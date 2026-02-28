Pedro Acosta se estrena como ganador en MotoGP tras plantar cara a un combativo y sancionado Marc Márquez

La primera carrera del curso en MotoGP se resolvió en la última vuelta y en la última curva tras una batalla preciosa entre el campeón del mundo y el chaval llamado a heredar su estrella algún día. El piloto murciano Pedro Acosta, de 21 años y bicampeón en las categorías intermedias, descorchó por vez primera el champán con los mayores después de un cuerpo a cuerpo espectacular con Marc Márquez en la sprint del GP de Tailandia, resuelta con una pizca de polémica tras una sanción de los comisarios al defensor del título. El pleno español en el podio lo completó Raúl Fernández con la Aprilia privada del equipo Trackhouse, aunque todos los focos se centraron en el ganador de KTM y el puntal de Ducati.

Acosta y Márquez sacaron a relucir su carácter indomable, con hasta diez adelantamientos entre ambos en una carrera de 13 vueltas. El Tiburón, así le llaman los suyos, olió sangre al ver la caída de Marco Bezzecchi, gran favorito a la victoria, y las dudas de Márquez, que quiso activar entonces el chip de campeonato. Cuando el murciano, que partía sexto, pegó el primer mordisco al catalán, este buscó despegarse de él con un par de vueltas rápidas. No bastó y el chaval de KTM insistió desde el séptimo hasta la duodécimo giro, cuando un susto del campeón le permitió consolidar la primera plaza más allá de unos metros. Pero el 93 usó la curva 12, la última del circuito, para devolverle la jugada al límite. Un leve toque entre ambos mandó al aspirante a la escapatoria. Derrotado en pista, el joven talento tuvo que procesar el triunfo en cuestión de segundos, y es que la decisión tardía de los comisarios provocó un desenlace anticlimático a una batalla de altos vueltos.

También demostraron su garra ambos gladiadores nada más bajarse de sus máquinas. “Mola empezar así, con una batalla tan bonita con Marc. No lo siento del todo como una victoria, me hubiera gustado ganar de verdad, vamos a decirlo así, y casi que hubiera preferido terminar segundo. Al final, él me ha tenido que ceder la posición, y aunque arrancar así es fantástico y es muy importante para todo el equipo, este domingo intentaré ir a por una victoria real”, comentó el joven talento de Puerto de Mazarrón, que llevaba ya dos temporadas persiguiendo este momento y no se dio por satisfecho.

“Dirección de carrera decide. Esté de acuerdo o no, hay que adaptarse a las nuevas reglas, están más tiquismiquis”, valoró Márquez. Ni él ni la planta mayor del equipo Ducati entendieron la estricta decisión del panel de comisarios liderado por el expiloto Simon Crafar. “Ha sido un lance de carrera”, afirmaba Davide Tardozzi, expiloto y jefe del equipo, en conversación con el capo de los boloñeses, Gigi Dall’Igna. “Nos hemos estado pasando al límite en varias ocasiones, pero al final me he llevado yo la penalización. Nueve puntos en la primera carrera después de la lesión no está nada mal, y cuando he visto la caída de Bezzecchi he decidido no apretar tanto como se podía”, concluyó el defensor de la corona, sin querer excederse en sus comentarios y tirando de veteranía. Eso sí, nada más cruzar la meta se giró y mandó un aplauso irónico hacia la posición de los comisarios.

A pesar de que ha empezado el curso incómodo encima de la moto por las molestias en el hombro, Márquez sigue ahí arriba luchando por todo. Su ayudante de toda la vida, José Luis Martínez, le tiene que echar un cable para ponerse el guante de la mano derecha y también para quitarse el mono. Después de la batalla por la pole, donde quedó segundo, lo primero que hizo fue hacer estiramientos en ese hombro derecho dañado hace cuatro meses en Indonesia, pero luego en la sprint ya se le olvidó todo con el calentón de la batalla todavía en el cuerpo. Entre los dos españoles hubo juego limpio y un abrazo cómplice, ninguna mala palabra antes de la carrera de este domingo (9.00, Dazn). Acosta, por si fuera poco, es el principal candidato a ocupar el puesto de compañero de equipo del campeón el próximo curso en el equipo oficial de Ducati.

Quién más se lamentó este sábado, en todo caso, fue el autor del mejor tiempo en la cronometrada. Marco Bezzecchi, ya el mejor en este mismo escenario durante las últimas pruebas invernales con una Aprilia muy afilada, se fue al suelo en la segunda vuelta. El riminés de 27 años venía de batir el récord del circuito el viernes, y tres caídas evitaron que hiciera lo propio este sábado. Pese a su fortaleza, Márquez se quedó a 35 milésimas de su tiempo y luego le pasó como un obús en la salida de la carrera corta. Ambos mantuvieron también un bonito cara a cara, aunque duró poco la cosa. El resbalón del italiano en la curva ocho mandó al traste su excelente trabajo y demostró que en MotoGP no solo basta ser el más rápido, sino también el más fiable.