Munir e Iván Sánchez han salido de Irán vía Turquía y llegarán a España en próximas horas

Dos de los españoles a los que la escalada bélica en Oriente Medio les pilló jugando en la liga de Irán ya han podido salir del país tras una odisea de más de 12 horas en coche

Munir El Haddadi e Iván Sánchez, futbolistas españoles que juegan en la liga iraní de fútbol y que el conflicto del dicho país con Estados Unidos les ha pillado de lleno, salieron de Irán vía carretera por Turquía y llegarán a España en las próximas horas, según confirmaron este domingo ambos jugadores. “Ayer la intención era salir del país vía aérea, pero finalmente nos evacuaron del avión y no pudimos despegar.

El club me proporcionó un coche para poder salir del país por carretera y, gracias a eso, pude cruzar la frontera sin problemas. En este momento me encuentro a salvo en Turquía y en las próximas horas llegaré a España”, explicó Munir, delantero del Estheghlal, este domingo a mediodía a través de sus redes sociales. “Nos enteramos de todo lo ocurrido (con el bombardeo israelí sobre Irán) porque teníamos un vuelo a Dubái el sábado, porque jugamos el viernes en Teherán y teníamos libre hasta el martes e íbamos a Dubái. Justamente en ese vuelo coincidí con Munir, estábamos en el vuelo tranquilos ya, hablando y a los 10 minutos nos bajaron del vuelo y nos dijeron que teníamos que abandonar el avión porque habían cerrado el espacio aéreo”, contó este domingo Iván Sánchez, en declaraciones a ‘Carrusel Deportivo’ de la ‘Cadena Ser’, desde el aeropuerto ya de Estambul.

Desde entonces, tanto Munir por un lado, en una furgoneta, como Iván Sánchez, en un taxi, ambos facilitados por sus respectivos clubes, buscaron la alternativa para salir del país e iniciaron el camino por carretera desde Teherán hasta la frontera con Turquía. “Veíamos algunos misiles que se estrellaban en el cielo con las defensas de Irán, pero se veían muy a lo lejos también”, dijo Iván Sánchez, que juega en el Sepahan iraní desde el pasado verano. “Tardamos como unas 12 horas más o menos en llegar a la frontera con Turquía y es verdad que no tuvimos problemas por tener visado español. Hasta el primer aeropuerto cercano tardamos dos horas, donde tuvimos que esperar desde las cinco de la mañana hasta las doce y media, que ha salido el vuelo hasta Estambul”, añadió en la ‘Ser’.

“Sobre todo, los más preocupados son nuestras familias porque en ese momento no teníamos internet. Tampoco podíamos avisar de nada, y para ellos, doce horas sin saber nada con la situación que hay, pues lo han pasado peor que nosotros”, agregó Iván Sánchez, que ya se encuentra en el aeropuerto de Estambul, “con ganas de volver a España y ver a la familia”