La Fiscalía de Morelos confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly Ramos

Fernando Blumenkron, titular del Ministerio Público, ha dado a conocer que el cadáver coincide con la identidad de la joven que fue vista por última vez hace 11 días. Un universitario ha sido detenido por su presunta participación en los hechos

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, ha confirmado que la identidad del cuerpo hallado este martes coincide con el de Kimberly Joselín Ramos, la joven que fue vista por última vez el 20 de febrero en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de ese Estado (UAEM). El caso de la estudiante de 18 años ha despertado indignación y consternación en esa entidad. Desde entonces, su familia y la comunidad universitaria protagonizaron marchas y protestas en demanda de acciones y transparencia en la investigación para dar con su paradero. La Fiscalía de esa entidad había dado a conocer este lunes el hallazgo de un cuerpo sin vida en uno de los polígonos de búsqueda en la zona norte de Cuernavaca. Asimismo, este sábado ha sido detenido Jared Alejandro N, otro estudiante de la UAEM, acusado de presunta participación en el hecho.

Según los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales, Blumenkron ha confirmado que el cuerpo sin vida localizado corresponde a Ramos. “No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, ha dicho el fiscal. Ha aclarado, en un mensaje grabado, que dicha información fue comunicada previamente y de manera responsable a su familia, privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público, y dijo que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso, dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas.

De acuerdo con la versión de la familia, recogida por medios locales, la última vez que supieron de Ramos es el 20 de febrero, cuando se dirigía a la universidad. Sus allegados reportaron que ese día tuvieron contacto con ella por última vez y, de acuerdo con uno de sus tíos, la joven de 18 años abordó un camión de la ruta 1 y se siguió comunicando hasta después de una hora de haber llegado a la facultad, en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca. El 21 de febrero la familia presentó la denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y se activó el protocolo de búsqueda.

Como seguimiento a la denuncia de búsqueda y tras indagatorias, las autoridades dieron con el domicilio de Jared Alejandro N, donde este fue detenido y donde se encontró la identificación y el bolso de mano de la joven. Según la versión del Ministerio Público, se ha relacionado al acusado con la venta de droga al interior del campus.

Ficha de búsqueda de Kimberly Ramos, en Morelos, el 26 de febrero. Margarito Pérez Retana (Cuartoscuro)

A más de 10 días de su desaparición, las autoridades de la UAEM han activado la alerta roja y han suspendido las clases presenciales en el campus Chamilpa. Estudiantes de esa casa de estudios bloquearon los accesos al complejo y ocuparon físicamente la rectoría. En un comunicado y mensajes públicos, la universidad dispuso que las actividades académicas pasen a modalidad virtual en el turno vespertino, sin precisar la duración de la medida.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado que dará seguimiento al caso con la Fiscalía General de ese Estado y ha pedido al Poder Judicial que no exista una “puerta giratoria” hasta esclarecer el hecho. “La universidad tendrá todo nuestro apoyo solidario para fortalecer el programa de seguridad que tiene. Reconocemos la pronta actuación de la Fiscalía. Pedimos que continúen las investigaciones. Le pedimos al Poder Judicial que de ninguna manera exista puerta giratoria en este caso. Y como Gobierno del Estado trabajaremos para que no haya impunidad”, ha dicho a través de un mensaje.