La borrasca ‘Regina’ devuelve el tiempo inestable a la Península y Canarias

El tiempo volverá a ser inestable en la mayor parte del país esta semana, que comenzará con cielos nubosos y chubascos este lunes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En los próximos días, se espera que una nueva borrasca, Regina, provoque lluvias abundantes en Canarias, el sur y este peninsulares, sumadas a vientos muy fuertes y a un temporal marítimo. Durante esta jornada llegará al archipiélago y provocará rachas de 70 kilómetros por hora en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife.

Regina es el decimoséptimo sistema con nombre de esta temporada que, por lo tanto, iguala a la temporada con el mayor número de nombramientos hasta el momento, que fue la del 2023-24. En aquella, la borrasca número 17 había sido nombrada en abril.

Las temperaturas subirán este lunes y el martes, pero a partir del jueves comenzarán a descender con ambiente más frío hacia el final de la semana. Se esperan cielos nublados en general y lluvias en el oeste Galicia durante la primera mitad del día. Durante la segunda mitad, la nubosidad irá en aumento, con los cielos cubiertos en la mayor parte del país y chubascos en el tercio occidental peninsular, que podrán ser localmente fuertes y ocasionalmente ir acompañados de tormenta.

También se prevén lluvias en la mayor parte de la franja oriental peninsular, en el Estrecho, el Sistema Central, la meseta Sur y en Canarias, sin descartar algún chubasco ocasional en otros puntos. La excepción será el tercio nordeste y Baleares. Además, habrá calima en la mitad sureste peninsular y Baleares.

El martes ya se notarán más los efectos de Regina, con chubascos tormentosos en Canarias y Andalucía occidental. Habrá precipitaciones en buena parte del área mediterránea y zonas del interior oriental. También nevará en las cumbres de Canarias a partir de unos 1.600 metros, con unas temperaturas más bajas en el archipiélago y más altas en la Península, sobre todo las nocturnas. Habrá calima en la península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro. Soplarán vientos muy fuertes en el sur peninsular y en Canarias, con un temporal marítimo en las costas.

El miércoles, Regina estará situada sobre el norte de África, desde donde provocará inestabilidad e inyectará aire húmedo. Por eso, las lluvias se extenderán de sur a norte por buena parte de la Península, aunque serán menos probables en el tercio norte. Sin embargo, serán abundantes en el área mediterránea y en Andalucía, especialmente en el sur. En Canarias continuará la probabilidad de chubascos, sobre todo en el norte de las islas, sin descartar que estén acompañados de tormenta, con nevadas por encima de 1.600 metros. En la Península, la cota de nieve continuará muy alta y solo nevará en las cumbres. También continuará la calima. Las temperaturas subirán en Canarias y bajarán en el tercio sur peninsular. En el Cantábrico y Baleares, de todas formas, se superarán los 22 grados, según explica el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Habrá vientos muy fuertes y un temporal marítimo en el sur y del este de la Península y Canarias.

El jueves y el viernes, las precipitaciones podrán afectar a la mayor parte de la Península, aunque serán menos intensas en el oeste. Las precipitaciones serán más abundantes en el área mediterránea con posibilidad de que sean fuertes y persistentes y con acumulados significativos, adelanta Del Campo. Estos chubascos pueden ir acompañados de tormenta y granizo. En Canarias, en cambio, ya tenderán a cesar. La calima también irá a menos y las temperaturas bajarán en la península, al igual que la cota de nieve, que acabará en unos 1.000 metros en el noroeste y con nevadas en las montañas del tercio norte. Durante el fin de semana podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, aunque el portavoz afirma que, en principio, irá a menos.