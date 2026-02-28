Ir al contenido
Ofensiva contra Irán

Los mapas del ataque de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán

Tras los bombardeos en varias ciudades de la República Islámica, han sido golpeadas las bases norteamericanas en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes y Bahréin

Daniele GrassoLuis Sevillano PiresYolanda Clemente Pomeda
Israel y Estados Unidos han lanzado un ataque militar conjunto contra Irán. Los primeros misiles han caído en Teherán, capital del país, donde se han registrado explosiones ya desde las 8 de la mañana de este sábado (hora local, las 7.00 en la España peninsular). Vídeos de medios y agencias locales han confirmado bombardeos sobre al menos una docena de ciudades del país.

El ataque habría alcanzado la residencia del Ali Jameneí, el líder supremo de Irán. Así lo han indicado las autoridades de Estados Unidos y lo confirmaría la siguiente imagen satelital tomada por Airbus y difundidad por The New York Times. El edificio golpeado es el lugar que suele ser la residencia principal de Jameneí y de los altos cargos del regimen. Por su parte, las autoridades iraníes han dicho que la máxima autoridad del país se encuentra a salvo y está dirigiendo las fuerzas armadas.

La primera medida iraní ha sido el cierre del espacio aéreo, aplicado en pocas horas también por Irak y por el propio Israel, que ha declarado el estado de emergencia. A media mañana de este sábado, el tráfico aéreo en la zona estaba ya totalmente alterado por la situación, como se aprecia con los datos de FilightRadar24.

Irán cierra su espacio aéreo tras el ataque

Actualizado a 28 de enero de 2026 a las 10.30.

Fuente: FlightRadar24. EL PAÍS

La respuesta militar de Irán no se ha hecho esperar. Menos de tres horas después del ataque, los misiles de largo alcance de Teherán han golpeado al menos cuatro emplazamientos norteamericanos en la región. Se trata, según las primeras informaciones, de tres bases aéreas (en Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes) y de una base naval (en Bahréin). Era una de las amenazas declaradas de Teherán en caso de que se produjera el ataque.

Irán ha asegurado haber lanzado más ataques hacia Qatar e Israel. En la capital del país, Tel Aviv, se han escuchado desde primera hora las alarmas antiaéreas y el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha asegurado haber derribado ya varios misiles lanzados desde Irán (el sistema antimisiles israelí es uno de los más avanzado del mundo).

El despliegue de EEUU en la región y los aliados de Irán

El ataque no llega del todo por sorpresa. El jueves se cerraron sin acuerdo las conversaciones en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán y la presión en la región venía aumentando desde hace meses. Washington había desplegado una amplia flota en la zona, incluyendo dos portaaviones, el Gerald R. Fold y el Abraham Lincoln, con una capacidad conjunta para más de 150 aviones y más de 5.000 tripulantes. Ambos, protegidos por barcos acorazados. En las últimas semanas se habían además desplazado decenas de cazas estadounidenses en las bases operartivas y de apoyo en la región (también en la española de Rota). Se estima que las tropas norteamericanas desplegadas en Oriente Próximo sumarían 40.000 y 50.000 efectivos.

Despliegue de capacidades militares de EE. UU. frente a la red de influencia y milicias chiíes aliadas de Irán

Capacidades de respuesta regional de Irán mediante el eje de la resistencia ante un posible ataque de EE UU

Presencia permanente de EE.UU.
Bases de apoyo
Barcos de EE.UU.
Portaaviones
Países donde Irán puede activar milicias aliadas

La localización de los barcos es aproximada. Actualizado a 26 de febrero de 2026.

Fuente: Congreso de los Estados Unidos y The New York Times. LUIS SEVILLANO/EL PAÍS

Irán cuenta con otra baza: las milicias chiíes que puede activar contra Estados Unidos e Israel. Hay que tener en cuenta que la agresiva guerra que ha librado Israel en la región desde los atentados de Hamás en octubre de 2023, con bombardeos en Líbano, Siria, Irak, Irán, Qatar y Yemen, además de Gaza, ha mermado claramente de sus aliados, pero no la ha eliminado del todo.

