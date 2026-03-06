De la lucha al empoderamiento: frases para carteles y pancartas para la marcha del 8M

Marcha del 8 de marzo de 2025 en Ciudad de México.

Estos mensajes convierten la creatividad en una herramienta para denunciar y exigir justicia

Los carteles y pancartas que figuran en las multitudinarias marchas por el Día Internacional de la Mujer se han convertido en algo más que simples consignas. En México, cada año se hace un llamado a ocupar el espacio público —ese que muchas veces se transita con miedo, alerta y precaución— para transformarlo en un territorio de protesta y sororidad.

A través de la creatividad, estos mensajes articulan memoria y denuncia y expresan solidaridad frente a la violencia y la impunidad en un país en el que 10 mujeres son asesinadas al día. Entre colores verdes y morados, brillos, ilustraciones, bordados y frases que mezclan rabia y ternura, miles de mujeres plasman en cartón sus exigencias. En ciertos casos, cuentan sus propios testimonios enfrentando la violencia machista en sus hogares, lugares de trabajo y relaciones. Quienes se dedican a la ilustración y al arte incluso comparten sus diseños para que las asistentes puedan descargarlos, imprimirlos y sumarse a una voz colectiva que exige justicia.

A continuación, una selección de frases para carteles y pancartas rumbo al 8M.

Feminismo y derechos

Mi cuerpo, mi territorio, mi decisión.

El lugar de la mujer es en la resistencia.

Queremos derechos, no permisos.

Niñas, no madres.

Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista.

Hoy lucho para existir mañana.

Denuncia

Si mañana soy yo, quiero ser la última.

No es normal que todas tengamos una historia de abuso.

El silencio también es violencia.

Crecí con miedo, marcho con rabia.

En este cartel no caben las razones por las que estoy aquí.

Marcho por la vez que no me creyeron.

Humor

México no necesita huevos, necesita ovarios.

Es un hermoso día para destruir al patriarcado.

Chillona pero chingona.

Traigo glitter en la cara y fuego en el corazón.

Te cansas de oírlo y nosotras de vivirlo.

Esto es “pelear como chica”.

Empoderamiento

Ni sumisa ni callada, mujer fuerte y empoderada.

Nuestra amistad es refugio.

Las calles también son nuestras.

Si no escuchan, nos leerán.

Mamá, tranquila. Hoy no voy sola por la calle.

Juntas somos históricas.

Violencia en México