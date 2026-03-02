La procesión funeraria del Mencho lleva su cuerpo a Jalisco

La tensa custodia del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha pasado a su capítulo final. Los restos del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido por el Ejército hace una semana en Tapalpa, han sido escoltados este domingo desde Ciudad de México hasta Guadalajara para ser velados y enterrados. Una procesión funeraria coronada con flores blancas ha recorrido las calles de la capital bajo la atenta vigilancia del despliegue policial, solo unos días después de que las autoridades controlaran los narcobloqueos y los ataques en respuesta a la muerte del capo de la droga en diferentes puntos del país. El señor de los Gallos, como también era conocido, será enterrado este lunes en un cementerio de Zapopan rodeado de sus allegados.

El cuerpo del Mencho, resguardado dentro de un féretro brillante y dorado, ha llegado a una funeraria al oeste de Guadalajara custodiada por una fuerte presencia militar para ser velado por su círculo cercano. Este mediodía fue trasladado al panteón del recinto de La Paz, en Zapopan, Jalisco, donde lo ha recibido un grupo de gente con caras serias y una banda de música. El Ejército ya ha desplegado varios cuerpos de seguridad en la zona, que todavía se recupera de los incendios y los altercados violentos del domingo 22 de febrero, cuando el Estado decretó el Código Rojo por las respuestas de los aliados y socios de Oseguera a su asesinato. La fila de camionetas decoradas con rosas blancas y coronas de flores para homenajear al que fue el hombre más buscado del mundo ha escoltado a los familiares y allegados hasta la funeraria, en la que las cuatro siglas eran visibles.

Arreglo funeral sale de la funeraria La Paz, en Jalisco. Fernando Moreno Coronel

El destino del cuerpo del Mencho, de gran carga simbólica para el crimen organizado en México, era una de las incógnitas que más preocupación generaban en el país. Oseguera falleció después del operativo militar que le dio caza en unas cabañas turísticas en un pueblo mágico a dos horas de Guadalajara, en el traslado aéreo a un hospital para que le atendieran las heridas graves tras el enfrentamiento. Las autoridades aseguran que los restos ya han sido identificados genéticamente en el proceso de autopsia y, desde entonces, habían estado bajo la custodia de la Fiscalía General de la República en las instalaciones del Servicio Médico Forense.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, había adelantado que esperaban que los familiares de Oseguera reclamaran el cuerpo. “Normalmente, [los restos] los reclaman los familiares y se entregan”, apuntó el titular en rueda de prensa. Finalmente, la familia mandó a un representante legal a la Fiscalía el pasado miércoles para iniciar el trámite. La dependencia agotó “todos los procedimientos protocolarios necesarios” y realizó “pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso” antes de entregar el cadáver. El Mencho será enterrado bajo el luto de los suyos en su tierra, en la que gobernó con terror y violencia la última década mientras dirigía la que sigue siendo la organización criminal más poderosa de México. A la espera de saber cómo se reestructurará el grupo y quién sucederá a su líder, los invitados al sepelio dan una panorámica del futuro del cartel.