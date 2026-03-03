Eclipse lunar del 3 de marzo de 2026: hora, cómo y dónde ver la Luna roja desde México

El fenómeno astronómico será visible en todo el país en la madrugada de este martes y provocará un tono rojizo en la superficie lunar durante casi una hora

México volverá a ser testigo de una Luna roja. La madrugada del 3 de marzo, un eclipse lunar total oscurecerá la superficie del satélite natural de la Tierra y provocará un tono rojizo visible en América del Norte durante poco más de una hora. El fenómeno comenzará la madrugada del martes y alcanzará su máximo una hora y media antes del amanecer, con la Luna aproximándose al horizonte mientras aparecen los primeros rayos del Sol.

Un eclipse lunar se produce cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna, de modo que la Tierra se interpone en el camino de la luz solar que se refleja en la superficie de nuestro satélite natural. El efecto visual más evidente para los observadores terrestres es el desvanecimiento de la Luna llena conforme atraviesa la sombra de la Tierra, seguido de la aparición de la Luna roja. En Norteamérica, el eclipse lunar será visible en su totalidad en México, el oeste de Canadá, y el centro y la costa oeste de Estados Unidos. En Centroamérica, el fenómeno será visible apenas por encima del horizonte en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica justo antes del amanecer. En Sudamérica, el eclipse será parcial, con una ventana de observación mínima entre la desaparición de la Luna por el horizonte y el amanecer, que será menos visible en latitudes más australes.

El eclipse lunar, paso a paso

Inicio del eclipse penumbral

El eclipse comenzará oficialmente a las 02.44 de la mañana, cuando la Luna llena comience su tránsito a través de la penumbra, la parte exterior de la sombra terrestre. Durante esta fase, el fenómeno será apenas perceptible con una disminución sutil en el brillo de la superficie lunar que avanzará hasta cubrirla por completo unos 55 minutos después.

Eclipse parcial

La Luna comenzará a cambiar de apariencia con el inicio del eclipse parcial, que tendrá lugar a las 3.50 de la mañana. En esta fase, el satélite natural de la Tierra comenzará su recorrido en la umbra, la parte central y más oscura de la sombra terrestre. Entonces el disco de la superficie lunar desaparecerá gradualmente. Media hora más tarde, más de la mitad de la Luna habrá ingresado a la umbra, una tendencia que se mantendrá hasta el inicio de la totalidad.

Eclipse total

Una vez que el disco lunar ingrese por completo a la sombra terrestre, llegará el momento cumbre del eclipse: la totalidad. Unos minutos después de las cinco de la mañana, la Luna roja aparecerá sobre el horizonte en dirección al oeste, un fenómeno que se prolongará durante casi una hora, hasta las seis de la mañana. Se trata del momento idóneo para la observación a ojo desnudo o con instrumentos ópticos, como binoculares o telescopios, que permiten captar detalles como los mares o cráteres que componen la accidentada superficie lunar.

El mejor instante para tomar fotografías y vídeos llegará unos minutos antes de las seis de la mañana, justo cuando el eclipse total alcance su punto más bajo en el horizonte y el efecto visual provocado por su aparición entre objetos terrestres como puentes, árboles, montañas o edificios magnifique su tamaño aparente. Después de las seis de la mañana, la Luna comenzará el tránsito inverso sobre la sombra terrestre. El eclipse parcial terminará a las 7.17 horas y será imperceptible por el amanecer, que tendrá lugar unos 20 minutos antes.