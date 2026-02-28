Caos en el transporte aéreo: el cierre del aeropuerto de Dubái interrumpe las conexiones a escala mundial

El ataque lanzado por Estados Unidos e Israel sobre Irán ha sumido este sábado en el caos a los aeropuertos de Oriente Próximo y está provocando la cancelación de vuelos en todo el mundo. El regulador de aviación de la UE desaconseja volar a la zona mientras miles de viajeros, aviones y tripulaciones se quedan varados en los aeropuertos.

El aeropuerto internacional de Dubái, el más transitado del mundo, es el epicentro del impacto que el conflicto que ha estallado este sábado en Oriente Próximo está teniendo en el tráfico aéreo mundial. Ha suspendido su actividad hasta nuevo aviso, con lo que queda cerrado uno de los puntos más estratégicos de paso de viajeros entre Occidente y Asia. “Se recomienda a los pasajeros no viajar al aeropuerto en este momento y que contacten directamente con sus respectivas aerolíneas para obtener las últimas actualizaciones sobre sus vuelos”, señala un portavoz del aeropuerto de Dubái. Por esta infraestructura pasan cada día 2.000 aviones de más de 100 aerolíneas. Pocas zonas del planeta quedan ahora sin verse afectadas por ese cierre. Los aeropuertos de Dubái, Doha o Abu Dhabi funcionan como un super intercambiador mundial de tráfico de pasajeros y servicios de carga que ahora queda suspendido hasta nuevo aviso.

El ataque lanzado contra Irán ha causado el cierre del espacio aéreo sobre este país y sobre los cielos de Israel, Irak, Kuwait o Baréin. Y el estallido bélico provoca ahora el cierre de aeropuertos, dejando a miles de pasajeros atrapados. “Los pasajeros y las aerolíneas pueden esperar que el espacio aéreo permanezca cerrado durante bastante tiempo en la región. El impacto en la aviación regional es inmediato”, afirma Eric Schouten, director de la consultora de seguridad aérea Dyami.

Las aerolíneas cancelaron el sábado aproximadamente la mitad de sus vuelos a Qatar e Israel y alrededor del 28% de sus vuelos a Kuwait, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, según datos preliminares de la consultora de datos aéreos Cirium. En total, se anularon alrededor del 24% de los vuelos a Oriente Próximo.

Las aerolíneas ya están evitando el espacio aéreo de Ucrania y Rusia en sus vuelos internacionales a causa de la guerra entre ambos países. La nueva zona de conflicto declarada en Oriente Próximo supone una carga adicional para las operadoras, ya que dispara el riesgo de ataques accidentales o deliberados a los vuelos comerciales. Evitar ese peligro supone además tiempos de vuelo más largos y más coste de combustible, que previsiblemente va a encarecerse dado el papel estratégico que juega Irán en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo que se consume en el mundo. El conflicto promete causar también un importante impacto no solo en el tráfico de pasajeros sino en los servicios de carga.

Algunos vuelos han tenido que dar media vuelta porque el espacio aéreo que estaban atravesando se había vuelto demasiado peligroso. Según recoge la agencia Reuters, un superjumbo Airbus A380 de Emirates con destino a San Francisco regresó a su base en Dubái, y otros aviones también quedaron fuera de posición, lo que aumentó el caos en tierra. En el aeropuerto de Doha, que gestiona alrededor de 1.000 vuelos al día, se vivieron escenas similares, muy parecidas a la situación de junio del año pasado, cuando los ataques iraníes lanzados sobre Qatar dejaron a 20.000 viajeros temporalmente varados.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) recomendó el sábado a las aerolíneas que se mantuvieran alejadas del espacio aéreo afectado por la intervención militar de EE UU e Israel sobre Irán, que ya ha respondido atacando las bases de EE UU en Oriente Próximo. British Airways, propiedad de IAG, dijo que había cancelado los vuelos a Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo. Por su parte, la alemana Lufthansa anunció que suspendía los vuelos hacia y desde Dubái el sábado y el domingo y que interrumpía temporalmente las rutas a Tel Aviv, Beirut y Omán hasta el 7 de marzo. Air France canceló los vuelos hacia y desde Tel Aviv y Beirut. Iberia también canceló los vuelos a Tel Aviv, mientras que Wizz Air suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán con efecto inmediato hasta la misma fecha.

El caos en el transporte aéreo es a escala mundial. Así, las aerolíneas indicas Air India e Indigo suspendieron sus vuelos a la zona de conflicto y los países vecinos. El Grupo Cathay de Hong Kong, y matriz de Cathay Pacific Airways, también suspendió sus operaciones en la región, lo que afectó a los vuelos de pasajeros hacia y desde Dubái y Riad, así como a los servicios de carga que operan a través del aeropuerto Al Maktoum de Dubái.

Qatar Airways y Kuwait Airways suspendieron igualmente sus vuelos de forma temporal, mientras que Turkish Airlines también canceló vuelos a varios destinos de Oriente Próximo. La autoridad aeronáutica de Kuwait dijo que iba a suspender todos los vuelos a Irán hasta nuevo aviso, mientras que Oman Air anunció la cancelación de todos los vuelos a Bagdad. También KLM, la filial holandesa de Air France-KLM, ha suspendido su servicio Ámsterdam-Tel Aviv.