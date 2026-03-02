‘Los pecadores’ consagra su estrellato al Oscar en los premios del mayor sindicato de Hollywood

Michael B. Jordan posa con los premios a la actuación sobresaliente de un actor masculino en un papel principal y a la actuación sobresaliente de un elenco en una película por 'Los pecadores' durante la 32.ª edición anual de los Actor Awards, el 1 de marzo de 2026, en Los Ángeles.

Harrison Ford fue distinguido por su trayectoria en la industria, que el actor agradeció a los que le dieron la oportunidad: George Lucas y Steven Spielberg

El drama de vampiros Los pecadores consagró este domingo su camino a los Oscar tras alzarse con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

La película dirigida por el aclamado Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como Una batalla tras otra —que partía como favorita con siete candidaturas—, Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en Los pecadores. El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en Hamnet. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Oscar el próximo 15 de marzo.

Jessie Buckley posa con el premio a la Actuación Sobresaliente de una Actriz en un Papel Principal por 'Hamnet' durante los Actor Awards, en Los Ángeles, el 1 de marzo de 2026. DANIEL COLE (REUTERS)

La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por Weapons.

La victoria de Los pecadores en estos galardones polariza la carrera hacia los Oscar en un duelo directo frente a Una batalla tras otra tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

The Studio y The Pitt acaparan la pequeña pantalla

Los premios mantuvieron la tónica de galardones precedentes al encumbrar a The Studio y The Pitt como los mejores proyectos de comedia y de drama, respectivamente. También sus protagonistas, Noah Wyle (The Pitt) y Seth Rogen (The Studio), recibieron su reconocimiento a mejor actor en sus apartados correspondientes.

Noah Wyle posa con el premio a la Actuación Sobresaliente de un Actor Masculino en una Serie Dramática y el premio a la Actuación Sobresaliente de un Elenco en una Serie Dramática por 'The Pitt' durante los Actor Awards, en Los Ángeles, el 1 de marzo de 2026. DANIEL COLE (REUTERS)

Por su parte, el británico Owen Cooper mantuvo su hegemonía al consagrarse como el mejor intérprete en una serie limitada por Adolescencia. A su vez, Michelle Williams dio la sorpresa en la categoría femenina de este apartado por su interpretación en Dying for Sex.

El principal sindicato de Hollywood también honró a Catherine O’Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, con un premio póstumo a mejor actriz en serie de comedia por The Studio; un galardón que se llevó Keri Russell en el apartado de drama por la aclamada La diplomática.

La 32º edición de estos premios rindió tributo a la trayectoria del legendario Harrison Ford, quien reflexionó sobre su dilatada carrera con un discurso en el que se mostró visiblemente emocionado.

Harrison Ford posa con el premio a la Trayectoria durante los Actor Awards, en Los Ángeles, el 1 de marzo de 2026. DANIEL COLE (REUTERS)

“No tuve éxito de la noche a la mañana”, dijo, antes de elogiar a dos directores que le dieron sus mayores oportunidades: George Lucas, por Star Wars y Steven Spielberg, por Indiana Jones. “Es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios, porque me encanta lo que hago”, sentenció.

Los premios del sindicato de actores, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.