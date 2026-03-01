Ir al contenido
Premios Goya
Premios Goya

Lo que no se vio de los Goya:  la emoción de Alauda, el shock de Miriam Garlo y un mensaje especial para Antonio Banderas

El periodista de EL PAÍS, Antonio Nieto, acudió a la alfombra roja de los premios para entrevistar a los galardonados

03:53
Lo que no se vio de los premios Goya 2026
El equipo de la película 'Los Domingos' posa con los Goya obtenidos durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona.Foto: Lorena Sopêna (Europa Press) | Vídeo: EPV
Antonio Nieto Moreno
Antonio Nieto Moreno
