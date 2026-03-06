La Fiscalía de Morelos confirma la muerte de Karol Toledo, otra alumna de la UAEM

La Fiscalía de Morelos ha confirmado el hallazgo sin vida de Karol Toledo, una estudiante universitaria de 18 años, en Coatetelco, un municipio ubicado a unos 40 minutos de Cuernavaca, en Morelos. Toledo fue vista por última vez el pasado lunes cerca de su vivienda, en la localidad de Mazatepec. El Ministerio Público informó, unas horas antes de la identificación, que había hallado un cuerpo sin vida durante las labores de búsqueda de la joven, aunque la identificación no ha llegado hasta la tarde. El caso de Toledo es al menos el segundo que ha indignado a los vecinos del Estado en los últimos días, después de que otra estudiante de 18 años fuera hallada también sin vida el pasado martes en Cuernavaca.

Toledo estudiaba Enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Alumnos de la universidad salieron en la mañana de este jueves a las calles vestidos de blanco, un gesto con el que buscaban exigir la localización con vida de su compañera. El ente universitario ha expresado unas horas más tarde su pena por la información del Ministerio Público. “No existen palabras que alcancen a expresar el dolor de nuestra comunidad ante la pérdida de nuestra compañera y estudiante [...] Alzamos la voz para exigir justicia”, reza el comunicado. La Fiscalía estatal ha añadido en su comunicado que se compromete a continuar con las indagaciones del caso hasta “agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos“.

El caso ha despertado las alarmas en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAEM, al ser la segunda muerte de una estudiante en apenas unos días. Kimberly Joselín Ramos, también de 18 años, había sido vista por última vez el pasado 20 de febrero en Cuernavaca. La Fiscalía estatal informó unos días más tarde de que mantenían el protocolo de búsqueda de la joven y aseguraban que habían efectuado “diversos actos de investigación” y “reuniones con familiares y personas cercanas” de la víctima para tratar de ubicarla. Y el pasado martes confirmó la terrible noticia: la identidad del cuerpo hallado ese día al norte de la capital morelense pertenecía a la joven.

La Escuela también emitió un escrito tras la identificación de Ramos. “Nos unimos a la pena que embarga a la familia y amistades de nuestra compañera y alumna de la FCAeI [Facultad de Contaduría, Administración e Informática], víctima de feminicidio”, expuso entonces, en un escrito en el que también exigían y demandaban “las acciones necesarias para castigar a los responsables”.

A los recientes feminicidios de Morelos se sumaba también el de Ana Karen Nute, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en un descampado de Ecatepec, en el Estado de México. Los caos han ahondado la profunda violencia contra las mujeres que ha atravesado al país en los últimos años, hasta alcanzar el estremecedor pico de 10 mujeres asesinadas al día durante la pandemia. La presidenta, Claudia Sheinbaum, presentó una batería de medidas, que todavía pasa por su implementación, para atender el problema de manera integral. Las organizaciones feministas han concedido al Ejecutivo que se han dado pasos importantes, pero todavía queda mucho camino. Sheinbaum lo reconocía así el miércoles: “Obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.