El Rey inaugura el Mobile llamando a una salida diplomática al conflicto en Irán

La cena inaugural del certamen se convierte en un llamamiento a la paz y al cese del ataque de Estados Unidos e Israel

Un día después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, y pusieran en jaque la seguridad mundial, se ha celebrado la cena de bienvenida al Mobile Word congres (MWC) en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El congreso celebra esta vez su 20 aniversario en Barcelona —desde el lunes hasta el jueves— con la incertidumbre de no saber, por el momento, cómo impactará la escalada bélica en el congreso tecnológico, pero con decenas de vuelos suspendidos y cancelaciones de algunos congresistas.

Tanto el rey Felipe VI como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han aprovechado sus intervenciones públicas en la cena inaugural para pedir el fin del conflicto armado. De hecho, las peticiones de paz han aparecido en todos los discursos del congreso.

El monarca ha recordado, en su intervención (en español, catalán e inglés), la guerra de Ucrania: “Cuatro años después del inicio de la agresión de Putin, todavía no hay un camino claro hacia la paz. Debemos seguir firmes en nuestra defensa de la dimensión ética de la humanidad, sus valores y sus principios, que son universales”. Para, acto seguido, referirse a la situación de Irán: “Mientras hablamos, Oriente Próximo vuelve a deslizarse hacia un momento crítico, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias imprevisibles. Pedimos la máxima contención en el uso de la fuerza; el respeto a la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación. Pedimos hacerlo para evitar una situación caótica y una represión abierta, y para restablecer el diálogo en una búsqueda honesta hacia la paz”.

Pedro Sánchez ha advertido que el “mundo se encuentra en una encrucijada” entre la guerra y la paz. “España lo tiene claro. Ayer dos países atacaron a Irán sin contar con la comunidad internacional. Descabezaron un régimen terrible que reprime a mujeres y niñas. Las acciones de unos y otros violan el derecho internacional y causan víctimas inocentes. Todo ello nos llevará a un desastre mayor”, ha mantenido. “Hoy más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso pero, también, contra una intervención fuera de la legalidad internacional”, ha concluido exigiendo una desescalada “inmediata” y retomar el diálogo “cuanto antes”. El presidente del gobierno ha aprovechado su intervención para cargar contra los “oligarcas tecnológicos” y defender las políticas para regular las redes sociales en adolescentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo en Barcelona. Massimiliano Minocri

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comenzado: “El gobierno de Cataluña pide la desescalada y reprender la diplomacia, la negociación y el respeto a la ley internacional. No podemos tolerar más guerras, más conflictos y más violencia. No podemos tolerar que gane la ley del más fuerte”. El president ha pedido “esperanza, confianza y sociedades cohesionadas”.

Collboni ha mantenido en su intervención: “Barcelona es una ciudad comprometida con la paz, la defensa de los Derechos Humanos y la cooperación internacional”. El primer edil ha destacado: “No podemos permanecer impasibles ante el sufrimiento extremos de otras ciudades hermanas en Ucrania y Palestina”.

Efecto en el Mobile

Una portavoz del MWC aseguraba este domingo a EL PAÍS que la escalada bélica y el cierre de aeropuertos provocados por el ataque a Irán “afectará a un número reducido de visitantes y expositores y a algún ponente del congreso”. La dirección no ha hecho una previsión sobre la afectación que puede suponer al MWC. Hasta el ataque a Irán, la previsión de los organizadores era superar los 109.000 asistentes que supusieron un récord en la edición de 2025. Algo que ahora, y con el transporte internacional cortado con Oriente Medio, no se alcanzará. De hecho, han cerrado el espacio aéreo Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Bahréin e Irak. Además, tienen el espacio aéreo afectado y con restricciones Siria, Arabia Saudí, Omán y el Líbano.

En el aeropuerto de Barcelona, son varios los vuelos afectados y, muchos de ellos, venían repletos de congresistas. El aeropuerto del Prat ha cancelado vuelos con Kuwait y Tel Aviv, así como conexiones con Doha, Abu Dhabi o Dubái. Además de otros vuelos que conectan Barcelona con Asia o Australia y que utilizan algunos de estos aeropuertos como hub de conexión entre Asia y Europa están sufriendo cancelación. De hecho, compañías como Qatar Airways, Emirates o Etihad han suspendido todos los vuelos.

Desde el MWC aseguran que el número de cancelaciones todavía es incierto aunque nada lleva al optimismo. Los empresarios españoles que se dedican a trasladar a congresistas durante esta semana ya apuntan a que la escalada bélica puede afear, y mucho, el congreso de este 2026. “Estamos teniendo mucha afectación de clientes y proveedores que tenían que venir desde Sudáfrica, sureste asiático y Australia que ya nos han dicho que no pueden llegar. Son muchísimas cancelaciones”, advierten fuentes del sector. “Este domingo estamos realizando las primeras reuniones para comenzar mañana el congreso. Ya nos faltan participantes de Australia y Dubai y nos tememos que habrá más ausencias”, lamentan las mismas fuentes.

El primer acto del MWC de esta 20 edición ha evidenciado que ya hace mucho que quedaron olvidados los desplantes institucionales en pleno procés independentista. El pasado año se recuperó la normalidad institucional que se rompió aquellos años. En la pasada edición de 2025, Salvador Illa fue el presidente de la Generalitat que puso fin a ocho años en los que los dirigentes catalanes —Quim Torra y Pere Aragonès— no participaban en la recepción al monarca como protesta por la situación política catalana. De hecho, en febrero de 2017, fue Carles Puigdemont el último presidente de la Generalitat que saludó al rey en la cena del MWC. Collboni ya había saludado al monarca en el MWC de 2024 pero su antecesora, Ada Colau, también había evitado saludar al rey en otras ediciones.