Los mapas del ataque de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán

Israel y Estados Unidos han lanzado un ataque militar conjunto contra Irán. Los primeros misiles han caído en Teherán, capital del país, donde se han registrado explosiones ya desde las 8 de la mañana de este sábado (hora local, las 7.00 en la España peninsular). Vídeos de medios y agencias locales han confirmado bombardeos sobre al menos una docena de ciudades del país.

El ataque habría alcanzado la residencia del Ali Jameneí, el líder supremo de Irán. Así lo han indicado las autoridades de Estados Unidos y lo confirmaría la siguiente imagen satelital tomada por Airbus y difundidad por The New York Times. El edificio golpeado es el lugar que suele ser la residencia principal de Jameneí y de los altos cargos del regimen. Por su parte, las autoridades iraníes han dicho que la máxima autoridad del país se encuentra a salvo y está dirigiendo las fuerzas armadas.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

La primera medida iraní ha sido el cierre del espacio aéreo, aplicado en pocas horas también por Irak y por el propio Israel, que ha declarado el estado de emergencia. A media mañana de este sábado, el tráfico aéreo en la zona estaba ya totalmente alterado por la situación, como se aprecia con los datos de FilightRadar24.

Irán cierra su espacio aéreo tras el ataque

La respuesta militar de Irán no se ha hecho esperar. Menos de tres horas después del ataque, los misiles de largo alcance de Teherán han golpeado al menos cuatro emplazamientos norteamericanos en la región. Se trata, según las primeras informaciones, de tres bases aéreas (en Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes) y de una base naval (en Bahréin). Era una de las amenazas declaradas de Teherán en caso de que se produjera el ataque.

Irán ha asegurado haber lanzado más ataques hacia Qatar e Israel. En la capital del país, Tel Aviv, se han escuchado desde primera hora las alarmas antiaéreas y el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha asegurado haber derribado ya varios misiles lanzados desde Irán (el sistema antimisiles israelí es uno de los más avanzado del mundo).

El despliegue de EEUU en la región y los aliados de Irán

El ataque no llega del todo por sorpresa. El jueves se cerraron sin acuerdo las conversaciones en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán y la presión en la región venía aumentando desde hace meses. Washington había desplegado una amplia flota en la zona, incluyendo dos portaaviones, el Gerald R. Fold y el Abraham Lincoln, con una capacidad conjunta para más de 150 aviones y más de 5.000 tripulantes. Ambos, protegidos por barcos acorazados. En las últimas semanas se habían además desplazado decenas de cazas estadounidenses en las bases operartivas y de apoyo en la región (también en la española de Rota). Se estima que las tropas norteamericanas desplegadas en Oriente Próximo sumarían 40.000 y 50.000 efectivos.

Despliegue de capacidades militares de EE. UU. frente a la red de influencia y milicias chiíes aliadas de Irán Capacidades de respuesta regional de Irán mediante el eje de la resistencia ante un posible ataque de EE UU Presencia permanente de EE.UU. Bases de apoyo Barcos de EE.UU. Portaaviones Países donde Irán puede activar milicias aliadas

Irán cuenta con otra baza: las milicias chiíes que puede activar contra Estados Unidos e Israel. Hay que tener en cuenta que la agresiva guerra que ha librado Israel en la región desde los atentados de Hamás en octubre de 2023, con bombardeos en Líbano, Siria, Irak, Irán, Qatar y Yemen, además de Gaza, ha mermado claramente de sus aliados, pero no la ha eliminado del todo.