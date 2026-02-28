La alfombra roja y los premios Goya 2026, en directo | Los protagonistas de la gala de los Goya comienzan a llegar a la alfombra roja

El actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini, encargados de dirigir la gala de los Goya, en la alfombra roja, este sábado en Barcelona.

Los galardones regresan a Barcelona 26 años después en una gala presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini que parte con ‘Los domingos’ y ‘Sirât’ como favoritas

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconoce este sábado lo mejor del séptimo arte nacional con la entrega de los premios Goya. La gala comienza a las 22.00 en el Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, ciudad a la que no habían vuelto estos premios desde el año 2000. La cantante barcelonesa Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar dirigen la ceremonia, en la que el cineasta Gonzalo Suárez recibirá el Goya de honor y Susan Sarandon, el internacional. En esta edición, parten como favoritas Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que cuenta con 13 nominaciones; Sirât, de Oliver Laxe, que aspira a 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9. La gala contará con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano, y un número especial de la propia Bandini, ganadora del Goya en 2024 y que el año pasado versionó El amor. Los premios cumplen además 40 años con esta gala, aniversario que ejemplariza Miguel Rellán, que ganó un galardón en la primera edición de hace cuatro décadas por Tata mía y ahora está nominado por segunda vez en la misma categoría por El cautivo.

