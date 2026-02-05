Pedro Sánchez mantiene el pulso contra los ‘tecnooligarcas’: “La voz de la democracia no será doblegada por los amos del algoritmo”

Pedro Sánchez mantiene en alto el pulso contra lo que él llama tecnooligarcas, en especial en los últimos días con los dueños de X, Elon Musk, y de Telegram, Pável Dúrov. El presidente español ha aprovechado un discurso en Bilbao sobre política industrial para lanzarse contra ellos y defender la democracia.

“La fuerza del Estado también está para proteger a nuestras democracias de los ataques que sufren. Y a nuestros hijos de ese universo tóxico e impune en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales, ese estado fallido”, ha explicado para defender su propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Sánchez ha lanzado un discurso claramente de batalla contra estos multimillonarios que se creen por encima de los gobiernos y que defienden que la verdadera libertad es la suya, y no la de las democracias. “Hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía. Que poner reglas es limitar la innovación”, ha explicado el presidente. “Pero no se hacen las preguntas clave. ¿Para qué queremos esa innovación? ¿Para defender derechos o para quitarlos? ¿Para fortalecer la democracia o para erosionarla? ¿Para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja? ¿Queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño, que convierta la privacidad en mercancía?“, se ha preguntado.

Y ahí ha llegado la referencia directa al dueño de Telegram, que el miércoles envío un mensaje a todos los usuarios españoles atacando a Sánchez. ”¿Queremos una sociedad en la que tecnoologicarca pueda meterse en los móviles de millones de personas para decirles mentiras? La respuesta es un no claro. No nos van a quebrar. La voz de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnooligarcas del algoritmo", ha rematado para insistir en que la solución no es quedarse parado, sino regular “a favor de la mayoría social y del interés nacional y europeo”.