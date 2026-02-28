Última hora del conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump, sobre el ataque a Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”

Una columna de humo se eleva en la zona del impacto del ataque de Israel a Teherán este sábado.

El líder supremo iraní ha sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán, según un funcionario | Israel e Irán anuncian el cierre de sus espacios aéreos tras el inicio de la ofensiva

Momentos clave Momentos clave Hace 36min Uno de los principales hospitales israelíes comienza a mover a complejos subterráneos a sus pacientes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado sobre el ataque coordinado con Israel contra Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”. En un mensaje en vídeo, el republicano ha defendido que el objetivo del ataque es “eliminar amenazas inminentes”. Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva contra Irán este sábado. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de un “ataque preventivo” en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos. Katz ha justificado el ataque afirmando que el objetivo es “eliminar las amenazas al Estado de Israel”. Las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. Ambos países han cerrado sus espacios aéreos momentos después del ataque. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha sido trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán, según ha comunicado un funcionario iraní a la agencia de noticias Reuters.

EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del conflicto árabe-israelí. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.