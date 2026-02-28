La alfombra roja de los Premios Goya 2026, en imágenes

30 fotosPremios GoyaLa alfombra roja de los Premios Goya 2026, en imágenesRepasamos los ‘looks’ de los invitados a la 40º edición de los premios de la Academia de Cine celebrados en Barcelona Patricia Rodríguez Ana Fernández Abad 28 feb 2026 - 19:24Actualizado: 28 feb 2026 - 20:06CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosHiba Abouk, destilando 'glamour' hollywoodiense con un vestido de archivo de Carolina Herrera de 2015.Carlos Alvarez (WireImage)La pareja formada por Luis Tosar, con traje de Pedro del Hierro y Luisa Mayol, con vestido negro de terciopelo de Michael Costello. El actor copresenta la gala con la cantante Rigoberta Bandini.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La modelo y presentadora Nieves Álvarez, una habitual en la ceremonia de los Goya, con vestido de encaje blanco de Juana Martín.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Marc Clotet y Natalia Sánchez, a su llegada juntos al evento. Él escogió una camisa transparente y ella un vestido blanco palabra de honor. Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Almudena Amor, con un vestido lencero minimalista y satinado de Mango y el pelo suelto muy natural.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Mireia Oriol, con un palabra de honor rojo de archivo de Lanvin en la época en la que Alber Elbaz estaba a la cabeza de la firma, en 2012. Sus joyas, también de archivo, de Tous.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Julia de Castro, parte de la serie 'Poquita fe', con un 'slip dress' noventero con cortes laterales. Se trata de una creación 'vintage' de Sybilla, del año 1998.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La modelo Laura Ponte, con traje blanco de Mango.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Tamar Novas, nominado a Mejor actor de reparto por 'Rondallas', de negro riguroso con un conjunto de MM6 Maison Margiela, zapatos de Christian Louboutin y joyas de Cartier.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La actriz Maggie Civantos, con vestido de Andrew Pocrid y joyas Del Páramo Vintage.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Catalina Sopelana, con un vestido palabra de honor con cuerpo 'peplum' de Maison Rabih Kayrouz y joyas de Bvlgari.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Jedet, también de blanco con un vestido de Joaquín Serra y complementos de Santa Joyas.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Rosanna Zanetti, con vestido de silueta sirena de Tony Ward y joyas de Tiffany & Co.Carlos Alvarez (WireImage)La cantante Ángeles Toledano, una de las actuaciones de la ceremonia, con vestido bicolor de Victoria Cimadevilla y joyas de Del Páramo Vintage.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La actriz Greta Fernández también se decantó por el binomio blanco y negro con un vestido de Jacquemus que completó con joyas de Tous.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La directora María Herrera, nominada a mejor corto por ‘El cuento de una noche de verano’, con vestido de largo asimétrico, lució una chapa en defensa de Palestina.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Elvira Lara, nominada a Mejor actriz revelación por 'Los tortuga', con un modelo de Paloma Wool y anillos de La Manso. También lució una chapa a favor de Palestina.JOSEP LAGO (AFP via Getty Images)Olivia Delcán, actriz del corto 'El cuento de una noche de verano', con un vestido rojo con corpiño.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)El actor Hugo Welzel ('La chica invisible'), con esmoquin de Dior.Carlos Alvarez (WireImage)Aldo Comas y Macarena Gómez, conjuntados con detalles de flores. Ella con un diseño de Teresa Helbig.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Nacho Sánchez, con un traje de chaqueta estilo kimono de Mans Concept.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La actriz argentina Dolores Fonzi, con un vestido tornasolado con lazada al cuello firmado por Esteta Studio.Carlos Alvarez (WireImage)La atleta olímpica Ona Carbonell con vestido rosa pastel de Marta Martí y joyas de Joyería Solanes.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Andrea Duro apostó por el negro con un vestido drapeado de Silvia Tcherassi.Carlos Alvarez (WireImage)La comunicadora Inés Hernand, una de las primeras en llegar a la alfombra roja, en la que posó vestida de negro con una chapa reivindicativa en la que se podía leer "Free Palestine" (Palestina libre).Pablo Cuadra (Getty Images)La 'influencer' y 'podcaster' Laura Escanes, con un palabra de honor rojo de falda abullonada firmado por Yolancris, firma en la que suele confiar para las grandes ocasiones, y el pelo con un pulido recogido con raya al medio.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La cantante y actriz Eva Ruiz apostó por los drapeados.Pablo Cuadra (Getty Images)La actriz Ana Jara, con un vestido con escote floral.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La periodista de Televisión Española Elena Sánchez, con un vestido bicolor de flores.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La 'influencer' Dulceida, con un palabra de honor con cola.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)