Atribuido a Rembrandt el cuadro ‘La visión de Zacarías en el templo’ descartado como obra del artista durante 65 años

Un investigador explica la obra recién descubierta 'La visión de Zacarías en el templo' (1633), de Rembrandt van Rijn, en el edificio de talleres del Rijksmuseum en Ámsterdam, Países Bajos, a 2 de marzo de 2026.

El Rijksmuseum, de Ámsterdam, ha atribuido este lunes a Rembrandt el cuadro La visión de Zacarías en el templo (1633), descartado como suyo desde 1960. En cierto modo, el maestro neerlandés del Siglo de Oro siempre estuvo presente, porque este óleo sobre tabla tiene su firma. Sin embargo, solo ahora una investigación exhaustiva llevada a cabo durante dos años por los expertos de la sala ha concluido que la escena bíblica es de Rembrandt. En manos privadas durante seis décadas, será expuesta al público a partir del 4 de marzo en un préstamo a largo plazo.

Para los investigadores del Rijksmuseum, Jonathan Bikker y Petria Noble, el primer latigazo fue la llegada al centro en 2023 de una foto del cuadro, un óleo sobre madera de 60 x 50 centímetros. El momento reflejado es íntimo: cuando el arcángel Gabriel le anuncia a Zacarías, que está en el templo, que él tendrá un hijo con su esposa, Isabel. Ambos eran ya mayores y su niño será Juan el Bautista. El remitente de la imagen era el dueño de la tabla y quería saber si era de Rembrandt. O tal vez de Jan Lievens, que compartió un estudio con el maestro en la década de 1620. La obra fue expuesta en 1898 en el museo Stedelijk, de Ámsterdam, pero en 1960 se descartó como auténtico. Un particular la compró un año después y desapareció del radar. Tampoco figuraba en catálogos importantes, y no consta que el Proyecto Rembrandt de investigación, que categorizó la obra conocida y operó entre 1968 y 2011, estudiara este cuadro.

Investigadores examinando La visión de Zacarías en el Templo de Rembrandt. Rijksmuseum

Según ha explicado Bikker al presentar el hallazgo, ese periplo fallido tiene que ver con la imagen de Rembrandt que tenían los estudiosos. Pensaban que empezó aplicando más color y pasó luego a tonos oscuros. Ahora se sabe que no es así, y a Bikker le parece que sus antecesores contaron solo “con malas reproducciones” para poder analizar. El Rijksmuseum, por el contrario, ha utilizado todos sus medios: las técnicas más avanzadas de rayos X para analizar pigmentos, infrarrojos, métodos para estudiar la firma y las capas de pintura más profundas, y las partes donde Rembrandt hubiese repintado. Una vez constatado que los pigmentos coincidían con los usados por él, se midieron los anillos anuales de la madera del panel, para ver cuándo fue talado el árbol. Había que saber si coincidía con la fecha del cuadro. Y sí, el árbol fue talado entre 1625 y 1640, y la obra es de 1633.

La firma y la fecha también han sido analizadas, y según el Rijksmuseum se trata de “las mismas formas de letras y el estilo pictórico que otras obras reconocidas de ese periodo”. Además, el examen a microscopio y con infrarrojos muestra que “se aplicó sobre pintura húmeda y en parte junto con el fondo”. Según los expertos, “eso indica que firma y fecha son originales”.

Desde el punto de vista estilístico, el cuadro se parece a Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén (1630), también en la colección del Rijksmuseum. Es otro pequeño óleo sobre madera, esta vez con el profeta hebreo como protagonista. Mientras Jeremías se duele de la quema del templo, Zacarías no puede ocultar su sorpresa al saber que será padre a una edad muy avanzada, según el relato bíblico. Otra de las pruebas de que el segundo cuadro era auténtico son los cambios introducidos por Rembrandt a medida que avanzaba. “El incensario del altar [a la derecha de la tabla] era inicialmente más grande”, explica el museo. “Esas modificaciones son propias de un artista que busca y mejora. Un copista no habría cambiado nada”. Y el artista innovó a su vez en esta composición, “porque la presencia del arcángel se intuye, en lugar de estar representado”.

Una vez atribuido a Rembrandt, el valor de cuadro se multiplica, pero la dirección del museo ha recordado que aquí ha trabajado un equipo de expertos “sin intereses económicos”.