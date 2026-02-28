La alfombra roja y los premios Goya 2026, en directo | Los protagonistas de la gala de los Goya comienzan a llegar a la alfombra roja
Los galardones regresan a Barcelona 26 años después en una gala presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini que parte con ‘Los domingos’ y ‘Sirât’ como favoritas
Momentos clave
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España reconoce este sábado lo mejor del séptimo arte nacional con la entrega de los premios Goya. La gala comienza a las 22.00 en el Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, ciudad a la que no habían vuelto estos premios desde el año 2000. La cantante barcelonesa Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar dirigen la ceremonia, en la que el cineasta Gonzalo Suárez recibirá el Goya de honor y Susan Sarandon, el internacional. En esta edición, parten como favoritas Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que cuenta con 13 nominaciones; Sirât, de Oliver Laxe, que aspira a 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9. La gala contará con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano, y un número especial de la propia Bandini, ganadora del Goya en 2024 y que el año pasado versionó El amor. Los premios cumplen además 40 años con esta gala, aniversario que ejemplariza Miguel Rellán, que ganó un galardón en la primera edición de hace cuatro décadas por Tata mía y ahora está nominado por segunda vez en la misma categoría por El cautivo.
Toni Fernández, nominado a actor revelación, cuenta cómo se ve en la Cañada Real los Goya
Toni Fernández, el chico de 17 años protagonista de Ciudad sin sueño y nominado a mejor actor revelación, recuerda junto al director de la película, Guillermo Galoe, cómo sigue la Cañada Real hoy: “Con bombonas, generadores de luz, velas... Sin electricidad seis años, desde la covid”.
Imagen de la película ‘Los Domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa.
Análisis exprés | Ver los Goya más que sus películas
La gala de los Goya de 2025 fue seguida, de media, por 2,3 millones de espectadores. Es decir, más del total de entradas vendidas ese mismo año por las cinco películas nominadas ahora a mejor filme: 1,8 millones (la más vista ha sido Los domingos). Lo que también significa que apenas el 3,8% de la población española tiene conocimiento de primera mano sobre al menos una de estas películas. Hay que sumar, eso sí, los cada vez más relevantes visionados online. La buena noticia, en todo caso, es que la ceremonia despierta interés más allá de los cinéfilos, e incluso entre quienes no hayan visto las candidatas. La mala es que, más allá de su burbuja, el séptimo arte se ve obligado a un baño de humildad. Es cierto que el cine es la tercera actividad cultural que más interesa a los españoles (un 6,8 sobre 10, detrás de música y contenidos audiovisuales), y el consumo en casa se ha multiplicado. Pero solo el 48,5% del país va al menos una vez al año a las salas. Sobre todo, a ver taquillazos, de EE UU, en centros comerciales, con la excepción de Santiago Segura. Muchos apenas han oído hablar de las películas que hoy pelean en la ceremonia. Y eso que son las mejores y más comentadas. Todavía peor le va al resto: el 60% de los 610 filmes españoles exhibidos el año pasado vendió menos de 500 entradas.
La modelo y presentadora Nieves Álvarez, una habitual en la ceremonia de los Goya, con vestido de encaje blanco de Juana Martín. / EP
La modelo Nieves Álvarez luce un vestido de encaje blanco de Juana Martín
La modelo y presentadora Nieves Álvarez, una habitual en la ceremonia de los Goya, con vestido de encaje blanco de Juana Martín.
Unos Goya itinerantes desde 2019
La gala de los Goya, que comenzó sus andaduras en 1987, se había celebrado de forma casi fija en Madrid. Solo se había roto esa tradición en el año 2000, cuando Barcelona acogió la ceremonia por primera vez fuera de Madrid. Sin embargo, en 2019, la ciudad agraciada fue Sevilla, que inauguró una nueva costumbre, empujada por ayuntamientos que se volcaban con su horizonte y su dinero a patrocinar la ceremonia. Desde entonces, se han entregado en Málaga (dos años), Valencia, otra vez Sevilla, Valladolid, Granada y, de nuevo, Barcelona. Por cierto, el momento más recordado de la gala del 2000 en Barcelona fue cuando el director Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe.
Hiba Abouk. / Carlos Álvarez / WireImage
La actriz Hiba Abouk pasa por la alfombra roja
Hiba Abouk ha posado en la alfombra roja destilando glamour hollywoodiense con un vestido de archivo de Carolina Herrera de 2015.
Tamar Novas, nominado esta noche, recuerda cuando leyó el empate del año pasado
El actor Tamar Novas, nominado este año como actor de reparto por Rondallas, recuerda en la alfombra roja de EL PAÍS cómo se fraguó el empate del año pasado entre La infiltrada y El 47 que él entregó. De hecho, se quedó con la tarjeta de ese momento histórico, y la tiene en casa: “Fue una demostración de lo vivo que estaba y de tener dos películas con mucho apoyo. Fue divertido, añadió suspense, y no fue dramático”. ¿Podría darse otra vez este año en el que hay dos favoritas claras? Si ya es difícil que un año suceda, que casi 3.000 votantes se dividan justo a la mitad, sin un voto de diferencia, suena casi imposible...
Amparo Rivelles recibe el Goya a la mejor interpretación femenina por ‘Hay que deshacer la casa’ de la mano de José Luis López Vázquez, en 1987. / Manuel Escalera
Cuatro décadas del triunfo de ‘El viaje a ninguna parte’ en la primera gala
En el debate lanzado por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, que considera 2025 "el mejor año del cine español", 1986 también puede presentar su candidatura. Se estrenaron El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, 27 horas, de Moncho Armendáriz, La guerra de los locos, de Manuel Matjí o Tata mía, de José Luis Borau, entre otras, todas nominadas a la primera gala de la historia de los Goya, en 1987 en Madrid. Triunfó Fernán Gómez, pero desde su casa: no acudió a recibir los premios. Amparo Rivelles obtuvo el primer Goya a la mejor interpretación femenina por Hay que deshacer la casa, de José Luís García Sánchez. Y Miguel Rellán, que entonces ganó como mejor actor de reparto por Tata mía, vuelve a estar nominado ahora, 40 años después, por El cautivo.
Análisis exprés | El legado de la covid-19: mucho cine, pero no tanto en salas
La asistencia a salas es una de las actividades que más se ha resentido tras la pandemia: antes, decía acudir anualmente un 57,8% de la ciudadanía, que ahora se ha reducido a un 48,5%. Y, desde entonces, se ha perdido una de cada 10 proyecciones, casi un tercio de las entradas vendidas y uno de cada cinco euros de recaudación. Así, también ha bajado la media de asistencia: cada español ya solo va 1,5 veces al año, el dato más bajo que se haya registrado jamás, salvo en la crisis de la covid. A la vez, sin embargo, el cine se muestra como uno de los ámbitos más populares y democráticos, con una de las tasas más bajas de no ir nunca o casi nunca (17%). Los números muestran que el interés existe, solo que una parte parece haber cambiado la butaca por el sofá: es el único ámbito artístico donde la razón por no asistir “prefiere verlo en televisión, vídeo, internet” supera el 10%. Y, efectivamente, el consumo en casa se ha disparado: el 86,4% de la población accedió a contenidos audiovisuales en el último año; ve películas diariamente en su hogar el 15% y al menos una vez a la semana 60,7%.
El año en el que se perdió el miedo a ver cine en versión original en catalán
Si el viernes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, pronosticó “una fiesta de unión” entre el cine español y el catalán acompañado de la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Judith Colell, las cifras desprenden menos complejos para ver películas en lenguas cooficiales ahora que los subtítulos se han convertido en una herramienta indispensable en el consumo cultural y social, ya sea a través de los reels de redes, el contenido de plataformas o las películas en el cine. Un estudio del Observatori de la Producció Cultural sobre 14 películas de producción catalana apunta que entre septiembre de 2024 y junio de 2025 unos 970.422 catalanes vieron cine en versión original, con una recaudación de 6,5 millones de euros, mientras que en el resto de España, la cifra llegó a los 377.776 espectadores viendo cine en catalán con subtítulos.
Los presentadores de la gala de los Goya 2026. / Foto: Rodrigo Jiménez / EFE
Tosar y Bandini, presentadores de los Goya: “Sería extraño obviar Gaza, Ucrania o el ICE”
Unir a Luis Tosar y Rigoberta Bandini para presentar los Goya es una combinación en la que pocos habrían pensando. El gallego ha estado presente en casi más ceremonias que nadie, al haber sumado 11 nominaciones y haber vencido tres veces: por Los lunes al sol (2002), Te doy mis ojos (2003) y Celda 211 (2009), y sigue la estela de la reciente apuesta por actores presentando la gala, tras Maribel Verdú y Leonor Watling o Ana Belén. El de Bandini, que empezó su carrera como actriz de doblaje, es una apuesta por un nombre catalán y musical, dado que la gala tendrá mucha música. Paula Ribó, además, tiene en su haber un Goya por escribir la pasional Solo quiero amor de Te estoy amando locamente, que triunfó en 2023. La Academia apuesta así un año más por alejarse del perfil de presentador cómico que durante los años de Andreu Buenafuente, Silvia Abril o Dani Rovira era habitual. Ambos han dicho, por cierto, que tienen libertad absoluta en sus discursos “para hablar sobre el genocidio de Gaza o el que quiera hablar de la guerra en Ucrania o hasta de Irak, lo que se quiera, o del ICE” tras las polémicas recientes en eventos como en la Berlinale, donde se censuraron discursos a favor de Palestina. Tosar reconoce que sería "muy incongruente" que en la gran fiesta del cine español se hiciera "como que el mundo no existe", en una gala que lleva esta reivindicación por bandera desde tiempos del “No a la guerra” contra la invasión de Irak.
La política y la actualidad comienza a aparecer ya en las conversaciones de la alfombra roja
En un día clave en temas de actualidad, la política comienza a aparecer ya desde la alfombra roja. Mireia Oriol, protagonista de Soy Nevenka, por ejemplo, ha hablado del reciente caso de Móstoles y el reflejo en el caso de Nevenka Fernández, a quien ella interpretó. En nuestro programa en directo, la actriz ha hablado sobre cómo se repiten los patrones machistas en la política española: “Se repite todo el rato. No hay que parar de hablar de estos temas”.
La carrera para los premios Goya 2026 ha dado este martes un nuevo paso con el anuncio de los nominados de la 40ª edición. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls fueron los encargados de desvelar los candidatos a los galardones más importantes de la industria del cine español, que se entregarán el próximo 28 de febrero en Barcelona. Después de 25 años, la fiesta del cine regresa a la capital catalana, esta vez en el Auditori Forum CCIB, en una ceremonia en la que suenan como favoritos títulos como Los domingos, con 13 nominaciones o la aclamada Sirât, con 11.
Imagen promocional de la película 'Sirât'. / MOVISTAR PLUS+
Análisis exprés | ¿El mejor año de la historia del cine español?
El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, aseguró el 4 de febrero a Europa Press que 2025 fue “el mejor año de la historia del cine español”. Lo dice un hombre de 81 años que lleva una vida entera dedicada a ello. Tiene, pues, conocimiento para llegar a esta conclusión. Imposible sentenciarlo de forma objetiva, pero hay argumentos a su favor: las dos nominaciones de Sirât a los Oscar; dos filmes españoles en el concurso de Cannes (también Romería), como solo había pasado en 2009; el triunfo en San Sebastián de Los domingos; el buen impacto internacional de Sorda o Ciudad sin sueño; y todo ello reflejado en los Goya, que han mostrado una buena conexión con la taquilla: las nominadas a mejor película supusieron el 15% de las entradas vendidas solo para cine español en 2025. Únicamente el 2,9%, sin embargo, del total de espectadores en salas. Ha habido años mucho mejores (como 2001 o 2014, con Ocho apellidos vascos) por asistencia; 2004 vio el estreno de Mar adentro, último triunfo de un filme español en los Oscar; la nota media en Filmaffinity de las cinco obras nominadas a mejor película es la más baja de los últimos cuatro años. Y el propio Mendez-Leite defendió que el primer año que tuvo una gala de los Goya, 1986, también fue extraordinario, dominado por El viaje a ninguna parte. El debate sigue abierto.
El equipo de 'Gilbert' en la alfombra roja de los premios Goya 2026 en Barcelona. / Albert Garcia
Cine, sin olvidar Irán o Palestina
Buenas tardes desde la alfombra roja de la 40ª edición de los Goya. Ya están todos los medios colocados, y los primeros nominados listos para desfilar. Se habla de Sirāt y Los domingos, cómo no, pero en una gala siempre tan volcada en la actualidad sobrevuela la noticia del día: el ataque de Israel y EE UU a Irán. También se empiezan a ver chapas con el lema "Free Palestine" y la sandía, la fruta que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la opresión del Gobierno de Netanyahu. Cinco asociaciones las enviaron a los nominados en los días previos a la gala, junto con un argumentario a favor de la lucha del pueblo palestino.
Exposición de fotos de los Goya en el parque de las Glòries. / Xavier Torres-Bacchetta
Comienza la narración en directo de los premios Goya 2026
Buenas tardes. El Auditori Fórum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) acoge este sábado la 40ª ceremonia de los premios Goya, con los que la Academia reconoce lo mejor del séptimo arte nacional. La cantante barcelonesa Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar, una curiosa pareja, serán los encargados de conducir la ceremonia que comienza a las 22.00 y en la que parten como favoritas Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; Sirât, de Oliver Laxe, con 11, y Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9. A mejor película compiten esas tres, junto a La cena y Sorda. Por primera vez desde 1987, cuando comenzaron a entregarse estos premios, además, es candidato a mejor dirección el creador de un documental: Albert Serra está nominado por Tardes de soledad. Completan el quinteto de nombres Carla Simón, por Romería, Arregi y Goenaga, Laxe y Ruiz de Azúa. De momento solo tienen asegurado el galardón dos personas: el cineasta Gonzalo Suárez recibe el de honor y Susan Sarandon, goya internacional.
