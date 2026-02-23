El embajador de EE UU en Chile sobre el retiro de las visas a los funcionarios de Boric: “Es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país”

Brandon Judd denuncia incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de “actores malignos extranjeros”, y tilda de “irrisorio” que el Gobierno de izquierdas se sorprendiera con la medida

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, ha defendido este lunes, en un rueda de prensa, en Santiago, la medida de la Casa Blanca de revocar las visas al ministro de Transporte y Telecomunicaciones de la Administración de Gabriel Boric, Juan Carlos Muñoz, y a dos de sus asesores, a quienes el Departamento de Estado acusó el viernes de “socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, a raíz de una propuesta de dos empresas chinas, que está en evaluación, de construir un cable de fibra óptica submarino para conectar la región de Valparaíso, a unos 130 kilómetros de la capital de Chile, con Hong Kong. “Quiero ser claro sobre las acciones que nuestro Gobierno tomó al final de la semana pasada: es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa. Como hemos demostrado en otras partes y ahora aquí, vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie”.

Según el Departamento de Estado, que lidera Marco Rubio, los funcionarios, “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”. El viernes, el canciller Alberto van Klaveren, dijo que se trata de “una imputación absolutamente falsa”. “Como Gobierno, reiteramos nuestra condena a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera la independencia y la soberanía de nuestro país”, agregó. Sus declaraciones las emitió luego de reunirse con Judd, y presentar una nota de protesta a Estados Unidos, además de expresarle al diplomático su “molestia y sorpresa” ante la determinación.

Judd señaló que Estados Unidos, algunas semanas atrás, compartió “información específica con múltiples funcionarios de Gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”, y que estas habrían estado dirigidas “a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”. Y aseguró que “hasta la fecha no han recibido ”ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación”.

Según Judd, debido a la “gran cantidad de reuniones con ministros y funcionarios del Gobierno”, le ha parecido “irrisorio” que la Administración de Boric mostrara sorpresa tras la medida. “Durante el fin de semana vi en los diarios que algunas personas en el Gobierno dijeron estar sorprendidas de que tomamos esta acción. Eso es irrisorio”, dijo. “Fui muy claro acerca de nuestra preocupación y franco acerca de las amenazas no solo a la seguridad chilena, sino a la seguridad de la región entera”.

También consideró como “bastante ridículo” que la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, dijera que Chile “no toma decisiones bajo amenaza de ningún país”, porque EE UU no estaría amenazando, sino que a lo que se refieren “estrictamente todo el tiempo es que todo lo que hacemos depende de la comunicación y la seguridad”.

Añadió que desde hace años la Casa Blanca habría estado pidiendo “encarecidamente al Gobierno chileno que adopte mecanismos de evaluación de inversiones”, y recalcó que “las economías avanzadas alrededor del mundo tienen un proceso para evaluar las inversiones extranjeras y asegurarse de que su infraestructura crítica, sus puertos, sus líneas de transmisión de electricidad, y sus redes de telecomunicaciones estén protegidos”. En ese sentido, el diplomático advirtió que “cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía”.

Judd expresó que la “gran preocupación” de Washington respecto a la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados en otros canales “podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información (...) incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno”. Aseguró que, si Chile quiere seguir participando en el programa de Visa Waiver, tiene que ser capaz de proteger su infraestructura crítica. “Eso no es una amenaza, es parte de un acuerdo”, destacó.

Las revocatorias a las visas ocurren en la víspera del cambio de mando, cuando el 11 de marzo asuma el presidente electo, el republicano José Antonio Kast, ceremonia en la se espera que asista Marco Rubio. Kast, a su vez, confirmó este domingo que viajará a Miami el 7 de marzo, invitado por la Administración de Donald Trump para participar en la cumbre Shield of the Americas, apenas cuatro días antes de asumir en La Moneda.

Este lunes, Judd también habló de Kast: “El pueblo chileno votó masivamente por un cambio. Ellos votaron por seguridad y prosperidad. Esperamos con ansias trabajar con el nuevo Gobierno para proveer lo que exigió el pueblo chileno. Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región -nuestro vecindario compartido- sea segura y próspera para todos”.

En Chile, la lectura política que se le ha dado a las sanciones de EE UU, a pocos días de que Boric deje el Gobierno, es que la Administración de Trump también le está dando una señal al próxima Administración de Trump, tal como lo han señalado el el excanciller de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, y también el embajador de Chile en Wahington, Juan Gabriel Valdés.

El reclamo supone un punto de presión para el futuro Gobierno de Chile, dado que China es el mayor socio comercial del país sudamericano. El Departamento de Estado expresó su expectativa de fortalecer la cooperación con Kast, con quien espera impulsar “prioridades compartidas”, en particular aquellas orientadas a reforzar la seguridad hemisférica. Según el embajador Judd, descartó que la medida en contra de los funcionarios gubernamentales sea un mensaje para el futuro Gobierno.

La medida impuesta por Washington tuvo una dura respuesta desde Pekín. La embajada de China en Chile, presidida por Niu Qingbao, ha acusado a Estados Unidos de ponerse en contra de los intereses del país sudamericano: “La sanción implementada por la parte estadounidense contra ellos demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo”.

Según un comunicado de la embajada asiática publicado el sábado, “con esta acción, Estados Unidos vuelve a ponerse en una posición dominante en el hemisferio occidental y en contradicción con los intereses de los países de esta región” porque la propuesta de cable óptico submarino transpacífico podría fortalecer la capacidad de comunicaciones entre Asia y Chile. China asegura que la Casa Blanca, al obstaculizar este proyecto “con acusaciones infundadas, no tiene otra intención que mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales” y que, considerando “antecedentes oscuros de escuchas y vigilancia a través de cables ópticos que se han revelado en el caso ‘Prism’ [Prisma], se ve obviamente que Estados Unidos procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control”.

Y agrega que “durante más de 200 años, la doctrina Monroe ha traído interminables guerras, desastres y sufrimientos a los países latinoamericanos. desde el año pasado, Estados Unidos viene aplicando la versión actualizada de esta doctrina, sin ocultar su codicia de demarcar a todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia, presionando a los países latinoamericanos que reduzcan su cooperación con China, amenazando con ‘recuperar’ el Canal de Panamá, ‘adquirir’ la isla de Groenlandia y ‘anexar’ Canadá”.