE en su nota. El crecimiento poblacional en el país se debe precisamente a los nacidos fuera de España, ya que los que nacen aquí han disminuido.

Los 49.570.725 habitantes de España, a 1 de enero de 2026, suponen el máximo valor de la serie histórica. Los datos son aún provisionales, pero confirman la tendencia que se ve clara en los últimos años: gracias a la llegada de población extranjera, se suple el saldo vegetativo negativo que presenta el país (se registran más muertes que nacimientos). El crecimiento poblacional estimado por el INE el año pasado fue de 442.428 personas.

En el cuarto trimestre de 2025, el que analiza el instituto en su nota, la población aumentó en 81.520 personas. Las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí. Los 10.004.581 residentes en España nacidos en el extranjero superan en casi tres millones a los nacidos fuera pero que son españoles, algo que se debe, según explica el INE, a los procesos de adquisición de nacionalidad. Las personas nacidas en el extranjero con nacionalidad española suman ya 7.243.561 y también suponen un récord.

Por comunidades autónomas, Comunidad Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%) y Comunidad de Madrid (0,24%) experimentaron los mayores aumentos de población en el último trimestre del año. Todas las autonomías registraron una subida, a excepción de Baleares.

Respecto a las migraciones exteriores, las principales nacionalidades de los inmigrantes que entraron al país durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000). Mientras que las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la marroquí (13.000 nacionales se fueron), la colombiana (12.500) y la española (7.900).