La Euroliga suspende dos partidos más por el “cierre del espacio aéreo” debido al conflicto en Oriente Próximo

La máxima competición continental ya se vio obligada a suspender el encuentro de este martes entre el Hapoel Tel Aviv y el París Basketball

La Euroliga ha anunciado este lunes la suspensión de los encuentros entre el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv y entre el Partizán de Belgrado y el Dubai Basketball, correspondientes ambos a la jornada 30 de la fase regular de la competición y previstos para este jueves, por “la situación actual en la región”, así como la “imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo” debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo.

“Los partidos se han suspendido debido a la situación actual en la región y a la consiguiente imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo”, han asegurado desde la competición en un comunicado en el que apuntan que “evaluarán con los equipos afectados las mejores opciones posibles para reprogramar” dichos encuentros.

Desde la cúpula de la Euroliga, que ya se vio obligada a suspender el encuentro de este martes entre el Hapoel Tel Aviv y el París Basketball, programado inicialmente en diciembre y que se aplazó ante la imposibilidad de que el cuadro galo pudiera volar a Estambul por la guerra en Gaza, indican que seguirán “de cerca los últimos acontecimientos” para mantener “una comunicación constante” con todas las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas implicadas.

Por su parte, el Hapoel Tel Aviv ha informado que los jugadores han recibido la notificación oficial “de camino a Atenas”, por lo que continuarán desde allí su viaje hacia Sofía (Bulgaria), “donde se restablecerá un entorno completo que proporcionará al equipo el apoyo y las condiciones necesarias para su éxito”.

Antes del anuncio de este lunes, la Euroliga ya había comunicado la suspensión del torneo clasificatorio al Next Gen que se pretendía disputar en Abu Dabi estas semanas, y al que estaban clasificados el Real Madrid y el Valencia Basket júnior. “En vista de la situación actual en la región, se ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los participantes”, aseguraron en un mensaje difundido en redes sociales. “Tras una meticulosa evaluación y consultas continuas con las autoridades y las partes interesadas, se ha determinado que la cancelación del evento es la medida más responsable en este momento”.