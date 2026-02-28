Última hora del conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump, sobre el ataque a Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”
El líder supremo iraní ha sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán, según un funcionario | Israel e Irán anuncian el cierre de sus espacios aéreos tras el inicio de la ofensiva
Momentos clave
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado sobre el ataque coordinado con Israel contra Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”. En un mensaje en vídeo, el republicano ha defendido que el objetivo del ataque es “eliminar amenazas inminentes”. Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva contra Irán este sábado. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de un “ataque preventivo” en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos. Katz ha justificado el ataque afirmando que el objetivo es “eliminar las amenazas al Estado de Israel”. Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. Ambos países han cerrado sus espacios aéreos momentos después del ataque. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán, según ha comunicado un funcionario iraní a la agencia de noticias Reuters.
El líder supremo iraní ha sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán, según un funcionario
El ejército israelí pide a sus ciudadanos que busquen “protección” ante una posible represalia iraní
El ejército israelí acaba de mandar una alerta a los móviles avisando de que “se esperan alertas en unos pocos minutos”, por una previsible represalia iraní al ataque lanzado por Israel y EE UU. El mensaje llama a “buscar protección alrededor” y “entrar en un espacio protegido” hasta que termine. Ya al comienzo del ataque, Israel hizo sonar las sirenas antiaéreas como advertencia, para que la población permaneciese cerca de los refugios.
Irán se está “preparando” para la represalia tras el ataque de EE UU e Israel, según un funcionario iraní
Irán se está “preparando” para la represalia tras el ataque de EE UU e Israel, según ha contado un funcionario iraní a la agencia de noticias Reuters. La misma fuente ha asegurado que la respuesta será “aplastante”. (Reuters)
Trump, sobre el ataque a Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado sobre el ataque coordinado con Israel contra Irán: “Nos aseguraremos de que Irán no consiga un arma nuclear”. En un mensaje en vídeo, el republicano ha defendido que el objetivo del ataque es “eliminar amenazas inminentes”. (Reuters)
Uno de los principales hospitales israelíes comienza a mover a complejos subterráneos a sus pacientes
Uno de los mayores hospitales de Israel, el Sheba, ha comenzado a mover a sus pacientes a complejos subterráneos como prevención de cara a un posible ataque de Irán en represalia por el bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos contra Teherán a primera hora de la mañana. “Estamos comenzando a mover a los pacientes bajo tierra, una sección del campus cada vez”, ha señalado el portavoz del centro, Steve Waltz, en un comunicado. (Reuters)
Irán e Israel anuncian el cierre de sus espacios aéreos tras el ataque
Irán e Israel han anunciado el cierre de sus respectivos espacios aéreos después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. (Efe)
Ocho meses después, Israel ha vuelto a lanzar un ataque contra Irán. Lo ha anunciado por sorpresa su ministro de Defensa, Israel Katz, en torno a las 08.00 de la mañana hora local (07.00, en la España peninsular), en pleno temor de que fuese EE UU quien bombardease, pese a las negociaciones con Teherán, y justo después de que las sirenas antiaéreas sonasen por sorpresa en Israel. No como aviso de ningún ataque, sino como advertencia ante la previsible respuesta de Teherán, la capital iraní, donde han caído varios misiles, según la agencia Fars. Israel ha cerrado su espacio aéreo.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo del ataque de Israel contra Irán y la última hora de la situación en Oriente Próximo.
