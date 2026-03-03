Boric defiende que le comunicó a Kast sobre el proyecto del cable chino y el futuro ministro del Interior lo niega

La crisis política que se ha generado en Chile por el proyecto del cable submarino de fibra óptica de la empresa China Mobile, para conectar la región chilena de Valparaíso con Hong Kong, continúa entorpeciendo el traspaso de mando entre el Gobierno de Gabriel Boric y el de José Antonio Kast, que asume el próximo miércoles 11. El mandatario de izquierdas ha defendido este lunes que, antes de que Washington sancionara a tres funcionarios del Ejecutivo el pasado 20 de febrero, acusados de “socavar la seguridad regional” del hemisferio, le había comunicado al presidente electo su visión sobre el cable chino. “Hemos sido absolutamente transparentes”, sostuvo en entrevista con el canal de televisión Mega. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvaro, ha respondido que ven con “preocupación” las declaraciones de Boric, porque “no se condicen con la realidad”. La contradicción se produce en la antesala de una reunión este martes por la mañana entre Boric y Kast, donde abordarán el asunto que ha tensionado la política chilena.

El Gobierno de izquierdas ha sido cuestionado por la oposición sobre la información que ha entregado sobre el proyecto del cable chino luego de que EE UU le revocara las visas a los tres funcionarios, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. En un principio, el canciller Alberto Van Klaveren, explicó que el Gobierno de Donald Trump estima que el cable chino podría “representar una amenaza a su seguridad”, y que, en realidad, se trataba “de un proyecto que no ha sido aprobado” y que “está en evaluación”. Luego, El Mercurio informó que Muñoz había aprobado el 27 de enero la concesión para que la empresa China Mobile pudiese instalar, operar y explotar el cable submarino, aunque 48 horas después de firmar el decreto, fue anulado, argumentando errores técnicos o de tipeo. El Gobierno de Boric defiende que ese decreto nunca llegó a ser visado por la Contraloría —el organismo que debe chequear todos los actos administrativos del Estado—, por lo que, administrativamente, nunca se aprobó.

Además, cuando se supo de las sanciones a los tres funcionarios, el Gobierno de Boric dijo que estaban “sorprendidos”. Al día siguiente, sin embargo, Muñoz reconoció que, cuando se reunió con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, el pasado 2 febrero, el diplomático le manifestó la posibilidad de “tomar sanciones contra las personas que habían participado [del proyecto], por muy técnica que haya sido [su incursión]”.

Consultado por las imprecisiones del relato, Boric respondió este lunes a Meganoticias que, semanas antes de las sanciones impuestas por Washington, le dijo a Kast que quería conversar, específicamente, sobre el cable submarino, entre otras razones porque EE UU ya había “manifestado estas amenazas” a la seguridad. “Como es una decisión delicada dada la situación geopolítica, y una decisión de largo aliento que, independiente de la decisión que tomara nuestro Gobierno respecto a, específicamente, el punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su Gobierno. Me parecía importante conversarlo con él”, planteó el presidente en ejercicio.

Las afirmaciones de Boric se conocieron justo cuando el ministro del Interior entrante, Claudio Alvarado, se reunía en La Moneda con el ministro del Gobierno saliente, Álvaro Elizalde. “Vemos con cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad”, planteó Alvarado afuera del palacio presidencial. “El presidente electo nunca fue informado, ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto aquí no hubo información y no se transparentó sobre (este caso) particular”, añadió. Alvarado, que es el coordinador del cambio de mando entre ambas administraciones, se había quejado la semana pasada de que en la reunión bilateral entre el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Boric y su sucesor, Louis de Grange, celebrada el 13 de febrero, “no hubo ni una sola mención” al cable submarino.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) ha sido cauta ante el proyecto del cable chino, que le corresponderá abordar como Gobierno a partir del 11 de marzo. Aunque la futura portavoz, Mara Sedini, tildó este lunes en Teletrece al Ejecutivo de “equívoco, inexacto y poco transparente” sobre el asunto. El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, lo único que ha dicho desde que Washington sancionó a los tres funcionarios del Ejecutivo es que es “necesario conocer absolutamente todos los antecedentes” para poder analizar la medida, y que como Gobierno harán “todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países y renovar un espíritu constructivo y colaborador con todas las naciones”.